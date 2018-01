Mercato - Officiel : Yann M'Vila rejoint Saint-Etienne

Saint-Etienne tient enfin sa première recrue. Après avoir recalé Stefan Mitrovic la semaine passée, officiellement pour raisons médicales, l'ASSE a annoncé vendredi par le biais d'une vidéo publiée sur son compte Twitter l'arrivée de Yann M'Vila. Agé de 27 ans, le milieu de terrain français a rejoint avec les Verts sans indemnité de transfert après avoir résilié le contrat qui le liait au Rubin Kazan. Il s'est engagé pour un an et demi, jusqu'en juin 2019, avec l'actuel 16e de Ligue 1.

M'Vila avait un peu disparu des radars depuis son départ en Russie en 2013, après un début de carrière des plus prometteurs. Son éclosion à Rennes lui avait permis d'intégrer l'équipe de France sous l'ère Laurent Blanc. Il avait ainsi participé à l'Euro 2012 et était titulaire lors de la défaite face à l'Espagne en quart de finale, sa 22e et dernière sélection avec les Bleus.

Un renfort bienvenu dans la relance

La présence de Jean-Louis Gasset, qui était l'adjoint de Blanc en équipe de France, sur le banc stéphanois a manifestement favorisé le transfert de M'Vila à Saint-Etienne. "Je suis très heureux de revenir en France et en Ligue 1 avec un coach, Jean-Louis Gasset, que je connais particulièrement bien, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. J’espère réussir de belles choses avec l’ASSE. Mes objectifs sont simplement de jouer le maximum de matches, de faire de bonnes prestations et d'aider l'équipe et réaliser une belle deuxième partie de saison."

M'Vila devrait rapidement être opérationnel après avoir disputé 20 des 22 matches du Rubin Kazan toutes compétitions confondues dans leur intégralité lors de la première moitié de saison. Son arrivée devrait permettre à l'entrejeu des Verts de gagner en qualité de relance, un domaine dans lequel la formation stéphanoise était défaillante depuis plusieurs saisons, et en densité physique à la réputation. Arrivé à l'ASSE pour se relancer et avoir plus de visibilité, M'Vila pourrait bien lui aussi permettre aux Verts de rebondir après une première moitié de saison très décevante.