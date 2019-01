Balotelli, Higuain, Piatek, Sala : les 12 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Balotelli loin de l'OM...

Les supporters de l'OM sont dans l'attente. Alors que leur équipe n'est pas parvenue à l'emporter face à l'AS Monaco (1-1), dimanche, le mercato hivernal n'a pour le moment apporté aucun renfort. Concernant Mario Balotelli, l'attaquant italien reste la priorité absolue du club olympien selon L'Equipe. Problème, aucun accord (contractuel et salarial) n'a encore été trouvé entre les parties. Si les négociations se poursuivent, l'OM aimerait également dégraisser pour avoir plus de manoeuvre dans le dossier Balotelli. Kostas Mitroglou, Valère Germain, Tomas Hubocan ou encore Aymen Abdennour sont notamment invités à aller voir ailleurs.

Notre avis : A force de traîner, le dossier a de grandes chances de capoter comme l'été dernier.

...qui étudie la piste Sanabria

Le dossier Balotelli restant très compliqué, l'OM étudie d'autres solutions pour renforcer son attaque. Selon France Football, le club phocéen s'est vu proposer Antonio Sanabria grâce aux contacts de son directeur sportif Andoni Zubizarreta. L'attaquant paraguayen de 22 ans joue peu avec le Betis qui pourrait accepter un prêt avec option d'achat.

Notre avis : Rudi Garcia misera-t-il sur un joueur proposé par Zubizarreta ?

Higuain se rapproche d'un départ

Plus les heures passent, et plus le futur de Gonzalo Higuain semble s'inscrire loin de l'AC Milan. En effet, les médias italiens annoncent que l'attaquant argentin a annoncé à son club sa volonté de partir direction Chelsea. Le tout après la finale de la Supercoupe d'Italie, qui a lieu mercredi face à la Juventus. Si Gennaro Gattuso a confirmé les envies du joueur, samedi, ce dernier fait le forcing pour le convaincre de rester. Mission impossible ?

Notre avis : Chelsea devrait faire le nécessaire pour s'offrir Higuain.

Gonzalo Higuain, Milan, Getty ImagesGetty Images

Piatek penche pour le Milan

L'avant-centre polonais faire encore parler de lui. Suivi par Naples, l'Inter, la Juve, le Milan et le Real Madrid qui a envoyé ses émissaires le superviser, Krzysztof Piatek donnerait sa préférence aux Rossoneri selon Sport Mediaset. Avant tout concentré sur sa situation sportive, celui qui brille avec le Genoa souhaiterait être assuré d'une place de titulaire ce qui sera le cas au Milan si Higuain s'en va. Naples dispose déjà de Milik, l'Inter d'Icardi, la Juve de Cristiano Ronaldo et le Real Madrid de Benzema. Piatek pourrait toutefois coûter 50 millions d'euros, une somme dont ne dispose pas actuellement le Milan qui reste sous la menace du fair-play financier. Un prêt avec option d'achat serait donc à prévoir.

Notre avis : Une belle cible mais Milan va devoir convaincre le Genoa.

Payet n'envisage pas de partir

Non, Dimitri Payet ne quittera pas l'OM cet hiver. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs chinois, le capitaine marseillais a mis fin à toutes les rumeurs dimanche soir, juste après le nul face à l'AS Monaco (1-1). "Ceux qui me connaissent savent pourquoi je suis venu et ce que je fais là. Je ne perds pas mon temps à répondre à des stupidités pareilles", a-t-il expliqué dans des propos relayés par RMC.

Notre avis : Payet fait preuve de fidélité, il ne lui reste plus qu'à retrouver son influence sur le terrain.

