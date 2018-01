"Il vaudra peut-être plus que 110 millions d'euros" : Claude Puel fixe un prix fou pour Riyad Mahrez

L'ailier algérien de Leicester Riyad Mahrez a été évalué lundi à 100 millions de livres (112 millions d'euros) par son entraîneur Claude Puel. "Ce ne sont que des spéculations et nous ne pouvons pas répondre à toutes les spéculations. Peut-être qu'il vaudra encore plus que 100 millions de livres", a déclaré Puel. "C'est toujours la même chose avec Riyad. Ce ne sont que des rumeurs, des bruits", a ajouté le technicien français qui espère retenir son ailier vedette, sacré meilleur joueur du championnat lors de la saison 2015-2016.

"On peut voir que Riyad sourit, apprécie son football et aime ses coéquipiers. C'est pareil à l'entraînement", a assuré Puel. Durant l'été, Mahrez avait demandé à pouvoir quitter le club champion d'Angleterre en 2016. Les "Foxes" n'avaient reçu qu'une offre ferme de 32 millions de livres de la part de l'AS Rome, bien en deçà de leur évaluation de l'international algérien.