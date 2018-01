Seri, PSG, Tévez : les 12 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Seri pour remplacer Barkley à Everton ?

Ross Barkley officiellement à Chelsea, Everton s'intéresse désormais à Jean-Michaël Seri à en croire Sky Sports. Citant comme source de son information des proches du milieu ivoirien, le média anglais rappelle que plusieurs autres clubs de Premier League s'intéressent au Niçois. Seri a notamment été associé à Manchester City, Tottenham et Arsenal, ainsi qu'au PSG en France.

Notre avis : La Premier League est une destination crédible pour Seri en cas de départ cet hiver.

Le PSG lorgne un prometteur latéral gauche

Considéré comme le plus grand espoir du football anglais au poste de latéral gauche, Ryan Sessegnon (17 ans) plaît à de nombreux cadors de Premier League, mais pas seulement. Selon le Daily Mirror, le PSG suit aussi de près l'évolution du joueur de Fulham et aimerait le recruter au plus vite. Capable aussi de jouer milieu offensif gauche, l'Anglais a disputé 28 matches en Championship cette saison, pour 7 buts et 4 passes décisives. Annoncé également dans le viseur du Real Madrid, Sessegnon coûterait déjà plus de 30 millions d'euros.

Notre avis : Le poste de latéral gauche est un vrai point faible du PSG. Mais si Paris veut franchir un palier en Europe, il doit viser un joueur plus confirmé que Sessegnon, qu'on voit plus signer dans un grand club de Premier League.

Ryan Sessegnon of Fulham battles with Kieran Trippier of Tottenham Hotspur during The Emirates FA Cup Fifth Round match between Fulham and Tottenham Hotspur at Craven Cottage on February 19, 2017 in London, EnglandGetty Images

Kepa a passé sa visite médicale

Le Real Madrid tient presque sa première recrue hivernale et il devrait s'agir comme convenu de Kepa Arrizabalaga. Le gardien de l'Athletic Bilbao a passé une visite médicale jeudi à Madrid selon OK Diario et Marca. Le club merengue est censé lever sa clause libératoire fixée à 20 millions d'euros dans les prochains jours.

Notre avis : Ce sera la première recrue hivernale du Real Madrid... voire peut-être la dernière.

Evra discute bien avec Galatasaray

La presse française en avait déjà parlé, Sky Italia confirme. Sans club depuis son départ mouvementé de l'OM, Patrice Evra est en discussions avancées avec Galatasaray, le club de son ancien coéquipier Bafétimbi Gomis. "La piste est chaude" assure même le média italien. RMC va dans le même sens mais ajoute que "Tonton Pat" plaît aussi à Besiktas et à plusieurs clubs émiratis.

Notre avis : De la ferveur et un gros contrat, Evra ne serait pas malheureux en rebondissant à Istanbul.

Patrice Evra (OM)Getty Images

L'ASSE a trouvé son défenseur

Les Verts tiennent leur première recrue. Comme convenu, il s'agit de Stefan Mitrovic. Dans un communiqué, l'ASSE a confirmé avoir trouvé un accord avec La Gantoise pour la venue de son défenseur central serbe. Ce dernier passera sa visite médicale ce vendredi dans le Forez avant de signer son contrat. Selon L'Equipe, Mitrovic va s'engager jusqu'en 2022 et son transfert a coûté 3,7 millions aux Verts.

Notre avis : Il ne connaît pas la Ligue 1, certes, mais il arrive avec beaucoup d'expérience, de la confiance et l'étiquette d'un défenseur solide et rugueux. Et pour un prix relativement faible.

La Chine s'attaque à Nainggolan

Très critiqué et sanctionné par la Roma pour avoir exhibé son ébriété sur ses réseaux sociaux lors du réveillon, Radja Nainggolan va-t-il pour autant s'en aller cet hiver ? Selon La Gazzetta dello Sport, le Guangzhou Evergrande de Fabio Cannavaro aimerait en tout cas profiter de la situation et serait prêt à proposer 40 millions d'euros à la Louve. Peu probable toutefois que le Belge, qui répète sans cesse son amour de Rome, soit tenté par ce challenge. La Roma réclamerait de toute façon au moins 50 millions pour son "Ninja" selon le quotidien au papier rose.

