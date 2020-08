"C'est irréalisable" : Cette fois-ci, pas de feuilleton, Neymar ne retournera pas au Barça cet été

TRANSFERTS - Alors qu'un transfert de Neymar vers le FC Barcelone semblait déjà peu réalisable au vu de la situation financière du club catalan, Josep Maria Bartomeu a définitivement fermé la porte à un retour du Brésilien cet été, dans un entretien accordé à Sport.

Le feuilleton de l'été 2019 ne sera pas celui de l'été 2020. Un an après avoir tout tenté pour rapatrier Neymar en Catalogne, le Barça n'essaiera pas de recruter le Brésilien lors de ce mercato estival. C'est Josep Maria Bartomeu qui l'a assuré en personne. "Dans la situation actuelle, c’est irréalisable. Le PSG ne veut pas non plus le vendre, et c’est normal car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’été dernier, nous avons fait de gros efforts, mais cet été, il n’y aura aucune tentative" a affirmé le président du club catalan, dans une longue interview accordée à Sport.

En difficulté financière, le Barça a déjà du mal à boucler le transfert de Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan. Les Blaugrana doivent au préalable réussir à se débarasser de certains de leurs joueurs considérés comme "indésirables", à savoir Coutinho, Dembélé, Rakitic ou encore Umtiti. Si d'ici l'été prochain Neymar ne prolonge pas avec le Paris Saint-Germain, le club catalan sera en position de force et pourra revenir à la charge pour le Brésilien, dont le contrat avec le PSG prend fin en juin 2022. Pour le moment, le numéro 10 rouge et bleu semble heureux à Paris, à dix jours d'un quart de finale de Ligue des champions décisif face à l'Atalanta.