Batshuayi pas encore à Monaco

Si l'arrivée de Michy Batshuayi à l'AS Monaco est attendue depuis quelques jours, rien n'est encore bouclé dans ce dossier. En effet, comme l'explique L'Equipe, le club du Rocher doit encore trouver un accord avec Chelsea. Pour l'heure, ce n'est pas encore le cas. Le quotidien ajoute que les Blues n'ont pas donné leur avis sur un possible nouveau prêt de l'attaquant, également courtisé par Everton. De son côté, Batshuayi qui s'entraîne encore à Valence a donné sa priorité à l'ASM.

Notre avis : L'affaire reste tout de même en bonne voie.

Vidéo - Henry sur Batshuayi : "C'est un joueur intéressant" 00:15

Cabaye est libre

Yohan Cabaye est un joueur libre. L'ancien international français, qui s'était engagé avec Al Nasr l'été dernier, vient d'être officiellement libéré de son contrat. Du haut de ses 33 ans, le milieu de terrain va-t-il rebondir en Europe ?

Notre avis : Une piste intéressante pour les clubs de Ligue 1.

West Ham aura du mal à retenir Arnautovic

Les prix grimpent très haut en Angleterre. Selon The Times, West Ham a, pour le moment, refusé les offres du Shanghai SIPG pour Marko Arnautovic mais les négociations ne font que commencer. L'avant-centre autrichien n'a pas caché ses envies de départ et le club chinois est prêt à revenir à la charge avec une proposition à hauteur de 50 millions d'euros. The Times précise qu'Arnautovic pourrait toucher 1,3 million d'euros par mois en Chine.

Notre avis : Avec une telle somme en poche, les Hammers pourront trouver un remplaçant.

L'Atletico manque de fonds pour Morata

Peu utilisé à Chelsea et annoncé sur le départ cet hiver, Alvaro Morata cherche un nouveau club où finir la saison en prêt. Dans le viseur de Monaco ou du Barça, l'attaquant espagnol plait surtout à l'Atlético Madrid selon AS. Le quotidien sportif madrilène explique toutefois que les Colchoneros sont déjà au maximum de leur masse salariale et souhaitent se séparer de Nikola Kalinic et/ou Gelson Martins mais les prétendants manquent pour les deux attaquants.

Notre avis : Kalinic et Gelson étant peu convoités, le dossier parait compliqué.

Alvaro MorataGetty Images

Sala file négocier avec Cardiff

Pisté depuis plusieurs semaines par Cardiff, Emiliano Sala est désormais prêt à négocier et a même pris l'avion en direction du pays de Galles ce lundi selon la BBC. "Emiliano a rencontré l'entraîneur et le président de Cardiff et les discussions ont été constructives", a confié son agent à Sky Sports. Les dirigeants de Nantes ont longtemps assuré vouloir conserver l'attaquant argentin mais Cardiff propose 22 millions d'euros ce qui serait la plus grosse dépense de son histoire.

Notre avis : Les Canaris vont perdre une grosse part de leur puissance offensive.

La Roma pense à Schneiderlin

Grâce au dynamisme de son directeur sportif Monchi, la Louve reste à l'affût de bonnes opportunités sur le marché des transferts même si elle dispose de peu de marge financière cet hiver. Selon le Corriere dello Sport, l'AS Rome songe ainsi à se faire prêter Morgan Schneiderlin qu'Everton ne souhaite pas conserver. Reste à savoir si les Toffees accepteront un prêt pour le milieu de terrain français.

Notre avis : Une belle porte de sortie pour Schneiderlin, en perte de vitesse depuis son départ de Manchester United il y a deux ans.

Morgan Schneiderlin (Everton).AFP

Dortmund officialise Balerdi

Le BvB continue de miser sur la jeunesse. Il a mis réussi un joli coup en recrutant Leonardo Balerdi en provenance de Boca Juniors. Le très prometteur défenseur central argentin de 19 ans est arrivé ce lundi à Dortmund et passé sa visite médicale avec succès avant de signer un contrat de quatre ans et demi. Le joueur a vite rencontré ses coéquipiers avant de s'entraîner sous les ordres du coach Lucien Favre. Boca Juniors devrait récupérer 15 millions d'euros.