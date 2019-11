Manchester United vise Lautaro Martinez

A la lutte pour le titre en Serie A avec la Juventus, encore en vie pour une place en 8e de finale de Ligue des champions, l'Inter débute bien cette saison 2019-2020. Et il le doit en partie aux prestations de son attaquant Argentin Lautaro Martinez, déjà auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 13 matches, toutes compétitions confondues. Arrivée l'an dernier en provenance du Racing, l'attaquant de 22 ans a attiré l'œil de plusieurs grosses écuries européennes. Selon le Mundo Deportivo, Manchester United serait prêt à casser sa tirelire pour l'attirer dans ses rangs. Alors que le Barça penserait à lui pour succéder à Luis Suarez, les Anglais proposeraient 111 millions d'euros aux Nerazzurri pour faire venir le Sud-Américain. Soit plus de 4 fois le prix déboursé par l'Inter pour son transfert d'Argentine.

Notre avis : En ce moment, n'importe quel joueur de talent pourrait faire du bien à une attaque mancunienne en petite forme.

Vidéo - Cinq prétendants pour remplacer Suarez mais un seul profil idéal 04:54

Conte voudrait se renforcer avec Vidal dès cet hiver

Arturo Vidal bientôt de retour en Italie ? L'ancien de la Juve pourrait bien retrouver son entraîneur chez les Bianconeri : Antonio Conte. Le tacticien italien, désormais à la tête de l'Inter Milan, voudrait attirer le joueur du FC Barcelone dans ses rangs lors du mercato hivernal, d'après la Gazzetta Dello Sport.

Le Chilien correspondrait parfaitement au profil recherché par Conte, à savoir un milieu de terrain solide dans les duels, porté vers le but, habile des deux pieds et surtout, au fort caractère. Toujours selon le quotidien transalpin, Matteo Darmian, désormais à Parme, serait aussi visé par l'entraîneur de l'Inter.

Notre avis : Et si le Chilien était la dernière pièce du puzzle qui pourrait permettre à Conte de détrôner la Juve de son fauteuil en Italie ?

Arturo Vidal, arrivé en 2018 à Barcelone, pourrait retourner en Italie dès cet hiver.Getty Images

Du monde au portillon pour Isco

Zinédine Zidane, qui ne l'a aligné que deux fois dans le onze de départ du Real Madrid depuis le début de saison (0 but, 0 passe décisive), n'en veut peut-être plus, mais Isco garde une belle cote en Europe. C'est en tout cas ce qu'affirme le Sun, qui explique que Manchester City et son dauphin de la saison passée en Premier League se pencheraient sur le cas de l'international espagnol.

Pep Guardiola voudrait en faire, à long terme, le successeur de David Silva chez les Citizens, tandis que Jürgen Klopp aime son profil de créateur, qu'il trouve peu répandu chez les milieux des Reds. Mais, comme le rappelle le média anglais, la Juventus serait aussi sur le coup, selon plusieurs sources italiennes. Les octuples champions d'Italie en titre souhaiteraient même mettre 75 millions sur le Madrilène dès l'été prochain.

Notre avis : Quelle que soit sa destination, le très talentueux joueur de 27 ans a besoin de rebondir, vite.

Vinicius n'envisage pas un départ du Real cet hiver

C'est peu de dire qu'il ne convainc pas. Depuis un peu plus d'un an, après son arrivée au Real Madrid pour 45 millions d'euros en provenance de Flamengo, le Brésilien Vinicius Junior a du mal à justifier le prix de son transfert à l'été 2018 et tous les espoirs qui l'accompagnaient alors. Que ce soit par les stat (4 buts depuis l'an dernier) où ses performance, l'attaquant de 19 ans, non sélectionné par Zidane lors du dernier match des Merengue à Leganes, déçoit.

Vidéo - Brésil - Vínicius Júnior : ''Zidane me dit toujours d'être relax'' 00:41

Mais le joueur lui-même, qui ne vit pas extrêmement bien cette situation, est déterminé à rester dans la capitale espagnole pour y faire son trou. Vinicius Junior n'envisagerait donc pas une seule seconde de quitter la Maison Blanche cet été, selon AS. Comme le rappelle le quotidien espagnol, le PSG, Arsenal et Milan étaient intéressés par le Brésilien cet été.

Notre avis : Sa décision est courageuse, mais il faudra vite qu'il montre autre chose sur le terrain, au risque de faire un peu plus empirer sa situation.

Chong, un aller simple et gratuit à la Juve ?

Il est de ces joueurs qui ont participé au cauchemar du PSG face à Manchester United l'an dernier. Entré à dix minutes de la fin du match retour au Parc des Princes entre les Parisiens et les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer (1-3 pour Manchester United), Tahith Chong ne devrait toutefois pas s'éterniser chez les Red Devils, selon le Daily Mirror. En fin de contrat en juin 2020, le joueur de 19 ans serait loin d'avoir trouvé un accord avec son club afin de poursuivre l'aventure ensemble.

C'est la Juventus qui pourrait en profiter. La Vieille Dame, fortement intéressée par le profil du Néerlandais de 19 ans, pourrait l'attirer gratuitement, et réaliser une belle affaire, qui rappelle l'histoire de… Paul Pogba. L'international français avait quitté l'Angleterre pour l'Italie dans l'anonymat le plus total, mécontent de sa situation à United avant de revenir à Old Trafford pour un montant record (105 millions d'euros).

Notre avis : Attirer un jeune joueur avec autant de potentiel gratuitement constitue forcément une bonne affaire. Mais la Juve ne sera certainement pas longtemps seule sur ce dossier.