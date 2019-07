Des prétendants espagnols pour Fekir…

Le champion du monde lyonnais pourrait rebondir de l'autre côté des Pyrénées. Désireux de quitter l'OL, Nabil Fekir ne croule pas sous les propositions après sa saison décevante mais, selon L'Equipe, trois clubs espagnols s'intéressent à lui. En plus du Betis, le FC Séville mais aussi Valence qui disputera la prochaine Ligue des champions étudient la possibilité de recruter le milieu offensif. Le club valencian devrait bientôt passer à l'action.

Notre avis : Valence constituerait une porte de sortie satisfaisante pour Fekir.

…qui pourrait être remplacé par Grenier

Les Gones s'attendent à perdre Nabil Fekir mais ils pourraient bien faire revenir un autre enfant du club. Selon Le Progrès, l'OL songe au Rennais Clément Grenier pour renforcer son milieu de terrain en cas de départ de son capitaine. Le joueur de 28 ans serait ravi d'écrire une nouvelle page de son histoire avec Lyon.

Notre avis : Grenier qui s'est relancé en Bretagne a encore des choses à offrir à l'OL.

Baroud d'honneur du Barça pour De Ligt

Alors que Matthijs de Ligt s'apprête à rejoindre la Juventus Turin, Mundo Deportivo annonce que le Barça pourrait tenter une dernière fois de convaincre le défenseur de l'Ajax Amsterdam. Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, se serait même déplacé aux Pays-Bas dans cette optique. Toutefois, difficile d'imaginer que cela se concrétise. L'ensemble des médias italiens annonce en effet que De Ligt arrivera à Turin très bientôt.

Notre avis : Une dernière tentative désespérée qui ne changera pas la donne.

Naples ne lâche pas James Rodriguez

Si Marca annonçait récemment que James Rodriguez souhaitait rejoindre l'Atlético Madrid, le Napoli, de son côté, ne compte rien lâcher dans ce dossier. Selon La Gazzetta dello Sport, le club de Carlo Ancelotti compte toujours recruter le joueur du Real Madrid, qui n'entre plus du tout dans les plans de Zinedine Zidane. Ce dossier devrait se décanter dans les prochains jours.

Notre avis : La préférence du joueur allant à l'Atlético, le Napoli aura bien du mal à inverser la tendance.

Leicester cible Dunk pour remplacer Maguire

Les Foxes s'apprêtent à céder Harry Maguire à Manchester United pour un montant record de 90 millions d'euros et cherchent logiquement son remplaçant. Selon le Sun, les dirigeants de Leicester ont jeté leur dévolu sur Lewis Dunk de Brighton. Le défenseur central de 27 ans et 1,92m devrait coûter 45 millions.

Notre avis : Un profil très proche de celui de Maguire mais un cran en-dessous.

De belles offres pour Rafael Leao

Après seulement une saison de Ligue 1, Rafael Leao pourrait déjà rapporter très gros à Lille. Selon la Voix du Nord, deux clubs anglais dont Everton mais aussi Valence et une formation italienne pistent l'attaquant portugais qui était arrivé libre l'été dernier. Une offre "irrésistible" de 40 millions d'euros serait même en préparation et les dirigeants nordistes ne compteraient pas la refuser car elle correspondrait à leurs attentes.

Notre avis : Ce serait dommage de voir un tel talent quitter si rapidement la Ligue 1.

Lille attend Cafumana…

Il y aura bientôt du spectacle dans le Nord. Selon La Voix du Nord, le LOSC va enregistrer sa cinquième recrue estivale dans les prochaines heures. Manuel Luis Da Silva Cafumana dit "Show" était attendu ce lundi pour passer sa visite médicale. Le milieu défensif anglais de 20 ans doit signer un contrat portant sur les cinq prochaines saisons. Son transfert en provenance du club angolais CD 1 de Agosto coûtera 2 millions d'euros au LOSC.

Notre avis : Un gros pari des Dogues.



…et piste un international turc

Le LOSC s'active dans tous les sens. Selon la Voix des Sports, les dirigeants lillois sont séduits par l'international turc Yusuf Yazici qui évolue à Trabzonspor. Ils sont même prêts à formuler une offre de 15 millions d'euros plus bonus pour le milieu offensif 22 ans. Cette proposition devrait convaincre le club et le joueur.

Notre avis : La réussite de Celik a démontré que les réseaux lillois en Turquie avaient le nez creux.

Yusuf YaziciGetty Images

Le FC Séville officialise Oliver Torres

C'était attendu, c'est désormais officiel. Oliver Torres est devenu la neuvième recrue estivale du FC Séville. Le milieu de terrain espagnol de 24 ans a passé sa visite médicale avec le club andalou ce lundi matin puis signé un contrat de 5 ans. Son transfert rapporte 12 millions d'euros au FC Porto.

Notre avis : Le club andalou va maintenant devoir intégrer au mieux tous ses nouveaux joueurs.

Abé rejoint le Barça

Le "Messi japonais" rejoint la réserve barcelonaise. Comme attendu, Hiroki Abé quitte les Kashima Antlers et rejoint le FC Barcelone où il s'est engagé pour les quatre prochaines saisons. L'ailier gauche de 20 ans qui est récemment devenu international évoluera d'abord avec la réserve des Blaugrana. Il aurait couté 2 millions d'euros.

Notre avis : Un joueur qu'on a hâte de voir évoluer sous les couleurs barcelonaises.

Chelsea verrouille une de ses pépites

Chelsea a annoncé la prolongation de contrat de Mason Mount. Le milieu de terrain de 20 ans qui a participé au dernier Euro Espoirs avec l'Angleterre est désormais lié au club londonien jusqu'en 2024. Il a évolué en prêt à Derby County la saison dernière sous les ordres du nouveau coach des Blues Frank Lampard et signé 8 buts et 5 passes décisives en 35 matches de Championship.

Notre avis : Mount pourrait bien devenir la révélation londonienne de la saison.

L'Ajax prêt à miser sur Edson Alvarez

Les Lanciers voient loin. En passe de céder De Ligt à la Juve, l'Ajax a ciblé l'international mexicain Edson Alvarez du Club America pour renforcer sa défense. Le directeur sportif amstellodamois Marc Overmars a confirmé la piste à Voetbal International et les contacts seraient bien avancés. "C'est un joueur qui nous plait, a assuré l'ancien ailier. Nous le suivons depuis un moment. Il a bien progressé et peut jouer à plusieurs postes". Malgré ses 21 ans, Edson Alvarez possède déjà une belle expérience et avait notamment disputé la Coupe du monde en Russie. Il devrait coûter 15 millions d'euros.