Aubameyang, Sanchez, Nainggolan : les 14 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Alexis Sanchez, avantage United...

Plusieurs médias anglais réputés pour leur fiabilité, dont la BBC et Sky Sports, annoncent ce lundi que la piste la plus chaude pour Alexis Sanchez mène désormais à Manchester United. Les Red Devils seraient non seulement prêts à répondre aux exigences d'Arsenal (qui réclamerait 40 millions), mais aussi à satisfaire celles du joueur, à qui un salaire de 393 000 euros par semaine serait promis ; ce qui en ferait le joueur le mieux payé de Premier League.

De plus, le fait qu'Arsenal soit intéressé par Henrikh Mkhitaryan pourrait jouer en faveur du club de Jose Mourinho. A noter toutefois qu'au Chili, El Mercurio annonce que l'Arménien n'est pas chaud à l'idée de rejoindre les Gunners et que la piste City n'est donc pas à écarter. Wenger a lui promis un dénouement d'ici mardi soir...

Notre avis : On va bientôt savoir... On met une petite pièce sur United, où Alexis Sanchez aura probablement plus de chances de jouer qu'à City.

... alors qu'Arsenal propose un échange avec Martial

En attendant l'épilogue du feuilleton, Arsenal a tenté de jouer sa carte en proposant un échange Alexis Sanchez-Anthony Martial. Selon RMC Sport, qui a révélé cette information lundi soir, cette proposition a été refusée par Manchester United, qui poursuit les négociations pour recruter l'international chilien. De leur côté, les Gunners ne sont évidemment pas en position de force dans ce dossier...

Notre avis : Arsenal a bien fait de tenter, Manchester United a bien fait de refuser...

Arsenal veut foncer sur Aubameyang

Encore écarté par le Borussia Dortmund ce week-end, pour avoir séché une réunion avec le groupe, Pierre-Emerick Aubameyang semble plus que jamais sur le départ. Et Arsenal fait partie des clubs qui aimeraient recruter le buteur gabonais pour compenser le possible départ d'Alexis Sanchez. Selon le célèbre et influent journaliste espagnol Guillem Balague, les Gunners sont prêts à débourser 60 millions d'euros pour l'ancien Stéphanois dès cet hiver.

Notre avis : Médiatiquement, remplacer Sanchez par Aubameyang (même si les deux n'ont pas du tout le même profil), aurait plus d'impact que faire venir Malcom par exemple. Mais les Gunners peuvent aussi faire les deux.

Vidéo - Stöger : "Aubameyang doit suivre certaines règles" 00:31

Bordeaux pas vendeur pour Malcom ?

Ardemment courtisé en Angleterre, notamment par Arsenal donc, Malcom ne va pas quitter Bordeaux cet hiver à en croire l'actionnaire principal des Girondins. "Il ne partira pas" a ainsi assuré Nicolas De Tavernost à L'Equipe. Selon Sud-Ouest, les agents de Malcom ont pourtant discuté vendredi dernier avec des clubs anglais avant d'assister au match de leur poulain à Troyes samedi. Des rumeurs font état d'une possible offre des Gunners à hauteur de 50 millions en cas de départ d'Alexis Sanchez. C'est en tout cas ce que réclamerait Bordeaux. "Il n'y a rien de concret", a, lui, commenté Arsène Wenger dimanche.

Notre avis : Ce ne serait pas la première fois qu'un club dit ne pas vouloir vendre un joueur et le vend finalement quelques jours plus tard... Si Arsenal fait une offre de 50 millions, comment Bordeaux pourrait-il refuser ?

La Chine négocie pour Nainggolan

La Gazzetta dello Sport persiste et signe. Révélé par le quotidien italien le 6 janvier dernier, l'intérêt du Guangzhou Evergrande pour Radja Nainggolan ne se dément pas. Le quotidien au papier rose assure ainsi que des négociations sont en cours entre les parties depuis le week-end dernier. Le club chinois, entraîné par Fabio Cannavaro, serait disposé à offrir 50 millions d'euros pour le joueur belge, à qui un salaire de 12 millions par an serait promis.

