Adil Rami rebondit en Turquie. Libre de tout engagement après la rupture de son contrat avec l'OM, le défenseur central s'est engagé avec le club stambouliote de Fenerbahçe, mardi, et mis fin à un improbable été passé en solitaire à se maintenir en forme, sous fond de litige juridique avec Marseille. L'international français a signé un contrat d'un an, avec une option pour une autre saison.

Revenu en France en juillet 2017, après six années passées à l'étranger à Valence, à l'AC Milan et au Séville FC, Rami refait donc ses valises pour une destination qui coulait de source. Il va découvrir un nouveau championnat à l'âge de 33 ans : la Süper Lig turque. Compétitif, le championnat de Turquie lui permettra de continuer à évoluer à un certain niveau. Mais il ne disputera pas de coupe d'Europe cette saison, le club stambouliote ayant totalement raté sa saison en 2018/2019 (il a terminé 6e après avoir passé une partie de la saison en zone de relégation). Cet exercice 2019/2020 est mieux parti pour le Fener qui est actuellement en tête de son championnat après deux journées avec 6 points au compteur.