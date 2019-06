Après Eder Militao, Luka Jovic et Eden Hazard, Ferland Mendy rejoint le Real Madrid. Le club madrilène a officialisé l'information ce mercredi par le biais d'un communiqué. Le désormais ex-Lyonnais a signé un contrat de six ans en faveur des Merengues. Le montant de la transaction a également été confimée : 48 millions d'euros + 5 de bonus.

Pour l'Olympique Lyonnais, cette vente, si elle est négative sur le plan sportif, est un coup de maître. Acheté pour 5 millions d'euros à l'été 2017, l'international tricolore (2 sélections), est revendu dix fois plus cher seulement deux ans plus tard. Pour le joueur, cela ressemble à un compte de fée. Sa saison 2018/2019 a été exceptionnelle et l'a donc conduite au Real Madrid donc mais aussi en équipe de France puisqu'il a connu sa première sélection face à l'Uruguay en novembre dernier.

Le grand saut

Avec l'OL, Bruno Genesio en a logiquement fait son titulaire indiscutable à gauche de la défense. Le Francilien a disputé 44 rencontres toutes compétitions confondues pour 3 buts et 3 passes décisives. Son activité dans le couloir gauche, ses capacités offensives et sa solidité ont convaincu le Real Madrid de débourser une telle somme pour l'attirer.

Arrivé en 2017 en provenance du Havre, le latéral droit était une priorité pour Zinedine Zidane avec - entre autres - Luka Jovic et Eden Hazard. En tant que quatrième recrue du Real Madrid cet été, Ferland Mendy renforcera ainsi un peu plus le secteur défensif du club madrilène. A gauche, et sauf si celui-ci quittait le Real, ce qui est tout à fait possible, Mendy aura pour concurrence un certain Marcelo, présent au club depuis 2006. Bienvenue dans le gotha européen, Ferland.