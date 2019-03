Coutinho, Ndombele, Pépé, Ramos, Marcelo : les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Coutinho a le blues et aurait déjà la tête à Manchester

Philippe Coutinho ne se sent pas bien à Barcelone. Arrivé à l’hiver 2018 contre 120 millions d’euros (+40 de bonus), l’ancien joueur de Liverpool envisagerait sérieusement de faire ses valises cet été. Selon le Daily Star et le Mirror, le Brésilien aimerait rejoindre Manchester United. Et pour préparer son transfert, le milieu de terrain aurait déjà pris contact avec des joueurs mancuniens. Le transfert pourrait se conclure autour de 100 millions d’euros.

Notre avis : Alors que Coutinho est en manque de temps de jeu en Catalogne, l’avenir du Brésilien sera l’un des feuilletons de l’été. Mais Manchester United ne sera pas seul sur le dossier.

Aulas fait le point sur le prochain mercato de l’OL

Dans l’émission Téléfoot, Jean-Michel Aulas a évoqué le prochain mercato estival. Si sur le dossier de l’entraineur le président de l’OL est resté vague, il a annoncé la couleur pour son effectif : "On laissera partir un seul joueur de ceux qui sont sollicités" a annoncé JMA. Fekir, Depay, Aouar, Ndombele, Mendy… nombreux seront les joueurs de l’OL convoités cet été en Europe.

Notre avis : Une annonce comme JMA en a le secret. Mais qui n’engage que lui. L’OL attend encore les deux mondialistes promis l’été dernier par le président lyonnais…

Après la Juve et le PSG, City entre dans la course pour Ndombele

Tanguy Ndombele est suivi depuis de nombreuses semaines par la Juventus. Le milieu de l’OL est annoncé par Tuttosport depuis quelques jours comme la priorité du champion d’Italie en titre. Mais le joueur de 22 ans serait également l’un des dossiers prioritaires du PSG. Selon Téléfoot, les dirigeants parisiens auraient fait du Lyonnais leur priorité pour renforcer l’entrejeu parisien cet été. Ce weekend, le Daily Express a annoncé que Manchester City souhaiterait également faire venir le milieu français lors du prochain mercato. Pep Guardiola forcerait ses dirigeants à monter une opération afin de boucler l’opération rapidement.

Notre avis : Le nombre de prétendants pour Ndombele ne cesse d’augmenter. Et s’il y en a un qui doit se frotter les mains c’est Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais aura l’occasion de faire monter les enchères pour sa pépite.

Tanguy NdombeleGetty Images

Nicolas Tagliafico courtisé par des cadors d’Europe

Selon le quotidien The Sun, le latéral gauche de l’Ajax, Nicolas Tagliafico, 26 ans, est dans le viseur de plusieurs grands clubs d’Europe : Arsenal, Atlético Madrid ou encore Real Madrid. Les Gunners voulaient déjà faire venir l’Argentin l’été dernier et avaient proposé huit millions de livres au club néerlandais. L’offre avait été repoussée et le joueur avait confié qu’il voulait jouer en Liga.

Notre avis : Il a réalisé un excellent match contre le Real Madrid (1-4), les clubs vont devoir se montrer convaincant pour que l’Ajax accepte de s’en séparer.

Le LOSC a reçu une offre de 80 millions d’euros pour Nicolas Pépé

Dans une interview accordée à l’Equipe dimanche, Gérard Lopez a dévoilé qu’il avait refusé une offre de 80 millions d’euros de Chine pour son attaquant star Nicolas Pépé, “avec 11 millions nets de salaire annuel”. “On ne sera pas loin de cette somme-là cet été”, affirme-t-il. Une somme qui pourrait bien faire les affaires du LOSC qui doit vendre pour “100 millions d’euros de joueurs”.

Notre avis : Le LOSC a eu raison de ne pas le laisser partir l’été dernier, d’autant plus que Pépé pourrait s’imposer dans un grand club européen. Il va être compliqué, très compliqué, de le garder cet été.

Marcelo répond aux rumeurs qui l’envoient à la Juventus

Annoncé avec insistance à Turin la saison prochaine, le Brésilien Marcelo, qui a perdu sa place de titulaire au Real Madrid au profil de Sergio Reguilon a envoyé un message clair sur les réseaux sociaux. "Ici c’est ma maison" a posté sur son compte Instagram l’arrière gauche du Real accompagné du hashtag #HalaMadrid et d’une photo de lui à l’entrainement.

Notre avis : Si son message peut calmer, un temps, les rumeurs, l’avenir du Brésilien ne semble plus s’écrire à Madrid la saison prochaine.

Ramos à Turin pour retrouver Cristiano Ronaldo ?

Selon le média italien Calciomercato Sergio Ramos pourrait rejoindre la Juventus Turin cet été. En froid avec sa direction, le capitaine du Real Madrid n’envisagerait pas de rester au club en cas de retour de José Mourinho sur le banc. En (très) mauvais terme avec le Special One depuis leur première collaboration à Madrid entre 2010 et 2013, le défenseur espagnol pourrait trouver une porte de sortie du côté de Turin.

Notre avis : Après Marcelo, Bale ou encore Isco, il risque d’y avoir de grands chantiers au Real cet été.