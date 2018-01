Icardi, OM, Giroud : les 14 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Salah intéresse le Real Madrid...

Florentino Pérez va devoir réagir. Entre les tristes résultats de son équipe et le transfert de Philippe Coutinho au Barça, le président du Real Madrid est attendu au tournant par ses supporters, habitués aux coups d'éclat sur le mercato. Mais plutôt que cet hiver, les dirigeants madrilènes travaillent en vue de l'été prochain. Et selon les informations de Sky Sport Italia, ces derniers songeraient à recruter Mohamed Salah, exceptionnel du côté de Liverpool cette saison. Toutefois, difficile d'imaginer les Reds se séparer de l'Egyptien lors du prochain mercato estival, encore plus depuis le départ rocambolesque de Coutinho...

Notre avis : Toujours fiable, Sky Sport Italia dit certainement vrai. Mais Liverpool n'envisage certainement pas de se séparer d'un tel joueur un an après son arrivée...

... qui doit gérer l'imbroglio Kepa

Prévue pour cet hiver, l'arrivée de Kepa Arrizabalaga au Real Madrid pourrait finalement ne jamais se réaliser. Alors que la Onda Cero annonçait mardi une possible opération pour le joueur en raison d'une blessure au pied, Marca explique ce mercredi que le gardien de l'Athletic Bilbao a décidé d'opter pour un traitement plus léger. Le quotidien explique en outre que si le Real Madrid décide de reporter ce transfert à l'été prochain, l'international espagnol pourrait alors opter pour une autre destination pour deux raisons : sa situation avec Bilbao est difficile et il souhaite disputer le Mondial en Russie. L'imbroglio est donc loin d'être résolu.

Notre avis : Zinedine Zidane a encore répété mardi qu'il ne souhaitait pas recruter cet hiver. Sa déclaration a visiblement eu quelques répercussions...

M'Vila tout proche de l'ASSE...

C'est un transfert qui semble de plus en plus proche de sa conclusion. Comme annoncé depuis quelques jours, Yann M'Vila est en effet tout proche de l'ASSE, avec qui un accord pourrait être signé dans les prochaines 48 heures selon Yahoo Sports. Actuellement au Rubin Kazan, l'ancien joueur du Stade Rennais n'a jamais semblé aussi proche d'un retour en Ligue 1.

Notre avis : Son retour en France est imminent et nous avons hâte de le voir en action.

... qui creuse une piste défensive à Dortmund

Et si l'ASSE frappait un autre gros coup sur ce mercato d'hiver ? Outre l'opération M'Vila, les Verts songeraient à recruter... Neven Subotic (29 ans), "historique" défenseur du Borussia Dortmund. Selon les informations de Yahoo Sport, l'ASSE aimerait attirer le défenseur serbe du côté du Forez dans les prochains jours sous la forme d'un transfert.

Notre avis : Espérons cette fois qu'il n'y aura pas de problèmes de cheville à la visite médicale...

Giroud ne veut pas aller en Turquie

En quête de temps de jeu en vue du prochain Mondial en Russie, Olivier Giroud pourrait bien quitter Arsenal cet hiver. En concurrence avec Alexandre Lacazette à Arsenal, l'international français intéresse notamment des clubs turcs, comme Besiktas ou encore Fenerbahçe. Problème, le joueur n'est pas intéressé. "Cela ne l’intéresse pas. La Chine non plus. Partir pour gagner plus d’argent n’est pas ce qui prime dans son état d’esprit. Il écoute, regarde et après il verra. Partir pour partir n’a aucune utilité. Il faut que ce soit cohérent et que cela lui apporte quelque chose de plus. Il aura du temps de jeu à Arsenal, la 2e partie de saison est importante, avec des compétitions à jouer, même s’il ne fait que la Ligue Europa", a expliqué son agent Michael Manuello au Figaro.

Notre avis : Vrai dilemme pour Giroud, qui doit trouver du temps de jeu et une équipe à la hauteur de ses ambitions en vue du Mondial

Le PSG s'intéresse à Icardi...

Mardi, une folle rumeur s'est propagée sur le mercato : Mauro Icardi aurait passé sa visite médicale avec le Real Madrid ! L'occasion pour Sky Sport Italia de faire le point sur ce dossier. Selon la chaîne transalpine, l'attaquant de l'Inter Milan ne souhaite pas quitter la Lombardie cet hiver. Et l'été prochain ? Tout est possible selon Sky Sport, qui explique qu'Arsenal, le Bayern Munich, le Real Madrid et... le PSG sont à l'affût. La clause libératoire du joueur (110 millions d'euros et non valable pour ce mois de janvier) pourrait être renégociée dans les mois à venir.

Notre avis : Icardi ne bougera évidemment pas cet hiver. Pour l'été prochain, tout est possible, avec le Real Madrid légèrement en avance sur ses concurrents.

