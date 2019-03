Mario Balotelli : "J’ai envie de rester à l'OM"

Mario Balotelli a retrouvé le sourire. Après avoir traîné son spleen en première partie de saison à l'OGC Nice, l'attaquant italien renaît à l'OM. Arrivé en janvier, "SuperMario" a déjà frappé. Avec quatre buts en six matches, il a parfaitement endossé le costume du "grantatakan" tant attendu sur la Canebière. Oui mais problème, son contrat est de courte durée, puisqu'il expire dès la fin de cette saison...

Balotelli, heureux à Marseille

Forcément, c'est une donnée qui inquiète le peuple marseillais. Balotelli peut-il aller voir ailleurs l'été prochain, lorsqu'il sera libre de tout contrat ? Interrogé sur son avenir, le joueur a accepté d'en dire plus dans les colonnes de La Provence. Et il l'assure, son souhait est celui de rester à l'OM. "La vérité, c’est que mon contrat se termine à la fin de l’année. Et après, on va discuter. J’ai dit à mon agent que j’étais bien ici. J’ai envie de rester", confie-t-il dans un entretien qui paraîtra samedi.

"Pourquoi un contrat de 6 mois ? Je crois que la réponse est simple. Ça a été une volonté des deux parties. Le joueur était libre dans 6 mois. On avait envie de travailler ensemble sur cette fin de saison. On verra à l’issue. Tout est possible", confiait quant à lui Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais, en janvier dernier. Rendez-vous en fin de saison ?