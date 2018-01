Aubameyang, M'Vila, Mitroglou : les 16 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Aubameyang à Arsenal si Sanchez s'en va ?

Réputé pour sa fiabilité, le journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio révèle qu'Arsenal pense à activer la piste Pierre-Emerick Aubameyang en cas de départ cet hiver d'Alexis Sanchez, qui est en fin de contrat chez les Gunners dans six mois et plaît à Manchester City.

Notre avis : Si Sanchez part cet hiver, ce qui est loin d'être acquis, on voit plus Arsenal foncer sur un joueur de couloir qu'un avant-centre.

Tottenham veut blinder Kane

Meilleur buteur de l'année civile 2017, Harry Kane ne fait pas partie des joueurs les mieux payés d'Angleterre. Selon le Daily Mail, le goleador de Tottenham touche 123 000 euros par semaine (hors bonus), le plaçant au 35e rang des plus gros salaires de Premier League. Pour récompenser ses performances et se prémunir d'une attaque estivale du Real Madrid, Tottenham aurait ainsi l'intention d'offrir à son buteur un nouveau salaire hebdomadaire de 224 000 euros, ce qui lui permettrait de grimper au 6e rang et de devenir le joueur anglais le mieux payé du championnat, devant Raheem Sterling.

Notre avis : Si Tottenham veut avoir une chance de conserver Kane l'été prochain, il doit s'en donner les moyens.

Klopp botte en touche pour Coutinho

Présent en conférence de presse ce jeudi, Jürgen Klopp a confirmé que Philippe Coutinho était forfait pour le derby face à Everton. L'entraîneur de Liverpool n'a en revanche pas voulu en dire plus sur l'avenir de son milieu offensif brésilien, officiellement blessé, mais surtout annoncé tout proche du Barça : "Tout ce que je pourrais dire en ce moment ne ferait que créer des histoires. Donc je n'ai rien à dire. C'est le mercato, c'est tout". Ce jeudi matin, Sport assurait que les Reds avaient revu leurs exigences à la hausse en réclamant 160 millions d'euros (au lieu de 150), mais que l'affaire était bien embarquée. Une tendance confirmée par plusieurs médias anglais proches de Liverpool.

Notre avis : Vivement que cet interminable feuilleton se termine...

Manchester City creuse une nouvelle piste en défense

Sur les traces de Samuel Umtiti, Manchester City s'intéresse également à Iñigo Martínez (26 ans) selon le Sun. Gaucher lui aussi, le défenseur central espagnol dispose d'une clause libératoire de 32 millions d'euros à la Real Sociedad. Il était notamment courtisé par le Barça l'été dernier. Sky Sports confirme cette piste et ajoute que Jonny Evans (WBA) plaît aussi aux Skyblues.

Notre avis : On ne croit pas à un départ hivernal d'Umtiti à City. La piste Martinez est plus abordable et plus réaliste.

Everton a trouvé son nouveau buteur

Dans l'air du temps depuis plusieurs jours, le transfert de Cenk Tosun à Everton est quasiment bouclé. Selon Sky Sports, les Toffees ont trouvé un accord avec Besiktas à hauteur de 30 millions d'euros. Le buteur turc (14 réalisations cette saison) est attendu dans les prochaines heures à Liverpool pour passer sa visite médicale. Une information confirmée par Sam Allardyce, le coach d'Everton, en conférence de presse.

Notre avis : Une très bonne recrue pour les Toffees et une belle rentrée d'argent pour Besiktas.

Mitroglou pour remplacer Tosun à Besiktas ?

Alors que Cenk Tosun est en passe de signer à Everton, le média turc Fotospor assure que Kostas Mitroglou a proposé ses services à Besiktas via son agent. Surprenant sachant que l'entourage du buteur grec de l'OM assurait mercredi dans La Provence qu'un départ hivernal était inenvisageable.

Notre avis : Malgré son début de saison raté, un départ du Grec cet hiver serait très surprenant.

Chelsea veut garder David Luiz

En froid avec Antonio Conte et handicapé par des problèmes physiques ces dernières semaines, David Luiz a été annoncé sur le départ de Chelsea cet hiver. Mais selon le média brésilien GloboEsporte, les dirigeants des Blues apprécient beaucoup l'ancien Parisien et n'ont aucune intention de s'en séparer cet hiver. Son nom a notamment été associé au Real Madrid, au Barça, à Arsenal ou encore au Milan AC.

Notre avis : On le voit finir la saison à Chelsea et partir l'été prochain... sauf si Conte met les voiles en fin de saison.

Annoncé à Lyon, Bozok se voit rester à Nîmes

Annoncé mercredi sur les tablettes de l'OL, le meilleur buteur de Ligue 2 Umut Bozok va rester à Nîmes cet hiver à en croire son agent. "Effectivement, de nombreux clubs s’intéressent à Umut, l’inverse serait surprenant d’ailleurs, a d'abord reconnu Olivier Davo à FootMercato. Mais lorsqu’il y a une prise de contact, qu’il s’agisse de clubs français, turcs, anglais, italiens ou espagnols, je réponds toujours la même chose : il ne quittera pas le Nîmes Olympique cet hiver". Dans le même temps, Bruno Genesio a déclaré au Progrès qu'il ne comptait pas recruter de doublure à Mariano Diaz cet hiver.

