Batshuayi, Sanchez, Kane : les 16 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Sanchez d'accord avec Manchester United, mais...

On commençait presque à s'inquiéter. Alors que la journée avait été plutôt calme en ce qui concerne le feuilleton Alexis Sanchez, le Telegraph a tout d'abord annoncé (comme Sky Italia lundi) que le joueur d'Arsenal avait bien trouvé un accord avec Manchester United. Mais la grosse information du jour nous vient du Guardian, qui annonce que le deal pourrait finalement se faire sans Henrikh Mkhitaryan. En effet, José Mourinho, conscient de la puissance financière de son club, espère qu'un éventuel refus de l'Arménien à Arsenal ne mettra pas en péril l'éventuelle arrivée de Sanchez à Old Trafford.

Notre avis : On serait très surpris que Sanchez ne finisse pas à Manchester United.

Batshuayi plutôt que Giroud pour Dortmund ?

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang semble se diriger vers Arsenal pour un transfert estimé à près de 70 millions d'euros, la question de sa succession se pose à Dortmund. Mardi, c'est le nom d'Olivier Giroud qui était cité avec insistance. Selon Bild, l'heureux élu pourrait finalement se nommer Michy Batshuayi, en difficulté à Chelsea. Les Blues ne comptent pas vraiment sur lui mais souhaiteraient plutôt le prêter (Séville est prêt à l'accueillir). Ils attendraient aussi de lui trouver un successeur avant de le libérer.

Notre avis : Le profil de Batshuayi semble plus adapté au jeu de Dortmund que celui de Giroud.

Vidéo - "Un échange Giroud-Aubameyang ? L'un flamberait, l'autre souffrirait" 01:06

Bartra et Subotic aussi sur le départ

En plus d'Aubameyang, le Borussia Dortmund pourrait aussi perdre cet hiver Marc Bartra et Neven Subotic. Si le second est courtisé par l'ASSE, le premier envisagerait de retourner en Liga pour se relancer à six mois du Mondial selon SportBild. Le défenseur central espagnol ne joue plus beaucoup depuis la nomination de Peter Stöger, qui lui préfère Sokratis et Toprak. Et comme le BvB vient d'investir 21,5 millions sur le prometteur défenseur central suisse Manuel Akanji, Bartra souhaiterait aller voir ailleurs.

Notre avis : Le départ de Bartra ne devrait pas ravir les supporters de Dortmund, très attachés à l'Espagnol depuis le fâcheux épisode d'avril dernier.

Kane et Pochettino au Real l'été prochain ?

La foire aux rumeurs bat son plein en Espagne. Après Marca, qui révélait ce mercredi l'ambition du Real Madrid de s'offrir l'été prochain Neymar, Hazard et Lewandowski, rien que ça, la télévision publique catalane (grosses pincettes donc) avance, elle, qu'Harry Kane va signer au Real Madrid pour 160 millions d'euros cet été et qu'il sera accompagné de son actuel entraîneur Mauricio Pochettino.

Notre avis : L'intérêt du Real pour ces deux hommes est connu, mais affirmer qu'ils seront à coup sûr Madrilènes l'été prochain est très présomptueux.

Vidéo - Kane, Icardi, Hazard : pourquoi l'été s'annonce bouillant au Real 01:46

West Ham fixe ses conditions pour Carroll

L'intérêt de Chelsea pour Andy Carroll ne se dément pas. Le Telegraph et Sky Sports confirment ce mercredi que les Blues s'intéressent au buteur anglais de West Ham, à qui il ne reste qu'un an et demi de contrat. Alors qu'un prêt était initialement évoqué, il pourrait finalement s'agir d'un transfert. Du moins, les Hammers ne lâcheront leur joueur que sous cette forme et pas à moins de 22,5 millions d'euros selon les deux médias cités.

Notre avis : Surpris que Chelsea se positionne sur un joueur souvent blessé et qui n'a marqué que 2 buts cette saison.

Waris en route pour Porto

Courtisé par Caen et Porto, Abdul Majeed Waris se dirige vers le Portugal selon plusieurs sources, dont FootMercato, qui révèle un accord entre toutes les parties concernant un prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros de l'attaquant ghanéen. Waris était attendu ce mercredi à Porto pour finaliser les derniers détails.

Notre avis : Passer de la Ligue 2 à la Ligue des champions, c'est beau.

Sagna a des touches en Ligue 1...

Selon Le Phocéen, un site spécialisé sur l'OM, Bacary Sagna est dans le viseur du club marseillais et de l'OGC Nice. Le latéral droit français, sans club depuis l'été dernier et la fin de son contrat à Manchester City, avait déjà été associé à l'OM l'été dernier.

Notre avis : C'était prévisible de voir Sagna être associé à des clubs de Ligue 1. Les deux clubs cités ont des latéraux blessés, donc pourquoi pas.

... Lucho Gonzalez aussi ?

