Mahrez, Seri, Salah : les 13 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Mahrez entre Liverpool et Arsenal

Mais où va donc finir Riyad Mahrez ? Si le départ de l'international algérien de Leicester ne semble plus faire aucun doute, soit en janvier soit l'été prochain, son point de chute reste pour le moment inconnu. Pour remplacer Philippe Coutinho, Liverpool songerait notamment à ses services... mais Arsenal fait de la résistance. En effet, les Gunners sont toujours sur les traces de Mahrez, et ils auraient même la préférence du joueur selon le Daily Express. Le duel ne fait certainement que commencer.

Notre avis : Si Alexis Sanchez quitte réellement Arsenal cet hiver, Arsène Wenger pourrait accélérer sur ce dossier.

Hazard évoque l'intérêt du Real Madrid...

C'est l'une des rumeurs qui revient sur le tapis à chaque mercato. Depuis plusieurs saisons, le nom d'Eden Hazard est en effet lié au Real Madrid, qui serait sous le charme de l'international belge. Si ce dernier ne semble pas contre un départ dans la capitale espagnole, comme l'a récemment confié son père, ce dossier semble actuellement au point mort. Et c'est l'intéressé qui le dit. "Il n'y a rien pour le moment, je suis concentré sur Chelsea, j'ai beaucoup de choses à gagner. Donc, ne vous inquiétez pas !", a ainsi expliqué Hazard au micro de DAZN.

Notre avis : Eden Hazard n'a jamais caché son attirance pour le Real Madrid, reste à savoir si elle est réciproque...

Vidéo - Hazard : "Le Real ? Il n'y a rien pour le moment" 00:10

...et annonce sa possible prolongation avec Courtois

Mais outre le présumé intérêt du Real Madrid, Eden Hazard a fait d'autres confidences sur son avenir... et celui de son coéquipier Thibaut Courtois. Présent à Londres jeudi soir pour assister au match de NBA entre les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers, Eden Hazard a confié aux journalistes du Mirror qu'une prolongation avec Chelsea été proche. "Je crois que Thibaut Courtois prolongera avant moi. Ce sera mon tour ensuite", a-t-il expliqué.

Notre avis : Ces deux prolongations de contrat valent de l'or pour Chelsea.

Donnarumma, destination Paris ?

Déjà évoquée l'été dernier, la piste Gianluigi Donnarumma semble toujours d'actualité au PSG. Si le club parisien va finir la saison avec Alphonse Areola et Kevin Trapp dans les cages, le club parisien songerait toujours à recruter le jeune gardien (18 ans) de l'AC Milan selon Tuttosport, lui qui pourrait quitter la Lombardie en cas de non-qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour le remplacer, les Rossoneri pensent à Pepe Reina, en fin de contrat avec le Napoli.

Notre avis : Si Tuttosport n'est pas toujours très fiable, Gianluigi Donnarumma pourrait réellement quitter Milan l'été prochain. Reste à savoir pour quelle destination...

Gigio DonnarummaGetty Images

De Vrij pourrait finalement prolonger avec la Lazio

Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la Serie A, Stefan De Vrij est pourtant en fin de contrat avec la Lazio Rome. Une occasion forcément à saisir pour les clubs intéressés... Mais à la surprise générale, l'international néerlandais pourrait finalement prolonger son bail avec les Biancocelesti selon La Gazzetta dello Sport, notamment en cas de qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Les tifosi de la Lazio ont eux lancé une pétition pour que De Vrij reste du côté de la ville éternelle.

Notre avis : Ce dossier pourrait être relancé, même si l'Inter Milan semble proche de convaincre le joueur.

Everton tente sa chance pour Walcott

Theo Walcott pourrait bientôt tourner une page longue de douze ans. En effet, l'international anglais s'apprête à quitter Arsenal, lui qui n'a que très peu de temps de jeu avec les Gunners. Et selon le Telegraph, Everton va tenter sa chance pour Walcott. La première offre des Toffees serait de 22 millions d'euros assortie d'un salaire de 130.000 euros par semaine pour le joueur. L'entraîneur d'Everton Sam Allardyce a confirmé ce vendredi un intérêt pour Walcott.

Notre avis : S'il veut jouer le prochain Mondial, Walcott doit absolument changer d'air cet hiver.

Seri plutôt que Diarra au PSG ?

Alors que tout semblait prêt pour Lassana Diarra au PSG, l'affaire pourrait finalement capoter. L'ancien milieu de terrain peine en effet toujours autant à faire l'unanimité au sein du club francilien selon Le Parisien... De plus, Jean-Michaël Seri, le milieu de terrain de l'OGC Nice, serait toujours une piste du PSG. Les dirigeants parisiens auraient récemment sondé l'entourage de l'international ivoirien selon le quotidien parisien, histoire d'évaluer l'état d'esprit du joueur quant à un possible départ cet hiver. Mais la concurrence est rude dans ce dossier, puisque Manchester City viserait également Seri. Si le PSG parvient à vendre quelques joueurs d'ici la fin du mercato, il pourrait alors proposer jusqu'à 25 millions d'euros pour Seri.

