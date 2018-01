Officiel : Cédric Bakambu quitte Villarreal... en réglant lui-même sa clause libératoire

Cédric Bakambu et Villarreal, c'est fini. Comme prévu, l'attaquant congolais de 26 ans a en effet quitté le club espagnol après un peu plus de deux saisons, lui qui est en passe de rejoindre la Chine et plus précisément le Beijing Guoan. Mais ce transfert n'est pas encore officiel, puisque seul le départ de Bakambu de Villarreal a été annoncé. "Le Villarreal CF informe que son joueur Cédric Bakambu, a levé sa clause libératoire, il n’appartient donc plus à notre club à partir d’aujourd’hui", informe le communiqué.

Rien de surprenant, donc ? Un peu quand même. En effet, à l'image de Neymar avec le Barça l'été dernier, c'est bel et bien Bakambu lui-même qui a payé sa clause libératoire, soit 40 millions d'euros. La raison est probablement la suivante : le Beijing Guoan souhaite contourner la taxe fixée à 100% sur les transferts (supérieurs à 6 millions d'euros) par l'état chinois. Techniquement parlant, Bakambu est en effet un joueur libre à l'heure actuelle, et n'importe quelle équipe pourrait le mettre gratuitement sous contrat.

Ainsi, le club chinois, qui a bien évidemment "prêté" les 40 millions d'euros à Bakambu pour qu'il se libère de sa clause, pourrait éviter de dépenser au total 74 millions d'euros. Et de ce fait, l'international congolais ne deviendrait donc pas le joueur africain le plus cher de l'histoire.