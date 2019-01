Un nouveau milieu défensif "nous ferait du bien", estime Thiago Silva

Thiago Silva attend du renfort au milieu de terrain et n’hésite pas à le clamer haut et fort. Le capitaine du Paris SG Thiago Silva a expliqué lundi à l'AFP que son club avait "besoin" de recruter en janvier un milieu défensif, devant le manque de solutions à ce poste et le calendrier surchargé qui l'attend. Un renfort "nous ferait du bien", a-t-il avoué.

" Tout le monde sait qu'on a besoin de joueurs à ce poste "

"Je ne veux pas rentrer dans les histoires du mercato. Mais tout le monde sait qu'on a besoin de joueurs à ce poste parce que Marquinhos joue là et ce n'est pas son poste", a déclaré l'international brésilien dans un entretien à l'AFP, réalisé en marge du stage au Qatar. "Je préfère laisser cela au président, à Antero (Henrique, le directeur sportif), qui, bien sûr, travaille sur (ce dossier). Il essaye de trouver la meilleure solution pour l'équipe. Cela nous ferait du bien", a-t-il poursuivi.

Le club de la capitale est en quête d'un n°6 opérationnel dès janvier, après les mises à l'écart d'Adrien Rabiot, puni après les échecs des négociations sur sa prolongation de contrat, et de Lassana Diarra, en instance de départ, qui contraignent l'entraîneur Thomas Tuchel à puiser dans un réservoir très limité dans cette zone.

Le technicien allemand a dû notamment innover en convertissant le défenseur brésilien Marquinhos en milieu, aux côtés de Marco Verratti. "Même si ce n'est pas son poste, il a la qualité pour le faire. Il l'a déjà fait, il l'a déjà démontré. Il le fait pour l'équipe", a déclaré Thiago Silva, au sujet de Marquinhos.