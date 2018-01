Mercato - Officiel : Philippe Coutinho rejoint le FC Barcelone pour 160 millions d'euros

A force d'insister, le FC Barcelone a fini par l'avoir. Et il n'a pas lésiné sur les moyens pour s'attacher les services de Philippe Coutinho. Le club catalan a officialisé samedi soir l'arrivée de la star brésilienne de Liverpool, sans préciser le montant de la transaction. Mais les médias catalans et britanniques annoncent le même chiffre : 160 millions d'euros, bonus compris. Un montant qui fait du transfert de Coutinho le troisième le plus cher de l'histoire derrière ceux de Neymar (222 millions d'euros) et Kylian Mbappé, dont l'option d'achat à 180 millions d'euros sera levée l'été prochain.

Selon l'ensemble des médias, l'offre barcelonaise comprend une part fixe de 120 millions d'euros et des bonus, jugés réalistes selon la BBC, pouvant atteindre 40 millions d'euros. Le Barça précise dans son communiqué que Coutinho, qui devait arriver samedi soir dans la cité catalane, va signer un contrat de cinq ans et demi avec le club blaugrana. Et que sa clause libératoire a été fixée à 400 millions d'euros. Auteur de cinq buts et deux passes décisives en Ligue des champions avec Liverpool cette saison, Coutinho ne pourra cependant pas évoluer sur la scène européenne avec le Barça.

Une menace pour Dembélé ?

L'international brésilien (32 sélections), âgé de 25 ans, était déjà la cible prioritaire du Barça pour remplacer Neymar l'été dernier. Le club catalan avait multiplié les offres pour convaincre Liverpool de lâcher son joueur, recruté par les Reds à l'Inter en janvier 2013 pour 13 millions d'euros. Sans parvenir à faire fléchir le club anglais, qui avait également refusé une demande de transfert de son joueur et l'avait déclaré intransférable par le biais d'un communiqué de son propriétaire, Fenway Sports Group. Il est finalement parvenu à ses fins lors de ce mercato d'hiver.

Dribbleur inspiré, très bon passeur et remarquable finisseur, Coutinho va offrir une multitude d'options tactiques en plus de son talent à son nouvel entraîneur, Ernesto Valverde. Le Brésilien peut évoluer sur le côté gauche de l'attaque dans un 4-3-3, en soutien des deux attaquants dans un 4-4-2 losange voire un cran plus bas, sur le côté gauche du milieu de terrain, au poste actuellement occupé par Andres Iniesta. Son arrivée va redistribuer les cartes dans le secteur offensif barcelonais et pourrait constituer une menace pour le temps de jeu d'Ousmane Dembélé, revenu de blessure.

De son côté, Liverpool dispose désormais d'une jolie somme pour trouver un remplaçant à Coutinho, même si les Reds ont déjà investi massivement cet hiver avec l'arrivée du défenseur Virgil van Dijk en provenance de Southampton, pour 84 millions d'euros. "Je peux affirmer aux supporters des Reds qu'on a fait le maximum pour convaincre Coutinho que Liverpool était aussi attractif qu'un transfert en Espagne, a réagi Jürgen Klopp, l'entraîneur du LFC. Mais il était convaincu à 100% que son avenir et celui de sa famille passait par le Barça. C'était son rêve." C'est désormais une réalité.