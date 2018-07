Entre Cristiano Ronaldo et Florentino Perez, la partie de poker menteur risque de mal finir

Même si le Mondial s'est arrêté pour lui, Cristiano Ronaldo est revenu dans l'actualité grâce à cette (grosse) rumeur de transfert, qui envoie le Portugais à la Juventus. Est-ce vraiment possible ? Oui. Cela va-t il se faire ? Très possible.Je pense que Ronaldo n'a pas envie de partir mais qu'il sent que c'est le moment. Malgré deux Ballons d'Or consécutifs (et quatre en cinq ans), CR7 ne sent pas que Madrid va se battre pour lui. Il ne sent plus aimé par Florentino Pérez, qui réfléchit en tant que président de club important.

Pour Ronaldo, il est aussi temps de mettre la pression sur "Florentino" et de lui faire endosser le rôle du grand méchant. CR7 ne veut plus voir Pérez, ne veut plus lui parler, et ne veut pas que ce dernier se sauve la face... ce que justement Pérez tente de faire en lui proposant désormais le même salaire que lui offre la Juventus ! Histoire de dire: "voyez, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le garder, mais il est parti car il le voulait". Un jeu de poker menteur de haut niveau.

Cristiano Ronaldo et Florentino Perez en novembre 2016, après la signature du nouveau contrat du joueur portugais.Getty Images

Maintenant que vous connaissez l'introduction, focalisons-nous sur le développement, à savoir les trois protagonistes du "transfert du siècle". Ronaldo (et son agent Jorge Mendes), Florentino Pérez et la Juventus.

Pour la Juve, le retour au centre du jeu

Aujourd'hui, la Juve est le club le mieux placé. L'intérêt est certain, mais la “Vieille Dame” compte aussi ses sous. Et calcule l'investissement pour le joueur le plus connu du monde, avec tout ce que cela implique...La Juve serait prêt à donner 30 millions d'euros net à CR7, ce qui équivaut à 60 millions par saison en comptant les impôts. On multiplie par quatre (les saisons offertes sur le contrat) : 240 millions, rien qu'en salaire. Plus le transfert, aux alentours de 100 millions, un prix accessible, voire une opportunité pour le champion d'Italie (nous reviendrons sur cette somme).

Soit 340 millions minimum pour la Juventus. Malgré ses 33 ans, Ronaldo n'a jamais été aussi fort. Et la Juventus voit en lui l'homme qui peut lui offrir la Ligue des Champions, vingt deux ans après son dernier titre, en 1996. De plus, une partie de l'investissement sera remboursé grâce au merchandising réalisé autour du Portugais. La Juve le veut, Ronaldo aime Turin, Turin aime Ronaldo. Il l'a même applaudi cette saison après son retourné acrobatique spectaculaire. Pas de problème de ce côté.

La Juventus a aussi une confiance illimitée dans les joueurs expérimentés. Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Matuidi, Pirlo… L´âge de CR7 n´est pas un souci. Avec ce transfert, l'un des plus grands clubs au monde, eclipsé par le relatif anonymat du Calcio par rapport à la Liga et à la Premier League, reviendra au centre du jeu médiatique.

Real Madrid's Portuguese forward Cristiano Ronaldo (C) scores during the UEFA Champions League quarter-final first leg football match between Juventus and Real Madrid at the Allianz Stadium in TurinGetty Images

Avec Zidane et Ronaldo, la fin d'un cycle vertueux

Florentino Perez n´a pas la même vision. Il considère que l'investissement réalisé il y a près de dix ans maintenant (94 millions en provenance de Manchester en 2009) a été largement rentabilisé. Grâce à Ronaldo, le Real a gagné quatre Ligue des Champions. Sans parler de la vente de maillots ou autres produits dérivés. Ronaldo est considéré comme le plus grand joueur de l´histoire du Real Madrid avec Alfredo Di Stefano. Mais aujourd´hui, CR7 n'incarne plus le futur selon le boss madrilène. Et qu'il est hors de question, après avoir déjà prolongé le joueur il y a deux saisons, de s'adapter aux nouvelles règles du marché, qui ont vu les émoluments de Neymar et Lionel Messi s'envoler.

Ronaldo attendait un geste du Real après avoir gagné trois Ligue des Champions tout en étant le meilleur buteur de la compétition. Ce geste n´est jamais venu et n´allait jamais venir, provoquant l'agacement de tout le monde. Avec le depart de Zidane et de Ronaldo, Florentino tente de boucler un cycle vertueux, l'un des plus fertiles dans l´histoire du Real. Julen Lopetegui n'est pas contre, lui qui aurait dû gérer ses déclarations d'il y a quelques mois (“Messi est le plus grand joueur de l´histoire”). Avec Isco, Asensio, Lucas Vazquez, Sergio Ramos et compagnie, le nouveau coach du Real a les moyens de construire avec des joueurs connus en sélection. Mais 100 millions d´euros ? Cela prouve que Florentino veut boucler l´opération rapidement et passer à autre chose.

Sauf miracle, CR7 partira

Cristiano Ronaldo et son agent, le puissant Jorge Mendes, considèrent que la contre-proposition du Real (celle qui égale le salaire proposé par la Juve), est un écran de fumée, et qu´ils doivent donc voir ailleurs. Seul un miracle pourrait le faire rester à Madrid, car le lien de confiance est rompu depuis longtemps avec sa direction. Après la finale de Kiev remportée par le Real, CR7, pas euphorique malgré la victoire, avait froidement déclaré devant les micros : “Le Real a été une grande étape dans ma vie, dans les prochains jours je parlerai avec mon agent”. Malaise volontairement provoqué par le Portugais, qui a les cartes en main, et qui va de toute manière obtenir la revalorisation salariale souhaitée. Le joueur s'en va par la grande porte, et a obtenu, à travers les sondages réalisés en Espagne, que les supporters soient de son côté…

La conclusion est la suivante. Ronaldo, sauf miracle, partira d´un Real Madrid qui veut changer de cycle, et qui veut montrer que l'institution est plus forte que les joueurs. J´aime faire cette comparaison avec le basketteur LeBron James, que je considère comme le double de Ronaldo. Même âge, même sensation de puissance, même arrivée fracassante dans leur sport, même trajectoire avec le temps (ils ont augmenté leur niveau avec l´âge), même impact dans leur discipline. LeBron s´est engagé avec une franchise mythique (les Lakers), et Ronaldo va sans doute faire pareil.

Quant au championnat espagnol, après avoir perdu Neymar l´an passé, il s´apprête à dire adios à une autre icône mondiale…