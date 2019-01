Morata, Mitroglou, Jesé : les 12 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Morata à un pas de l'Atlético

Alors que le transfert semblait se heurter à quelques obstacles samedi, Alvaro Morata a rejoint Madrid tard dans la soirée et a même passé dimanche matin sa visite médicale en vue de son arrivée à l'Atlético comme le rapporte Marca. "Tout va bien", a lâché l'attaquant de Chelsea à sa sortie de la clinique. Les deux clubs se seraient entendus pour un prêt de 18 mois.

Notre avis : Un transfert qui devrait satisfaire toutes les parties.

Alvaro MorataTwitter

Et finalement, Arnautovic prolonge à West Ham

Bougera, bougera pas ? Le sort de Marko Arnautovic a été l'un des feuilletons de ce marché hivernal. Après de longues tractations, l'attaquant autrichien a été annoncé comme restant à West Ham vendredi soir... avant de prolonger 24 heures plus tard ! L’avant-centre a signé pour une année supplémentaire soit jusqu’en 2023. Ce nouveau bail s’accompagne forcément d’une revalorisation salariale.

Notre avis : On comprend mieux la décision d’Arnautovic de rester à West Ham.

Une très belle offre de Chine pour Pléa

Le Dalian Yifang n'a pas réussi à recruter Dimitri Payet ni Leonardo Jardim mais il a longtemps négocié avec le coach portugais qui s'était même rendu en Chine. Selon L'Equipe, recruter Alassane Pléa faisait partie des exigences de Jardim et club chinois continue de suivre cette piste. Il en a même fait sa priorité hivernale et a envoyé ses émissaires à Mönchengladbach pour lancer les négociations. Une offre de 50 millions d'euros est prête et un salaire "astronomique" attend l'ancien attaquant de Nice.

Notre avis : Des chiffres qui peuvent déstabiliser.

Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach)Getty Images

Mitroglou vers le Benfica ?

L'idée d'un retour de l'attaquant grec chez les Aigles progresse. Selon Record, le Benfica souhaite se séparer de Nicolás Castillo ou Facundo Ferreyra et pense à Kostas Mitroglou pour les remplacer. L'affaire pourrait se faire dans le cadre d'un prêt de 18 mois. Par ailleurs, le quotidien sportif portugais assure que l'OM n'a, pour le moment, payé que 2,5 millions d'euros au Benfica sur les 15 prévus pour le transfert de Mitroglou en 2017 et devra payer le restant dû avant le mois de juillet.

Notre avis : Les relations entre les deux clubs paraissent quelque peu compliquées pour vailder la transaction.

Kostas MitroglouGetty Images

Le Betis piste Jesé

Un autre indésirable pourrait trouver une porte de sortie. Jesé a rejoué quelques minutes avec le PSG récemment mais son coach Thomas Tuchel ne compte pas sur lui et l'Espagnol pourrait retourner en Liga. Selon Marca, l'ancien Madrilène plait au Betis Séville et à son entraîneur Quique Setien qui l'a connu à Las Palmas. Un accord serait même proche pour un prêt.

Notre avis : Un nouvequ prêt en vue, c'est mieux que rien, même si Jesé et le PSG préféreraient une solution définitive.

Hudson-Odoi demande à quitter Chelsea

Après Alvaro Morata, les Blues pourraient bien perdre un autre attaquant. Selon Sky Sports, Callum Hudson-Odoi a clairement demandé à ses dirigeants de le laisser partir. Le joueur de 18 ans est courtisé par le Bayern Munich qui est prêt à dépenser 40 millions d'euros pour le recruter. L'attaquant anglais était toutefois titulaire avec Chelsea en Cup contre Sheffield Wednesday ce dimanche.

Notre avis : Un des feuilletons de l'hiver mais qui se déroule en douceur.

Des prétendants de choix pour Cahill

Gary Cahill n'entre pas dans les plans de Maurizio Sarri à Chelsea mais il garde une bonne cote en Angleterre. Le défenseur central de 33 ans aurait récemment refusé une proposition de Fulham et est désormais dans le viseur de Crystal Palace selon le Sun mais aussi dans celui d'Arsenal selon le Mirror. Les Gunners doivent en effet faire face à une série de sérieuses blessures au sein de leur défense avec Bellerin, Koscielny et Sokratis actuellement sur le flanc.

Notre avis : Tout dépendra des contrats proposés mais Arsenal serait évidemment la meilleure porte de sortie.

Gary Cahill is growing frustrated at the lack of playing time at ChelseaGetty Images

Le Genoa piste Sagnan

Très actif sur le marché des transferts cet hiver, le Genoa continue de chercher les bonnes opportunités. Selon Sky Italia, les Rossoblu s'intéressent au jeune Lensois Modibo Sagnan. Le défenseur central de 19 ans était remplaçant en début de saison mais il commence à enchaîner les matches avec succès après la grave blessure d'Aleksandar Radovanovic. Le Genoa pourrait recruter Sagnan dans les prochains jours et le laisser finir la saison en prêt chez les Sang et Or.

Notre avis : Sagnan doit prendre son temps car le Genoa dispose déjà d'énormément de joueurs en prêt.

L'Inter refuse une offre d’Arsenal pour Perisic...

Ivan Perisic veut quitter l'Inter pour rejoindre la Premier League et, depuis samedi, Arsenal est en pole position pour le recruter. Selon Sky Italia, les Gunners ont proposé un prêt payant de 5 millions d'euros avec une option d'achat de 40 millions. L'offre parait intéressante mais les Nerazzurri veulent un transfert définitif dès cet hiver.

Notre avis : Arsenal étant limité cet hiver, l'Inter devra faire un effort et se montrer patient.

... et s'active pour Carrasco

Si Pléa pourrait rejoindre le Dalian Yifang, Yannick Carrasco aimerait le quitter dans les prochains jours. Selon Sky Italia, l'ailier belge plait beaucoup à l'Inter qui négocie avec le club chinois et est prêt à échanger Antonio Candreva contre l'ancien Monégasque.

Notre avis : Les discussions s'annoncent ardues et certainement liées au départ éventuel de Perisic.

Wu Lei à un pas de l’Espanyol

Certains joueurs quittent l'Europe pour le championnat chinois, Wu Lei devrait bientôt faire le chemin inverse. Selon Mundo Deportivo, l'Espanyol Barcelone s'apprête à recruter l'attaquant du Shanghai SIPG qui a fini en tête du classement des buteurs de la SuperLeague la saison dernière avec 27 buts en 29 matches et a également été élu meilleur joueur du championnat. Wu Lei, 27 ans et vedette en Chine, devrait signer un contrat de trois ans plus une saison en option.

Notre avis : Un pari intéressant du club barcelonais.

Strasbourg à fond sur Prcic

Le club alsacien cherche un renfort pour pallier la blessure de Jonas Martin qui manquera deux mois de compétition et il semble l'avoir déjà trouvé. Selon Superdeporte, les dirigeants strasbourgeois sont en négociations avancées avec Levante pour un prêt de Sanjin Prcic. Le milieu bosniaque de 25 ans a rejoint le club de la banlieue de Valence l'été dernier après la fin de son contrat à Rennes. Il a même fait le voyage vers Strasbourg, assisté à la victoire du RCSA sur Bordeaux samedi soir (1-0) et n'était pas présent à l'entraînement avec Levante dimanche matin.