... et à un prometteur latéral gauche de la Roma

Luca Pellegrini, prometteur latéral gauche italien de 18 ans évoluant chez les jeunes de l'AS Roma (à ne pas confondre avec Lorenzo Pellegrini), plaît au PSG selon Il Tempo. Son contrat avec la Louve expire en juin prochain et son agent (qui est le cousin de Mino Raiola) peine à trouver un accord avec les dirigeants romains. Une situation dont souhaiterait profiter le PSG, à moins que l'agent ne se serve justement de ce supposé intérêt pour mieux négocier avec la Roma. A suivre.

Notre avis : Si Paris recrute un latéral gauche l'été prochain, il doit viser un joueur plus expérimenté.

L'OM piste un jeune milieu de terrain guinéen

Pour l'instant, les supporters de l'OM n'ont rien à se mettre sous la dent. En effet, aucune recrue n'est encore arrivée sur la Canebière... Mais ce n'est pas pour autant que les dirigeants olympiens sont en vacances. Selon O Jogo, média portugais sérieux, l'OM s'intéresse en effet à Alfa Semedo, un jeune milieu de terrain défensif qui évolue actuellement à Moreirense, 15e du championnat portugais. Passé par Benfica, le joueur de 20 ans a un contrat jusqu'en 2021 avec le club portugais, qui ne souhaite en aucun cas s'en séparer cet hiver. Il faudra donc repasser éventuellement l'été prochain...

Notre avis : L'OM n'est pas inactif, preuve en est. Mais les supporters attendent certainement plus de ce mercato, beaucoup plus...

Le Napoli veut supprimer la clause de Mertens

Au vu des prix complètement fous du mercato, le Napoli veut se protéger. Et on peut le comprendre. Selon plusieurs médias italiens, Dries Mertens, la star du club napolitain, a une clause libératoire de "seulement" 25 millions d'euros (28 avec les taxes) dans son contrat. Ce qui pourrait donner des idées à certains clubs... Le leader de Serie A aimerait donc tout simplement supprimer cette clause. De son côté, le Belge serait d'accord mais demande que son salaire soit revu à la hausse.

Notre avis : 25 millions pour Mertens, vraiment ?

Mina au Barça, c'est bouclé

Après Philippe Coutinho, le Barça est en passe de boucler une nouvelle arrivée. Dans l'air depuis maintenant quelques jours, Yerry Mina, jeune défenseur de Palmeiras, semble en effet tout proche de rejoindre la Catalogne. Annoncé par Sky Sport Italia, ce transfert, dont le prix est estimé aux alentours des 13 millions d'euros, a été confirmé par les médias catalans proches du Barça.

Notre avis : Mina arrive, Mascherano va partir, Umtiti va revenir de blessure. Tout se passe comme prévu.

Arda Turan va rejoindre la Turquie

L'aventure entre Arda Turan et le Barça est terminée. Après l'annonce officielle des négociations mardi avec l'Istanbul Basakshehir, l'international turc a depuis trouvé un accord qui va lui permettre de rentrer au bercail. "Le transfert d’Arda sera annoncé jeudi ou vendredi", a annoncé mercredi Abdullah Avci, l’entraîneur de l’Istanbul BB, au média turc Hurriyet. "Il veut rentrer à Istanbul. Il a trouvé un accord avec Istanbul BB et ne veut pas écouter les autres propositions. Arda aurait pu toucher 20 M€ en restant deux ans de plus au Barça, mais il ne veut pas", a de son côté expliqué l’agent du joueur, Ahmed Bulut, à Sporx.

Notre avis : La fin était inévitable entre le Barça et Turan. Tout le monde est donc satisfait.

Coquelin tout proche de Valence

Sauf improbable rebondissement, Francis Coquelin va signer dans les prochaines heures du côté de Valence, comme l'a plus ou moins confirmé sur Twitter le club espagnol (cf son tweet ci-dessous). Selon RMC, Arsenal va récupérer 12 millions d'euros et le milieu français de 26 ans devrait lui signer jusqu'en 2022.

Notre avis : Valence renaît de ses cendres cette saison et le suit depuis l'été dernier. Un bon choix de Coquelin, qui ne jouait presque plus à Arsenal.

Cheick Diabaté en route pour la Serie A

Ceux qui rêvaient de voir le grand gaillard malien retourner en France vont être déçus, Cheick Diabaté se dirige vers la Serie A. Selon Sky Italia, l'ancien buteur des Girondins et de Metz va être prêté avec option d'achat à Benevento, actuelle lanterne rouge de Serie A. Le buteur d'Osmanlispor devrait normalement passer sa visite médicale ce jeudi.

Notre avis : Qui de mieux que Diabaté pour une mission sauvetage improbable ?

Baysse de retour à Bordeaux

Bordeaux tient sa deuxième recrue du mercato d'hiver. Après avoir obtenu le prêt du milieu monégasque Souhaliho Meité, les Girondins ont rapatrié le défenseur central français Paul Baysse. Formé à Bordeaux, ce dernier revient en Ligue 1 après six mois passés à Malaga, où il était titulaire. L'ancien Niçois s'est engagé jusqu'en 2021 et Bordeaux a dépensé environ 1 million d'euros.