Prix, taille, palmarès : 5 choses à savoir sur Yerry Mina, le nouveau défenseur du Barça

1. Un Colombien au Barça, petite révolution

C'est un détail qui a le mérite d'être souligné. Avec l'arrivée de Yerry Mina, le Barça va aligner un joueur de nationalité colombienne pour la première fois de sa glorieuse histoire. Lauro Mosquera, ancien joueur colombien du club catalan, n'avait lui disputé qu'un seul match amical face à Sabadell en 1964.

Yerry Mina ColombiaAFP

2. Il sera le joueur le plus grand de l'effectif

Yerry Mina, une recrue de "taille" pour le Barça ? Si seul le temps nous dira si l'ancien défenseur de Palmeiras a été à la hauteur ou non du club blaugrana, une chose est toutefois certaine : il sera le joueur le plus grand de l'effectif d'Ernesto Valverde. Du haut de ses 1m95, il devance ainsi Gerard Piqué (1m94), Sergio Busquets (1m89) et André Gomes (1m88).

3. Un gardien devenu défenseur

Passer de gardien à défenseur ? Drôle de reconversion. Et pourtant, c'est bien le parcours effectué par le nouveau joueur du Barça. Comme l'explique le site du club blaugrana, Yerry Mina est un ancien portier, comme de nombreux membres de sa famille. Puis arrivera donc le déclic qui le fera avancer d'un cran sur le terrain et devenir ainsi l'un des défenseurs les plus prometteurs du monde.

4. Un palmarès déjà bien garni

Avant de débarquer en Europe, Yerry Mina s'est fait un petit palmarès du côté de l'Amérique du Sud. Le défenseur de 23 ans a en effet remporté la Coupe Sud-Américaine et de la Superligue colombienne en 2015 avec Santa Fe. Puis, au Brésil, il remporte le championnat avec Palmeiras en 2016.

5. Les détails du transfert dévoilés

En plus d'avoir annoncé l'arrivée de Yerry Mina, le Barça a également dévoilé tous les détails de ce transfert. Dans le communiqué publié sur son site officiel, le club catalan annonce que le défenseur a coûté 11.8 millions d'euros, qu'il a signé un contrat jusqu'en 2023 et que sa clause libératoire est de... 100 millions d'euros.