En quête de liquidités, la Louve pourrait ouvrir la porte, même si rien n'est encore acté à ce jour. La Gazzetta ajoute que pour Guangzhou, ce transfert pourrait lui coûter, taxe chinoise comprise, 94 millions d'euros. Ce qui pousserait le club chinois à étudier l'option d'un prêt avec obligation d'achat. Le joueur aurait, lui, déjà donné son accord verbal à Cannavaro...

Notre avis : Avec cette taxe, les clubs chinois sont très limités et très discrets depuis l'été dernier. Le transfert de Bakambu n'a par exemple toujours pas été officialisé. On serait vraiment surpris (et déçu) que Nainggolan file en Chine.

Radja Nainggolan avec la RomaAFP

Une offre de 28 millions pour Gameiro ?

Selon le Sun, Swansea prépare une offre de 28 millions d'euros pour Kevin Gameiro, qui a vu débarquer Diego Costa à l'Atlético Madrid cet hiver. Mais selon le tabloïd anglais, Fenerbahçe s'intéresse aussi au buteur français et serait en mesure de lui offrir un meilleur salaire que les Swans. Après avoir prêté Vietto à Valence, l'Atlético ne serait toutefois pas vendeur à en croire Marca.

Notre avis : Diego Costa est arrivé, mais Vietto est parti et l'Atlético joue encore sur tous les tableaux. On voit Gameiro rester cet hiver.

Chelsea pense à Carroll

Aussi improbable que celui puisse paraître, Chelsea serait bien intéressé par Andy Carroll. Déjà révélé au début du mois par le Daily Mail, cet intérêt est confirmé ce lundi par le Guardian, une publication respectée outre-Manche. Peu convaincu visiblement par Michy Batshuayi, Antonio Conte aimerait disposer d'une autre alternative à Alvaro Morata devant et penserait ainsi au buteur de West Ham, qui n'a inscrit que deux buts cette saison... Un prêt jusqu'en fin de saison est évoqué.

Notre avis : Conte voulait déjà un attaquant au profil athlétique l'été dernier... mais Chelsea peut trouver mieux que Carroll, non ?

West Ham United's Scottish manager David Moyes (L) talks to West Ham United's English striker Andy Carroll during the English Premier League football match between West Ham United and Leicester City at The London StadiumGetty Images

Verdi se rapproche de Naples

Après Zinedine Machach, Naples pourrait rapidement officialiser une deuxième recrue. Priorité des Napolitains cet hiver, l'ailier de Bologne Simone Verdi (6 buts et 5 passes décisives cette saison en Serie A) aurait accepté de rejoindre les azzurri selon La Gazzetta dello Sport. Naples devrait débourser 20 millions d'euros, plus des bonus, pour l'enrôler et lui offrirait un contrat de quatre ans et demi. Le dénouement dans ce dossier pourrait intervenir rapidement selon le quotidien transalpin.

Notre avis : Une belle recrue en vue pour le secteur offensive napolitain.

Duel olympique pour Terrier

L'Olympique Lyonnais veut s'offrir Martin Terrier en vue de la saison prochaine. C'est ce que révélaient samedi soir La Voix du Nord et Canal Plus. Un intérêt confirmé par Jean-Michel Aulas dimanche, après le nul de son équipe face à Angers. Mais selon L'Equipe, si l'OL a de l'avance dans ce dossier, l'OM est aussi sur le coup et est entré en contact avec Lille. Le club qui voudra recruter cet hiver l'attaquant international espoirs devra toutefois débourser au moins 15 millions et accepter de le laisser finir la saison à Strasbourg en prêt. Et toujours selon L'Equipe, l'OL serait plus enclin à accepter cette concession que le club marseillais.

Notre avis : Cette concurrence olympique va faire les affaires du LOSC, qui a besoin de renflouer ses caisses.

