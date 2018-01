Leo Messi libre de quitter le Barça en cas d'indépendance de la Catalogne ?

35 millions d'euros net par an, voilà ce que toucherait désormais Lionel Messi à Barcelone depuis sa prolongation de contrat jusqu'en 2021, officialisée en novembre dernier. Des chiffres publiés par le quotidien généraliste El Mundo et qui comprennent le salaire de l'Argentin, plus une juteuse prime à la signature lissée sur la durée de son contrat. Un contrat qui en refait aussi l'un des joueurs les mieux payés au monde en compagnie de Neymar et loin devant Cristiano Ronaldo (et ses 21 millions annuels).

Ce vendredi, El Mundo dévoile une nouvelle indiscrétion liée au nouveau contrat de La Pulga. Face à l'instabilité de la situation politique en Catalogne, l'Argentin aurait inséré une clause dans son contrat lui permettant de quitter gratuitement le Barça en cas d'indépendance de la Catalogne, sans avoir à passer par le paiement de sa clause libératoire fixée à 700 millions d'euros.

Messi veut rester dans un grand championnat

Plus précisément, cette clause pourrait être activée par Messi dans l'hypothèse où le Barça ne pourrait pas être aligné en Liga ou dans un autre championnat européen majeur en cas d'indépendance de la Catalogne. Nous n'en sommes évidemment pas encore là puisque non seulement la Catalogne n'est pas encore indépendante (et ne le sera peut-être jamais), et rien ne permet d'assurer aujourd'hui ce que deviendraient les clubs sportifs professionnels catalans en cas d'indépendance.

Plusieurs options sont envisageables et ont déjà été évoquées : la création d'un championnat catalan, une modification de la loi espagnole pour permettre aux clubs catalans de jouer les compétitions espagnoles ou encore le rattachement de ces clubs catalans à des championnats européens voisins. Bref, tout ça est encore un peu flou et incertain, mais la seule chose que l'on sait aujourd'hui, c'est que Messi est prévoyant et a assuré ses arrières. Au cas où.