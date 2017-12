Busquets, Lucas Moura, Evra : les 9 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Busquets à Manchester City cet été ?

Plus réputé pour son imagination que pour sa fiabilité, le Daily Star s'intéresse ce vendredi au mercato... d'été de Manchester City. Le tabloïd anglais avance ainsi que Pep Guardiola veut recruter Virgil Van Dijk et Alexis Sanchez, deux pistes déjà bien connues des Skyblues. Plus surprenant, le tabloïd avance que l'entraîneur catalan vise pour l'été prochain Sergio Busquets, qu'il a lancé et révélé au Barça. Une offre de 56 millions est évoquée.

Notre avis : Busquets avait dit en 2015 qu'en cas de départ du Barça, il se verrait bien évoluer en Premier League. Un départ de Barcelone n'est toutefois pas d'actualité.

Debuchy veut quitter Arsenal

Buteur et capitaine le 7 décembre dernier en Ligue Europa face au BATE Barisov, Mathieu Debuchy joue très peu à Arsenal cette saison (6 apparitions) et n'a pas disputé le moindre match de Premier League. Sur SFR Sport, le latéral droit français de 32 ans, proche de signer à Nice l'été dernier, a fait part de son souhait de quitter les Gunners, à 18 mois de la fin de son contrat : "J'ai envie de partir, de trouver un nouveau challenge au mois de janvier. Le fait d'être performant m'offrira des opportunités. La Ligue 1 ? Pourquoi pas. On verra au mercato s'il y a de bonnes opportunités. Je suis ouvert".

Notre avis : Arsenal ne devrait pas le retenir cet hiver, ni se montrer trop gourmand. Son expérience pourrait faire du bien à bon nombre de clubs français.

Arsenal's French defender Mathieu Debuchy (L) celebrates scoring the team's first goal during the Europa League Group H stage football match between Arsenal and Bate Borisov at the Emirates Stadium in London on December 7, 2017.Getty Images

Le FC Nantes rêve de Lucas Moura

Pisté par plusieurs clubs espagnols et chinois, Lucas Moura plaît aussi au FC Nantes depuis l'été dernier. Et selon L'Equipe, Waldemar Kita rêve toujours d'attirer l'ailier brésilien du PSG cet hiver, sous forme de prêt. Difficile sur le papier puisque selon Le Parisien, Lucas Moura n'envisagerait un départ que vers un grand club et surtout, le PSG privilégiera probablement une vente cet hiver. "Mais que Paris le vende en janvier ou en juin, ça revient au même, non ? tente le président nantais dans les colonnes du quotidien français. Et d'ici là, il aurait rejoué."

Notre avis : Lucas Moura a le droit d'être exigeant et d'aimer la vie parisienne. Mais en restant à Paris cet hiver, il est condamné à cirer le banc.

Boca Juniors recale Evra

Selon Radio La Red, un média argentin, Patrice Evra a été offert à Boca Juniors. Mais le club argentin aurait décliné la venue de l'ancien Marseillais, qui s'entretient depuis plusieurs semaines au Moyen-Orient suite à son départ précipité de l'OM. On ne connaît pas exactement les raisons du refus du club argentin, mais certains journalistes sud-américains avancent les exigences salariales du latéral gauche français.

Notre avis : Dommage, on aurait bien aimé voir des vidéos d'Evra à la Bombonera le lundi.

Patrice Evra (OM)Getty Images

Jesé de retour à Las Palmas ?

Prêté depuis le début de saison à Stoke City, Jesé Rodriguez déchante. Buteur dès la première journée de Premier League face à Arsenal, le joueur appartenant au PSG n'a plus marqué depuis et ne joue presque plus, pas aidé il est vrai par de gros soucis personnels (il doit se rendre régulièrement en Espagne au chevet de son fils, né prématurément et malade). Nouveau coach de Las Palmas, Paco Jémez a évoqué sur la Cadena SER la possibilité de récupérer Jesé cet hiver : "Il n’y a aucun doute pour moi, si je peux ramener Jesé, je le ferai. Mais je devrais parler avec lui avant. Je voudrais qu’il soit complètement impliqué dans le projet. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un joueur de ce niveau s’il n’est pas à 100% impliqué."

Notre avis : Souhaitons lui de pouvoir se rapprocher de son fils cet hiver.

Newcastle veut relancer Slimani

Pas dans les plans de Claude Puel à Leicester City, Islam Slimani pourrait quitter les Foxes cet hiver. Selon Leicester Mercury, l'avant-centre algérien plaît au Newcastle de Rafa Benitez, qui se cherche un buteur cet hiver. Seul hic, les Magpies sont sur le point d'être vendus, ce qui pourrait freiner les dossiers chauds du mercato. Leicester ne compterait également pas brader son joueur, acheté 30 millions il y a un an et demi. Watford, Stoke City, WBA ou encore son ancien club du Sporting CP seraient aussi intéressés.

Notre avis : Slimani va changer de club cet hiver. On le voit rester en Premier League.

Leicester City's Algerian striker Islam Slimani gesturesAFP

Mario Gomez retourne à Suttgart

Formé et lancé en pro à Stuttgart, le buteur allemand de 32 ans quitte Wolfsbourg, dont il était le capitaine, pour retourner au VfB (14e de Bundesliga). Son come-back a été officialisé ce vendredi et sera effectif dès le 1er janvier, avec un contrat courant jusqu'en juin 2020. Selon la presse allemande, l'opération avoisine les 3 millions d'euros. "Je sais que les attentes sont élevées et que la situation n'est pas facile mais nous allons tout donner pour faire une bonne deuxième partie de saison. A titre personnel, mon but est d'être convoqué pour le Mondial", a-t-il confié.

Notre avis : Toujours surprenant de voir un capitaine quitter son équipe en plein milieu de saison. Mais Mario Gomez était dans le dur à Wolfsbourg (un seul but cette saison) et voulait rentrer chez lui. Difficile de lui en vouloir;

L'Ajax Amsterdam blinde De Jong

Prometteur milieu défensif néerlandais de 20 ans, Frenkie De Jong a prolongé son contrat de trois ans avec l'Ajax, soit jusqu'en 2022. Le mois dernier, la presse anglaise assurait que Chelsea, Arsenal et Manchester City envisageaient de le recruter cet hiver.

Notre avis : Il va finir sereinement la saison à l'Ajax, qui assure ses arrières en vue de l'été prochain.

Obbadi rebondit bien au Maroc

L'information avait filtré le 14 décembre dernier, elle est désormais officielle. Sans club depuis son départ de Nice l'été dernier, Mounir Obbadi rebondit comme prévu au Raja Casablanca. L'international marocain de 34 ans y a signé jusqu'en fin de saison.