Notre avis : Le mercato est imprévisible, mais on ne croit pas une seconde à un départ de Nainggolan en Chine.

Radja NainggolanGetty Images

Wendel en route pour Lisbonne

Wendel arrive en Europe et ne posera pas ses valises à Paris. Comme pressenti depuis plusieurs jours maintenant, le milieu relayeur brésilien de Fluminense va rejoindre le Sporting CP. Sur son compte Instagram, le joueur a confirmé son départ pour le Portugal. Record annonce qu'il va signer jusqu'en 2023 avec le Sporting, où il disposera d'une clause à 60 millions d'euros. Son transfert aurait coûté 7 millions au club lisboète.

Notre avis : Paris n'a aucun regret à avoir dans la mesure où il recherche un joueur plus défensif que Wendel et si possible à moindre coût.

Machach attendu à Naples lundi

France Football l'avait révélé il y a deux jours, L'Equipe confirme ce vendredi. Sans club depuis son licenciement de Toulouse, consécutif à une altercation avec l'entraîneur de la réserve toulousaine, Zinedine Machach va rebondir à Naples, leader de la Serie A. Le natif de Marseille est attendu lundi en Italie pour passer sa visite médicale et signer jusqu'en 2022. Reste à savoir s'il finira la saison à Naples, ou en prêt dans un autre club italien.

Notre avis : Sans aucun doute le rebond le plus inattendu de ce mercato d'hiver.

Zinedine Machach - Tolouse 2017Imago

Le retour de Tévez à Boca se précise

La presse argentine est unanime, le retour de Carlos Tévez à Boca Juniors est imminent. Jeudi, l'agent de l'Apache aurait trouvé un accord avec les avocats du Shanghai Shenhua pour résilier à l'amiable la dernière année de contrat de l'Argentin. Selon Olé, le retour de Tévez a Boca pourrait intervenir dès ce week-end. Il devrait signer deux ans avec son club de coeur, un an seulement après l'avoir quitté.

Notre avis : Après avoir mis sa famille à l'abri pour plusieurs générations, Tévez peut tranquillement rentrer à la maison.

Angers refuse 14 millions pour Toko Ekambi

En marge de la présentation de Butelle et Oniangué, le président angevin Saïd Chabane a assuré que son attaquant Karl Toko-Ekambi allait rester cet hiver : "Il ne partira pas cet hiver, j’ai même refusé une offre hier de 14 millions d'euros". Selon France Football, cette offre venait de Brighton. D'autres clubs anglais comme Leicester City et Crystal Palace s'intéressent aussi à l'attaquant franco-camerounais, auteur de 9 buts en Ligue 1 cette saison.

Notre avis : Malgré les dires de son président, Angers aura du mal à retenir son attaquant si les prix s'envolent d'ici le 31 janvier.

Karl Toko Ekambi (Angers SCO)Getty Images

Southampton offre 20 millions pour Carrillo

En quête d'un avant-centre cet hiver, Southampton aurait transmis une offre de 20 millions à l'AS Monaco pour Guido Carrillo. Une information du Sun, qui rappelle que les Saints sont dirigés par Mauricio Pellegrino, qui a entraîné le buteur argentin plus jeune du côté d'Estudiantes. On ne connaît pas encore la réponse de Monaco, ni celle de Carrillo, remplaçant de luxe sur le Rocher.

Notre avis : Monaco n'a dépensé que 9 millions pour le recruter en 2015. Le revendre deux fois plus cher alors qu'il a globalement peu joué et peu marqué sur le Rocher serait une bonne affaire.

Monaco's Argentinian forward Guido Carillo (R) reacts after missing an opportunity to scoreAFP

Oscar Garcia à l'Olympiakos, c'est officiel

C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est maintenant officiel : Oscar Garcia est le nouvel entraîneur de l'Olympiakos ! Un mois et demi après son départ de l'ASSE, l'entraîneur espagnol reprend donc du service. La durée de son contrat n'a pas encore été précisée.