Morgan Sanson sera bien un joueur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Un temps annoncé en Angleterre, notamment du côté de West Ham, le milieu de terrain marseillais a mis fin aux rumeurs de départ à son sujet au micro de RMC Sport. Au terme de la conquête de la première édition des EA Ligue 1 Games à Washington, l'ancien Montpelliérain a joué franc-jeu pour annoncer sa décision de rester à l'OM. Et le principal argument de cette décision n'a qu'un nom : André Villas-Boas.

" On est tous un peu revanchards "

"J'y serai. J'ai envie de rester là, a déclaré le joueur de 24 ans. J'ai un nouveau coach, qui a une bonne philosophie de jeu. Ça me plaît et j'ai envie de continuer avec lui. Les rumeurs ? Le plus important, c'est de me préparer et d'être là le jour J, à la reprise."

Une saison que le milieu de terrain compte bien aborder avec un nouvel état d'esprit suite à l'exercice 2018-2019 au terme duquel l'OM a terminé à la cinquième place et bredouille d'une quelconque qualification européenne. "On est tous un peu revanchards par rapport à la saison passée, a-t-il admis. Après, une carrière, c'est court. Toutes les saisons sont charnières. On est en confiance, on a montré sur nos derniers matchs qu'on arrivait à produire du jeu."

Restera désormais à démontrer ces nouvelles prédispositions le 10 août prochain face au Stade de Reims à l'occasion de la première journée. Dans l'attente, "des renforts sont les bienvenus", a glissé Sanson. Après la signature d'Alvaro Gonzalez, l'OM pourrait enregistrer l'arrivée de l'attaquant de Boca Juniors, Dario Benedetto.