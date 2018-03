Lewandowski, Umtiti, Alisson : les 7 infos mercato qui vous échappé vendredi

Umtiti parti... pour rester au Barça

Le cas Samuel Umtiti fait beaucoup parler les médias espagnols. Et surtout ceux catalans. Alors que le Barça et le défenseur français peinent à trouver un accord pour une prolongation de contrat, ce dernier ne serait pas si insensible que ça à l'intérêt de Manchester United. De quoi le pousser à envisager un départ ? Pas forcément. Selon L'Equipe, l'international français est en effet bien parti pour rester. Selon une source haut placée du club, le Barça "est sur la même longueur d'ondes" que son défenseur et prône du "calme" et de la "tranquillité".

Notre avis : Aucun doute concernant l'avenir d'Umtiti : il va rester au Barça.

Le Real va devoir sortir le chéquier pour Soler

Si le Real Madrid veut recruter Carlos Soler, il va devoir payer sa clause libératoire. Ni plus ni moins. Voilà ce qu'annonce SuperDeporte ce vendredi, expliquant que le milieu de terrain de Valence peut donc se libérer pour... 80 millions d'euros. De plus, le club valencian n'aurait aucune intention de vendre l'un de ses grands espoirs. Du haut de ses 21 ans, Soler est en effet décrit comme un futur grand.

Notre avis : 80 millions d'euros pour un jeune espoir, difficile d'imaginer le Real dépenser une telle somme.

Monchi parle de l'avenir d'Alisson

Voilà un dossier qui devrait animer le mercato estival. Véritable révélation de cette saison de Serie A, Alisson, le gardien de l'AS Rome, est en effet (déjà) annoncé sur le départ. Exceptionnel chaque week-end, l'international brésilien va-t-il réellement quitter la ville éternelle ? "Il ne restera pas ici 30 ans", affirme Monchi, le directeur sportif des Giallorossi. "Mais si je me l'imagine dans une semaine ou dans un an, je me l'imagine à la Roma", a-t-il assuré dans des propos rapportés par Sky Italia.

Notre avis : Alisson est un vrai phénomène. Son avenir devrait dépendre de la fin de saison romaine, et notamment si oui ou non il y aura qualification en Ligue des champions...

Thiago Motta, futur au PSG... en tant qu'entraîneur ?

Du haut de ses 35 ans, Thiago Motta dispute très certainement sa dernière saison en tant que footballeur professionnel. Et visiblement, son avenir est déjà tout tracé. Alors que Zoumana Carama devrait entraîner l'équipe réserve du PSG la saison prochaine, RMC annonce que le milieu italien, lui, sera nommé nouveau coach des U19 du club. Un souhait émis par le joueur lors de sa dernière prolongation de contrat.

Notre avis : Thiago Motta futur coach, on se l'imagine bien. Pas vous ?

Heynckes parle de Lewandowski

Au coeur de toutes les discussions, Robert Lewandowski continue d'entretenir le flou concernant son avenir. Annoncé au Real Madrid un jour, au PSG un autre... l'international polonais semble sur le pied de départ au Bayern Munich. Interrogé sur ce dossier épineux ce vendredi en conférence de presse, Jupp Heynckes a fait le point. "Je connais les médias espagnols, il y a beaucoup de spéculations. Je m’attends à ce que Lewandowski surpasse mon record de buts en Bundesliga dans les deux ou trois prochaines années", a confié l'entraîneur du Bayern.

Notre avis : Le feuilleton Lewandowski est parti pour durer, durer et durer...

Felipe Anderson pourrait quitter la Lazio

Auteur d'une saison mitigée, Felipe Anderson pourrait bien quitter la Lazio Rome en fin de saison. Sous contrat jusqu'en 2020, le joueur brésilien n'exclut en effet pas un départ selon le Corriere dello Sport, qui précise que 20% de cet éventuel transfert sera versé à Santos, son ancien club. L'avenir de Felipe Anderson sera discuté en fin de saison et devrait dépendre d'une éventuelle qualification en Ligue des Champions des siens... ou non.

Notre avis : Un départ n'est pas à exclure pour Felipe Anderson, lui qui a eu quelques litiges avec Simone Inzaghi cette saison.

Un international russe dans le viseur de l'OM ?

Buteur et très bon mardi dernier face aux Bleus, l'attaquant russe Fedor Smolov (28 ans) intéresse l'OM, à en croire Sky Sports. Mais selon le média anglais, le buteur du FK Krasnodar est plutôt proche de West Ham, qu'il aimerait rejoindre avant le coup d'envoi du Mondial en Russie. Auteur de 12 buts en championnat russe cette saison, Smolov est estimé à environ 15 millions d'euros.

Notre avis : La preuve que la Premier League est plus attractive que la Ligue 1. Pas dramatique pour autant pour l'OM, qui a probablement de nombreuses autres pistes pour cet été.