Football Leaks : Les dessous du transfert raté d'Adrien Rabiot du PSG à l'AS Roma

Été 2014. Âgé de 19 ans, Adrien Rabiot décide de ne pas prolonger son contrat au PSG, qui expire l'année d'après. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, décide alors de donner une mission à... Jorge Mendes. L'agent de Cristiano Ronaldo doit trouver un point de chute au milieu de terrain. C'est chose faite lorsqu'un accord est trouvé avec l'AS Rome, prête à dépenser 11 millions d'euros + bonus pour s'attacher les services de Rabiot.

Voilà les nouvelles révélations des Football Leaks. Rapportées par le site Médiacités, ces dernières ne s'arrêtent pas là. En effet, les raison de l'échec de ce transfert sont également évoquées. Alors, pourquoi Rabiot n'a jamais rejoint la Roma ? C'est simple, sa mère, qui gère également ses intérêts, était "très difficile à joindre" selon Claudio Fenucci, le désormais ex-directeur général du club italien, qui parlera d'un comportement pas "raisonnable" du clan du joueur. Ce dernier s'en plaindra à Jean-Claude Blanc, le dirigeant du PSG, expliquant que Véronique Rabiot, alors en vacances, "ne répond presque jamais aux appels".

L'anecdote complètement folle de Sabatini

Bilan des courses, le joueur ne rejoindra pas la ville éternelle et signera une prolongation avec le club parisien deux mois plus tard. Interrogé sur cette vraie-fausse arrivée, Walter Sabatini, l'ancien directeur sportif romain à cette époque, avait déjà révélé une anecdote plus que surprenante. "Ce fut une négociation complexe, cachée. L’accord était presque bouclé, il ne manquait que le dernier accord de la mère, qui est aussi son agent , et qui était très en colère contre le PSG parce qu’il n’avait pas assez conscience de la valeur de son fils. Le rendez-vous était un déjeuner", expliquait-il à au quotidien La Repubblica en janvier 2017.

"Sur le parking il y avait l’autre fils de Véronique qui attendait à la fin d’un chemin de terre, un type inquiétant qui vient de la Légion étrangère, il est assis sur une chaise, dans un parking où il n’y a personne. Nous parlons, l’accord est trouvé, ajoutait-il. La mère, avant de se lever, ajoute une chose, personne ne me traduit, mais je devine, je demande confirmation, et je hurle : "Comment osez-vous ?" Et je m’en vais. La mère voulait parler avec Rudi Garcia. Si tu accordes cela à une mère, en un instant tu la retrouves dans le vestiaire..."