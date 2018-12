Brahim Diaz, Bakambu, Banega... Les 4 infos mercato qui vous ont échappé ce vendredi

Le Borussia Dortmund s’intéresse à Lucas Da Cunha

Selon le quotidien Bild, le Borussia Dortmund souhaiterait attirer le jeune ailier du Stade Rennais, Lucas Da Cunha (17 ans). D’après le quotidien allemand, les dirigeants de Dortmund ont fait une offre de cinq millions d’euros au club breton. Le joueur signerait un contrat de cinq ans. Rapide et doté d’un excellent pied gauche, Lucas Da Cunha est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2021. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle d’Ousmane Dembélé, que le club allemand avait recruté en 2016 contre la somme de 15 millions d’euros.

Notre avis : Difficile de trouver mieux que Lucien Favre pour exploiter ses qualités.

Brahim Diaz bientôt au Real ?

Brahim Diaz fait aujourd’hui la Une de Marca. D’après le quotidien espagnol, la signature au Real Madrid du prometteur attaquant de Manchester City Brahim Diaz (19 ans) est "imminente". Les Merengue pourraient officialiser le transfert de 15 millions d’euros (hors bonus) la semaine prochaine. Auquel cas, le joueur devrait signer un contrat de six ans en faveur du Real Madrid. A noter que le club madrilène n’a plus recruté un joueur au mercato d’hiver depuis Lucas Silva lors de la saison 2014-2015.

Notre avis : Joueur au profil intéressant.

Cédric Bakambu de retour en Espagne ?

Selon France Football, Cédric Bakambu, en Chine depuis l'hiver dernier, est courtisé par plusieurs clubs espagnols. L’ancien attaquant de Villarreal (27 ans) suscite les convoitises de Valence et du Betis Séville dans le cadre d’un prêt selon l’hebdomadaire. L'attaquant franco-congolais de Beijing Guoan pourrait ainsi revenir en Espagne dès janvier après avoir quitté la Liga à la même période l’année dernière contre la somme de 74 millions d’euros. En Chine, où il est sous contrat jusqu'en décembre 2021, le joueur a inscrit 19 buts et délivré 6 passes décisives en 23 matches de Super League.

Notre avis : Très bon attaquant parti trop tôt dans un championnat exotique.

Unai Emery pense à Ever Banega

Emery et Banega de nouveaux réunis ? On sait que le coach d’Arsenal aime travailler avec des joueurs dont il connaît déjà les qualités. Unai Emery avait recruté Grzegorz Krychowiak au PSG parce qu’il avait une idée précise de ce que l’international polonais pouvait apporter à l’entrejeu parisien suite à leur collaboration au FC Séville. Cette fois, le Basque souhaiterait attirer Ever Banega, qu’il a entraîné en Andalousie entre 2014 et 2016. Et il semble que l’international argentin soit séduit à l’idée de rejoindre l’Angleterre puisque selon le quotidien andalou, Estadio Deportivo, l’agent du milieu de terrain argentin serait à Londres. Reste désormais à Arsenal à aligner les 20 millions d’euros nécessaires (montant de sa clause libératoire) pour conclure l’affaire.

Notre avis : Banega est un joueur élégant, mais est-il adapté à la Premier League ?