Notre avis : Bozok a raison de rester à Nîmes cet hiver. S'il confirme sa bonne première partie de saison, il ne manquera de toute façon pas de sollicitations l'été prochain.

M'Vila d'accord avec les Verts

L'ASSE tient peut-être son premier gros coup du mercato d'hiver. A en croire RMC, les Verts sont tombés d’accord financièrement avec Yann M’Vila, tout proche d'être libéré de son contrat par le Rubin Kazan, qui ne le paye plus depuis plusieurs mois. "L'arrivée de M'Vila est espérée pour ce week-end dans le Forez", assure RMC. Le défenseur serbe Stefan Mitrovic (La Gantoise) est lui aussi censé rejoindre l'ASSE rapidement selon Le Progrès.

Notre avis : Sympa de revoir M'Vila en Ligue 1. On l'oublierait presque, mais il n'a que 27 ans...

Retour aux sources pour Van Persie ?

Blessé puis peu utilisé depuis son retour, Robin Van Persie (34 ans) négocie une résiliation de contrat à l'amiable avec Fenerbahçe, comme l'a confirmé son agent dans les colonnes du média néerlandais AD. Si RVP venait à être libéré de ses six derniers mois de contrat en Turquie, un retour au Feyenoord Rotterdam, où il s'était révélé avant d'exploser en Angleterre, est pressenti par le média néerlandais.

Notre avis : Les romantiques que nous sommes ont envie d'y croire.

Des nouvelles de Forlan

Du haut de ses 38 ans, Diego Forlan continue son petit tour du monde. Après une carrière réussie en Argentine et en Europe, le buteur uruguayen avait évolué au Japon et plus récemment en Inde, avec un petit crochet par le Brésil et son Uruguay natal. Le Ballon d'Or de la Coupe du monde 2010 pose cette fois ses valises à Hong-Kong, où il vient de rejoindre le champion en titre, le Kitchee SC, qualifié pour la prochaine Ligue des champions asiatique.

Notre avis : Improbable rebond.

Le Barça a-t-il enfin trouvé son défenseur ?

Ancien international colombien, Faustino Asprilla a souhaité sur Twitter la bienvenue à Yerry Mina au FC Barcelone. Scoop ou troll ? En quête d'un défenseur central cet hiver, le Barça courtise en tout cas le défenseur colombien de Palmeiras et possède même une option préférentielle sur lui pour l'été prochain de 9 millions d'euros. L'enjeu est de savoir si le club brésilien acceptera de libérer son joueur de 23 ans cet hiver, et si oui, pour combien.

Notre avis : Il a le profil recherché par le Barça pour renforcer sa défense, à savoir un joueur expérimenté mais encore jeune et surtout capable d'accepter dans un premier temps le rôle de doublure du duo Piqué-Umtiti.

Butelle et Oniangué de retour à Angers

Par l'intermédiaire d'un tweet, le président du SCO Saïd Chabanne a confirmé le retour au club de Ludovic Butelle. Le gardien français avait quitté Angers en 2016 pour rejoindre le FC Bruges. Actuel 19e de Ligue 1, le SCO a ensuite confirmé le prêt de six mois de Prince Oniangué (29 ans). Il s'agit là aussi d'un retour puisque l'international congolais de Wolverhampton avait déjà été prêté au SCO lors de la saison 2009-2010.

Notre avis : Deux joueurs d'expérience qui connaissent bien la maison, mais qui ont peu joué en première partie de saison.

Vietto prêté à Valence

C'est officiel, Luciano Vietto quitte l'Atlético. En mal de temps de jeu à Madrid, l'attaquant argentin est prêté avec option d'achat à Valence, où il va retrouver Marcelino, son ancien coach à Villarreal.

Notre avis : Une opération intelligente qui arrange toutes les parties.

Arsenal recrute un défenseur grec

Au lendemain de son match nul face à Chelsea (2-2), Arsenal a annoncé avoir recruté Konstantinos Mavropanos, jeune défenseur grec de 20 ans qui évoluait au PAS Giannina. Ce dernier a coûté entre 2 et 2,5 millions d'euros selon les médias anglais et il devrait filer en prêt dans un autre club d'ici quelques jours. Le Werder Brême semble en pole position pour l'accueillir.

Notre avis : Un nouveau pari sur l'avenir pour Arsène Wenger et Arsenal..

Le PSG sur les traces de Villas-Boas ?

A chaque jour sa rumeur. Mercredi soir, Sky Sport Italia annonçait un intérêt du PSG pour Antonio Conte, l'actuel entraîneur de Chelsea. Jeudi, ESPN confirme cette possibilité mais annonce que le club parisien est également intéressé par André Villas-Boas, actuellement sans club depuis son départ du Shangai SIPG. L'ancien coach de Chelsea (2011-2012), Tottenham (2012-2013) ou encore le Zenit (2014-2016) pourrait donc succéder à Unai Emery en fin de saison.

Notre avis : Déjà évoquée par le passé, la piste Villas-Boas refait surface même si celle qui mène à Antonio Conte semble prioritaire.