Notre avis : La clause de Seri étant fixée à 40 millions d'euros, difficile d'imaginer Nice s'asseoir dessus (même si elle n'a aucune valeur aux yeux de la LFP). Et le PSG ne peut pas dépenser cette somme cet hiver.

Conte devrait bien quitter Chelsea

Antonio Conte vit très certainement ces derniers mois sur le banc de Chelsea. En conflit avec ses dirigeants, notamment sur les choix effectués sur le mercato, le coach italien devrait quitter les Blues en fin de saison. L'information a été confirmée par Sky Sport Italia ce vendredi, qui ajoute qu'un retour en Italie est plus que probable. En conférence de presse, l'entraîneur des Blues a confirmé quelques heures plus tard que "tout était possible" l'été prochain.

Notre avis : Entre Conte et Chelsea, l'histoire va se terminer. Milan, Paris... Les points de chute ne manqueront pas pour l'Italien.

Un intérêt du Real ? Salah "heureux" à Liverpool

Révélé par Sky Sport Italia cette semaine, l'intérêt du Real Madrid pour Mohamed Salah en vue de l'été prochain fait réagir. Auteur d'une première partie de saison exceptionnelle avec Liverpool, l'international égyptien, élu récemment joueur africain de l'année, a de son côté assuré qu'il ne comptait pas quitter Liverpool. "J’ai entendu tellement de rumeurs que ça ne m’émeut plus. On me traite très bien à Liverpool et, aujourd’hui, j’appartiens à Liverpool et je suis heureux à Anfield", a expliqué Salah via son compte Twitter, visiblement lassé des rumeurs.

Notre avis : Neymar, Salah, Hazard... Le Real ne pourra pas tout faire.

Icardi, Ciao Inter ?

No Champions, No Icardi ? Voilà ce que croit savoir en substance La Gazzetta dello Sport ce vendredi. Selon le quotidien italien, l'attaquant de l'Inter Milan pourrait en effet aller voir ailleurs si la qualification en Ligue des Champions fuit encore les Nerazzurri cette saison. En attendant, l'international argentin négocie un nouveau contrat avec l'Inter, à qui il réclame un salaire de 9 millions d'euros/an si sa clause libératoire de 110 millions d'euros venait à être augmentée. Le Bayern Munich, le PSG ou encore le Real Madrid seraient notamment intéressés par l'attaquant selon Sky Sport Italia.

Notre avis : Assurément l'un des dossiers chauds du mercato d'été.

Mauro Icardi Cagliari Inter 2017Getty Images

City moins chaud sur Sanchez ?

Alors que Pep Guardiola a annoncé en conférence de presse ce vendredi que Gabriel Jesus pourrait être de retour "d'ici deux à trois semaines", la presse britannique (Sky Sports, la BBC, le Guardian) annonce que les Citizens ne dépenseront pas plus de 22 millions d'euros pour Alexis Sanchez cet hiver. Or, selon ces mêmes médias anglais, Arsenal réclamerait finalement 39 millions d'euros pour libérer son attaquant chilien en janvier. L'agent du joueur exigerait lui 5,6 millions supplémentaires pour lui-même. Un opération donc à près de 45 millions que City ne souhaiterait pas engager, alors que le joueur est en fin de contrat dans six mois.

Notre avis : Posture raisonnable de City qui n'a de toute façon pas vraiment besoin sportivement de Sanchez aujourd'hui. A voir si Manchester United, également intéressé, va profiter du boulevard laissé par son rival dans ce dossier.

Vidéo - Wenger garde l'espoir de conserver Sanchez cet hiver... et au-delà 00:47

Dja Djédjé à Lens, c'est officiel

Brice Dja Djédjé est de retour en France, en Ligue 2. Le latéral droit ivoirien quitte Watford, où il n'a quasiment jamais joué depuis son arrivée en 2016, pour être prêté jusqu'en fin de saison au RC Lens. Un prêt avec option d'achat.

Notre avis : S'il retrouve rapidement le rythme de la compétition, il fera beaucoup de bien aux Lensois.

Bérigaud quitte Montpellier pour Chrypre

C'est officiel aussi, Kévin Bérigaud quitte Montpellier. Le départ de l'attaquant a été annoncé ce vendredi après-midi dans un communiqué du club montpelliérain. Ce dernier devrait signer un contrat de deux ans et demi avec le Pafos FC, club de première division chypriote.