Boateng, PSG, Khedira : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Khedira et la Juve, ensemble jusqu'en 2021

L'histoire continue entre la Juve et Sami Khedira. Arrivé il y a trois ans dans le Piémont, l'international allemand a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2021 ce mercredi. Malgré une baisse de régime depuis plusieurs mois, Khedira va donc rester du côté de Turin. Avec les Bianconeri, Il a remporté 3 titres de champions d'Italie, 3 Coupes d'Italie et 1 Supercoupe d'Italie.

Notre avis : Inutile de le nier, Khedira n'est plus à son meilleur niveau depuis maintenant plusieurs mois. Sa prolongation est surprenante.

Lo Celso, c'est 25 millions d'euros

Cette fois, c'est confirmé : l'option d'achat dans le prêt de Giovani Lo Celso au Betis Séville est bien fixée à 25 millions d'euros. "Oui, c'est bien ça. Et pas 30 millions d'euros. Si nous allons dans une compétition européenne, cette option est obligatoire. Si on n’y va pas, elle est optionnelle", a ainsi annoncé Angel Haro, le président du club espagnol, à la Cope. Tout est clair.

Notre avis : Au vu de la pénurie en milieu de terrain, difficile de comprendre le choix du PSG de lâcher Lo Celso.

Vidéo - "Perdre Lo Celso, c’est suicidaire pour le PSG" 03:44

Le jackpot pour Nsoki

Courtisé par l'OM cet été, Stanley N'Soki est finalement resté au PSG, son club formateur. Le jeune latéral gauche, qui va signer un contrat professionnel de trois ans avec le club parisien, devrait toucher une prime à la signature conséquente. Comme annoncé par L'Equipe, elle devrait être de l'ordre de... 3 millions d'euros. Pour conserver ses jeunes, le PSG est donc prêt à sortir le chéquier.

Notre avis : Une prime à la signature de 3 millions d'euros pour un si jeune joueur, c'est conséquent. Le PSG ne veut plus perdre ses "pépites".

Boateng confirme ses envies d'ailleurs

Jérôme Boateng était au coeur de l'actualité mercato cet été. Alors que le PSG lui faisait les yeux doux, le défenseur allemand, pas insensible, a sérieusement vacillé. Le club parisien, toutefois, n'a pas insisté sur cette piste après plusieurs refus à ses offres. Dommage pour Boateng, qui se voyait bien ailleurs... "J'ai eu des contacts avec le PSG et Manchester United. Je ne voulais pas absolument quitter le Bayern, mais j'étais attiré par l'idée d'un nouveau challenge", a-t-il confié sans la presse allemande. "Je me sens bien au Bayern, c'est l'un des plus grands clubs au monde. (...) Quand vous partez, tout doit être parfait pour convaincre le club", conclut-il.

Notre avis : Le PSG a tenté le coup pour Boateng, c'est une certitude. Mais son profil faisait-il vraiment l'unanimité au sein du club parisien ? Pas certain...

Jérôme BoatengGetty Images

Valence dévoile les détails pour Guedes

Gonçalo Guedes a finalement eu gain de cause cet été. Désireux de retourner à Valence, l'international portugais a vu son souhait réalisé. Du côté du PSG, on devrait encaisser aux alentours de 40 millions d'euros + plusieurs bonus. "Lorsque l’on parle d’opérations, il ne faut pas juste dire qu’un joueur a coûté 40 millions, il faut prendre en compte le salaire et la façon dont se paient les 40 millions", a ainsi expliqué ce mercredi Mateu Alemany, le directeur général de Valence.

"Je ne peux pas dire de quoi dépendent les 17 millions en variables (bonus), mais ça dépend de ses performances sur les 6 prochaines années. La totalité des 17 millions d’euros ne serait réglée qu’en cas de grosse vente entre temps", a-t-il précisé.