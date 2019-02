Kane, Di Maria, El Shaarawy : les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Ibrahimovic invite Kane à quitter Tottenham

Voilà une déclaration qui risque de faire grincer des dents Mauricio Pochettino. Interrogé par l'un de ses sponsors, Zlatan Ibrahimovic a invité Harry Kane, le buteur des Spurs, à aller voir ailleurs pour faire le grand saut. "Il fait de bonnes choses, mais j’ai toujours dit que jouer et réussir dans un grand club, c’est différent que de le faire dans un club normal, avec tout le respect que j’ai pour Tottenham. Ce sont deux situations différentes, j’ai vu des joueurs faire de bonnes choses, mais quand ils sont arrivés dans un grand club, c’était différent", a expliqué l'attaquant des Los Angeles Galaxy dans des propos relayés par Footmercato.

"Il faut juste qu’il fasse le premier pas. Les gens ne se souviennent que de ce que vous gagnez, et il a besoin de gagner. Donc s’il veut remporter des trophées, oui je pense qu’il doit partir. je pense que Tottenham a une bonne équipe, mais ils n’ont pas le niveau pour tout gagner, même s’ils ont un coach fantastique", a-t-il ajouté.

Notre avis : Au vu de la dernière prolongation signée (2024), l'international anglais est bien parti... pour rester chez les Spurs.

Jorge Jesus à l'OL l'été prochain ?

C'est un jeu de piste qu'il faudra suivre avec attention sitôt la fin de saison entérinée. Du moins, tant que Jean-Michel Aulas n'officialisera pas la prolongation de contrat de Bruno Genesio à l'Olympique Lyonnais. La raison ? Selon le quotidien portugais A Bola, Jorge Jesus, libre de tout contrat depuis son départ d'Al-Hilal, serait un candidat pour prendre la succession de l'entraîneur français l'été prochain. Si le quotidien évoque également l'alternative Patrick Vieira, un élément viendrait renforcer la candidature de l'ancien entraîneur de Benfica et du Sporting : ses intérêts sont gérés par l'agent très influent Pini Zahavi. Ce même agent avec lequel Bruno Genesio souhaite collaborer pour gérer son avenir. Se dirige-t-on vers un jeu de chaises musicales ? Affaire à suivre…

Notre avis : Jean-Michel Aulas serait-il prêt à faire confiance pour la première fois à un entraîneur étranger ?

Derby de Milan pour Milinkovic-Savic

Auteur d'une saison mitigée, Sergej Milinkovic-Savic semble payer son dernier été agité. Annoncé ici et là, le milieu de terrain était finalement resté à la Lazio Rome. Mais jusqu'à quand ? Selon le Corriere della Sera, "SMS" n'exclut pas un départ lors du prochain mercato estival. Les clubs intéressés ne manquent pas, puisque l'AC Milan et l'Inter Milan seraient toujours à l'affût dans ce dossier. Les Rossoneri avait déjà tenté le coup en août dernier. Bis repetita en 2019 ? Une chose est certaine, sa valeur a grandement diminué. Le quotidien italien parle de 60 millions d'euros.

Notre avis : Avec un prix désormais abordable, Milinkovic-Savic va pouvoir bouger l'été prochain.

Di Maria, fin de carrière au PSG ?

En grande forme, Angel Di Maria est l'un des hommes forts du PSG cette saison. Comme le décrit L'Equipe ce jeudi, l'international argentin est épanoui à tous les niveaux, sur le terrain comme dans sa vie personnelle. Résultat, le voilà au sommet de son art. Heureux à Paris, Di Maria songerait même d'y finir sa carrière, lui qui a fête ses 31 ans le 14 février dernier. Pour rappel, son contrat court jusqu'en 2021.

Notre avis : Di Maria réalise probablement sa meilleure saison au PSG. Une fin de carrière dans la capitale n'est pas si utopique.

El Shaarawy et son avenir à la Roma

Sous contrat jusqu'en 2020 avec l'AS Rome, Stephan El Shaarawy n'exclut rien pour son avenir. "Une prolongation ? Pour le moment, aucune discussion n'est en cours et je n'ai pas l'intention de le faire avant la fin de saison. Je veux penser aux matches à venir. J'aimerais rester à la Roma, je me sens très bien ici. On en reparlera à la fin du championnat", a confié l'international italien à La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : El Shaarawy réalise une belle saison à la Roma. Difficile d'imaginer un départ l'été prochain.

Benfica veut toucher le jackpot avec Felix et Dias

Benfica est bien conscient de posséder deux joyaux. Et le club lisboète compte bien en profiter. Très courtisés, João Felix (19 ans) et Ruben Dias (21 ans) devraient donc avoir un bon de sortie l'été prochain. Mais pas à n'importe quel prix. Comme dévoilé par le quotidien portugais Record, Benfica espère au moins... 180 millions d'euros pour ses deux joueurs ! Les deux joueurs sont notamment courtisés par la Juventus, le PSG ou encore le Barça. L'OL avait également tenté le coup pour Dias lors du dernier mercato. En vain.

Notre avis : Benfica a tout pour faire sauter la banque avec ses deux joueurs.