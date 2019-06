Le PSG pense à De Gea...

Après l'officialisation du départ de Gianluigi Buffon, mercredi, le PSG se cherche un nouveau gardien. Si Kevin Trapp va faire son retour de prêt, l'Eintracht Francfort souhaiterait le conserver la saison prochaine. Une offre aurait même récemment été transmise au club de la capitale. En quête d'un portier, les dirigeants parisiens auraient (ré)activé la piste David De Gea selon le très sérieux Times. Le gardien de Manchester United est sous contrat jusqu'en 2020, puisque les Red Devils ont décidé de lever l'option de prolongation automatique.

Notre avis : Buffon est parti pour ne pas faire le numéro 2. Areola est donc promis au poste de titulaire la saison prochaine. Si De Gea arrive, cela pourrait encore bouleverser la hiérarchie...

Vidéo - Buffon parti, le PSG a déjà trouvé son remplaçant 02:06

... et Buffon veut continuer au haut niveau

Non, Gianluigi Buffon ne compte pas s'arrêter là. Du haut de ses 41 ans, le désormais ex-gardien du PSG souhaite continuer à jouer. Et au plus haut niveau si possible. Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport exclut donc un possible départ en MLS ou encore en Chine. L'Italien, qui aimerait un club qui dispute la Ligue des champions, ne devrait donc pas rejoindre l'AS Rome, comme évoqué par d'autres médias transalpins. Buffon aurait plusieurs touches en Espagne.

Notre avis : Buffon persiste et signe pour continuer. Mais est-il encore au niveau ? Telle est la question...

L'OM fait le ménage

L'été qui arrive s'annonce brûlant pour l'OM. En effet, les dirigeants du club olympien souhaitent renouveler une bonne partie de leur effectif. Ainsi, selon L'Equipe, des joueurs comme Adil Rami, Clinton Njie et Kevin Strootman ne seront pas retenus. Le cas de Luiz Gustavo, lui, sera étudié. Le Brésilien aurait toujours à sa disposition une offre du côté de la Chine. Steve Mandanda et Yohann Pelé, dont les contrats expirent dans un an, seraient aussi sur le départ. Florian Thauvin, lui, n'a reçu aucune offre satisfaisante. Pour le moment...

Notre avis : L'OM doit faire des économies, notamment dans l'optique du fair-play financier. Le tout en tentant de renforcer un effectif qui en a bien besoin. Un sacré chantier.

Vidéo - Qui reste ? Qui doit aller se balader ? Le conseil de classe de l'OM de Bengous avec Mamadou Niang 16:31

Fekir vers Tottenham, Depay pourrait rester

Nabil Fekir devrait quitter l'OL cet été. Le capitaine des Gones souhaite en effet s'en aller selon L'Equipe, au point que les discussions concernant une possible prolongation ont été abandonnées. Le club le plus intéressé pour le recruter serait Tottenham, qui n'aurait toutefois effectué encore aucune démarche officielle dans ce dossier. Concernant Memphis Depay, Everton et Liverpool sont toujours à l'affût. Mais le Néerlandais se plaît à Lyon et ne serait pas contre rester la saison prochaine. Malgré les intérêts de Liverpool, Arsenal, du Barça et surtout de Manchester United, Moussa Dembélé devrait être retenu par l'OL.

Notre avis : Jean-Michel Aulas s'accorde deux départs de taille cet été. Les deux élus pourraient être Nabil Fekir et Ferland Mendy, avec ce dernier proche du Real Madrid. Reste à voir le cas Tanguy Ndombele...

Liverpool en pole pour Pépé

L'avenir de Nicolas Pépé devrait s'écrire du côté de Liverpool. Courtisé notamment par le Bayern Munich, l'attaquant du LOSC va (très) probablement rejoindre les Reds selon L'Equipe. Concernant son prix, le quotidien parle de plus ou moins 80 millions d'euros. Une somme qui va faire un grand bien aux caisses du club nordiste. De son côté, Pépé serait forcément heureux de rejoindre le club fraîchement vainqueur de la Ligue des champions.

Notre avis : Pépé ne partira pas comme un titulaire à Liverpool. Mais Klopp lui offrira du temps de jeu lorsqu'un membre du trio Salah-Mané-Firmino aura besoin de souffler.

Vidéo - Chelsea, PSG, Bayern : Que doit faire Pépé cet été ? 04:11

Kwateng signe 4 ans à Bordeaux

En fin de contrat avec Nantes, le latéral droit Enock Kwateng s'est engagé pour quatre ans avec Bordeaux, ont annoncé jeudi les Girondins. International dans toutes les catégories de jeunes, ce champion d'Europe U19 2016 formé à Nantes (issue de la même génération que Kylian Mbappé) a débuté en L1 en août 2015. Depuis, il a disputé 40 matches, dont 30 la saison dernière (1 passe décisive). Kwateng est la deuxième recrue de Bordeaux, qui a engagé au début du mois de mai le défenseur central mozambicain Edson Mexer, également en fin de contrat, à Rennes.

Notre avis : Sous les ordres de Paulo Sousa, Kwateng pourrait continuer de progresser.

Icardi intéresserait la Roma

C'est l'une des rumeurs surprenantes du jour. Selon Sky Italia, Mauro Icardi, sur le départ du côté de l'Inter Milan, intéresserait l'AS Rome. Dans les discussions pour le transfert d'Edin Dzeko en Lombardie, le club romain en aurait profité pour aborder la question de l'attaquant argentin qui, lui, ne souhaiterait pas partir cet été. Mais l'Inter souhaite s'en séparer avant fin juin, histoire de renflouer les caisses dans le cadre du fair-play financier. La Roma pourrait en profiter.

Notre avis : On peine à croire à la possible signature d'Icardi à la Roma. L'international argentin vise certainement un club qui dispute la Ligue des champions.