Vidéo - Que vaut Terrier, pisté par l'OL et l'OM ? 00:54

Koziello en route pour la Bundesliga

Comme révélé par L'Equipe ce lundi, Vincent Koziello se trouve bien en Allemagne pour signer à Cologne. Bild l'a filmé au centre d'entraînement de la lanterne rouge de Bundesliga ce matin et selon RMC, le milieu niçois a décidé d'y signer pour quatre ans et demi. Les deux clubs, eux, avaient déjà trouvé un accord il y a quelques jours (estimé à 3 millions d'euros). L'officialisation est imminente.

Notre avis : La Bundesliga est attirante et Koziello n'était plus titulaire à Nice... mais on peut regretter qu'il n'ait pas choisi un club mieux classé.

Rémy finalement parti pour rester ?

Nommé sur le banc de Las Palmas le 21 décembre dernier, Paco Jémez avait décidé dès son arrivée d'écarter Loïc Rémy, pourtant meilleur buteur du club, pour "raisons sportives et disciplinaires". Faute de lui avoir trouvé un remplaçant et suite aux résultats toujours aussi mauvais du club, les dirigeants de Las Palmas ont demandé à leur entraîneur de revoir sa position, comme l'a expliqué le président du club canarien ce lundi en conférence de presse. "Il nous a dit qu'il allait étudier notre demande et nous tenir au courant", a ajouté Miguel Ángel Ramírez.

Notre avis : Du mal à croire que Jémez reviendra sur sa position. Et quand bien même il le ferait, pas sûr que Rémy lui pardonne...

Vidéo - Rémy, Ntep, M'Vila, animateurs inattendus du mercato de L1 ? 02:18

Lisandro Lopez signe à l'Inter Milan

Comme annoncé dès vendredi par la presse italienne, Lisandro Lopez s'est engagé avec l'Inter Milan. Le défenseur central argentin du Benfica Lisbonne (à ne pas confondre avec l'ancien Lyonnais) est arrivé ce dimanche en Lombardie. Il passé sa visite médicale ce lundi avant d'être prêté avec option d'achat aux Nerazzurri. Si aucun chiffre n'a officiellement été communiqué, un prêt de 500 000 euros avec une option d'achat de 9 millions est évoqué par les médias transalpins.

Notre avis : L'Inter Milan avait besoin d'un défenseur central. Reste à savoir quel est le niveau de l'Argentin, qui ne s'est jamais imposé à Lisbonne.

Dortmund s'offre un prometteur défenseur

C'est officiel, le Borussia Dortmund s'est attaché les services du prometteur défenseur central suisse de Bâle, Manuel Akanji (22 ans). Ce dernier, qui s'est notamment montré à son avantage en Ligue des champions cette saison, s'est engagé jusqu'en 2022 avec les Marsupiaux. Il aurait coûté 21,5 millions d'euros au BvB selon la presse allemande.

Notre avis : Un recrutement made in Dortmund.

Ntep tout proche de l'ASSE

Le retour de Paul-Georges Ntep en Ligue 1 n'a jamais semblé aussi proche. Comme annoncé par RMC Sport ce lundi, l'ancien attaquant du Stade Rennais a en effet décidé de rejoindre l'ASSE en prêt sans option d'achat, lui qui hésitait depuis plusieurs jours entre les Verts et l'OGC Nice. Selon RMC Sport, Jean-Louis Gasset, le coach stéphanois, et David Wantier, le directeur du recrutement, ont convaincu le joueur de rejoindre le Forez. Le tout en lui promettant du temps de jeu. De son côté, Lucien Favre, l'entraîneur du Gym, ne semblait pas pleinement convaincu de la condition physique actuelle de l'attaquant.

Toujours selon RMC, Nantes a également tenté le coup pour Ntep, qui a toutefois vite repoussé ces avances. L'attaquant de Wolfsburg est attendu dans la soirée à Saint-Etienne.