Après Yann M'Vila et Paul-Georges Ntep, l'ASSE va-t-elle rapatrier un autre ancien joueur de Ligue 1 ? Selon FootMercato, les Verts s'intéressent à Lucho Gonzalez, le milieu argentin de 36 ans, libre depuis la fin de son aventure à l’Atlético Paranaense, avec qui il a disputé 38 matches en 2017. Deux autres clubs de Ligue 1, dont les noms n'ont pas filtré, s'intéresseraient aussi à l'ancienne idole du Vélodrome, tout comme Peñarol (Uruguay) et Lugano (Suisse).

Notre avis : Les supporters de l'OM doivent prier très fort pour que cela ne se fasse pas.

Lucho Gonzalez avec l'Atlético ParanaenseGetty Images

Saivet pourrait remplacer Sessegnon

Prêté la saison passée à Saint-Etienne, Henri Saivet pourrait faire son retour en Ligue 1. L'ancien Bordelais, qui ne joue pas à Newcastle, serait ainsi en route pour Montpellier selon L'Equipe. Une arrivée qui pourrait se ficeler sous forme de prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros et coïncider avec le départ en Turquie de Stéphane Sessegnon, annoncé tout proche de Gençlerbirliği par beIN Sports.

Notre avis : S'il montre le même visage qu'à Bordeaux, Montpellier aura fait une belle affaire.

Rémy discute avec Levante

Ecarté par Paco Jémez en décembre dernier, Loïc Rémy va-t-il rester à Las Palmas ? Cette semaine, le président du club canarien a déclaré en conférence de presse qu'il avait demandé à son entraîneur de réintégrer l'attaquant français. Mais selon L'Equipe, peu de chance que cela se produise. Rémy serait en effet en discussions avancées avec Levante, actuel 16e de Liga.

Notre avis : Dommage, on aurait bien aimé le revoir en France.

Vidéo - Rémy, Ntep, M'Vila, animateurs inattendus du mercato de L1 ? 02:18

Un attaquant colombien débarque à Amiens

Comme annoncé par le Courrier Picard il y a quelques jours, l'attaquant Stiven Mendoza s'est bel et bien engagé avec Amiens. Passé par le Corinthians, le Colombien peut évoluer à plusieurs postes sur tout le front de l'attaque. Âgé de 25 ans, Mendoza était prêté à l'EC Bahia depuis juin dernier et a inscrit 8 buts en championnat brésilien, en 31 matches disputés. Le club amiénois précise que le joueur a signé un contrat jusqu'en 2021.

Notre avis : Hâte de voir ce que vaut ce Mendoza.

Sylla quitte Rennes

Désireux de dégraisser son effectif, qui comporte plus de 35 joueurs sous contrat, le Stade Rennais s'est délesté de Yacouba Sylla, transféré à Malines pour 750 000 euros (selon Ouest-France). Le milieu défensif malien, qui était prêté depuis le début de saison au Panathinaïkos, a signé jusqu'en 2021 ave le club belge, avant-dernier de son championnat.

Notre avis : Une vente que Rennes voulait boucler depuis longtemps et qui en appelle d'autres.

L'Athletic Bilbao blinde Williams

C'est officiel, l'Athletic Bilbao blinde Iñaki Williams (23 ans). Auteur de 6 buts et 5 passes décisives cette saison, l'ailier basque a signé un nouveau contrat jusqu'en 2025 (l'ancien expirait 2021) avec une clause libératoire de 80 millions d'euros pouvant atteindre progressivement jusqu'à 108 millions.

Notre avis : Les courtisans de Williams sont prévenus, il faudra passer à la caisse.

Otamendi prolonge le plaisir à City

Arrivé à Manchester City en 2015 en provenance de Valence, Nicolas Otamendi était en fin de contrat en juin 2020. Le défenseur central argentin de 29 ans a prolongé ce mercredi jusqu'en 2022 avec les Skyblues. En grande forme cette saison, il a déjà disputé 28 matches toutes compétitions confondues, inscrivant même cinq buts.

Notre avis : Il réalise sa meilleure saison à City. Pas étonnant qu'il prolonge.

Sturridge de nouveau proposé à l'Inter

L'agent de Daniel Sturridge n'est pas du genre à lâcher l'affaire si facilement. Comme évoqué par Sky Sport Italia il y a déjà quelques jours, ce dernier a de nouveau proposé son joueur à l'Inter Milan selon Mediaset. Si le club italien est actuellement concentré sur le dossier Rafinha, qui est encore loin d'être bouclé, il ne serait pas contre la venue de l'international anglais. Problème, son état de santé inquiète les Nerazzurri... On en saura certainement plus dans les prochains jours.

Notre avis : L'Inter va tout faire pour recruter Rafinha, dont les négociations avec le Barça se poursuivent...SI échec il y a, tout devient possible.

Southampton accélère pour Carrillo

Remplaçant de luxe de l'AS Monaco, Guido Carrillo n'est que très peu titularisé par Leonardo Jardim malgré de belles statistiques, lui qui a inscrit 8 buts lors de ses 24 matches (6 titularisations) toutes compétitions confondues cette saison. De quoi le pousser au départ ? Possible. Un intérêt de Southampton, déjà évoqué par le Sun il y a quelques jours, semble en tout cas bien réel. Le Telegraph confirme ce mercredi cette possibilité et avance même une possible offre autour des 16 millions d'euros. La balle passe désormais dans le camp de l'ASM.