La Juventus tient enfin Matthijs de Ligt dans ses filets. Le club italien a officialisé le transfert du défenseur de l'Ajax Amsterdam pour les cinq prochaines années, jeudi. Annoncé pour le début de la semaine, le transfert a été effectué après les examens médicaux passés mercredi. L'accord entre la Juve et l'Ajax avait été trouvé samedi selon la presse transalpine.

Sérieusement pisté par le Paris Saint-Germain - "une possibilité existait" avait annoncé Leonardo dans un entretien donné au Parisien le 9 juillet dernier -, qui a ensuite renoncé à cette piste pour se tourner vers Abdou Diallo, le joueur avait finalement choisi de se tourner vers l'offre de la Juventus. Une proposition qui correspondait à ses attentes contractuelles. La Juve a déboursé 75 millions d'euros (plus 10,5 millions d'euros de commissions), pour s'attacher les services d'un défenseur central complet et très expérimenté pour son âge (117 rencontres chez les professionnels avec l'Ajax en trois saisons).

Avec l'arrivée de De Ligt, la Juventus a fait l'un des plus beaux coups de ce mercato estival, que ce soit d'un point de vue rendement ou projection vers le futur. Excellent et fondamental lors de la campagne européenne de l'Ajax en Ligue des champions la saison dernière, le défenseur de 19 ans affiche toutes les qualités recherchées par la Juve pour renforcer sa défense. Il va remplacer numériquement Andrea Barzagli, qui a raccroché les crampons en mai dernier à l'âge de 38 ans.

Ronaldo lui avait demandé de signer à la Juventus

Son arrivée à Turin est une affaire de bonnes relations diplomatiques entre l'Ajax et la Juventus, mais impossible de ne pas penser à Cristiano Ronaldo. Frustré par le stoppeur en quarts de finale de la Ligue des champions, puis à nouveau impressionné par les qualités du défenseur lors de la finale de la Ligue des nations, le 9 juin dernier, entre le Portugal et les Pays-Bas (1-0), le Portugais s'était permis un petit conseil mercato à son adversaire après le sacre de la Seleçao.

"Cristiano Ronaldo m'a demandé de signer à la Juventus, j'ai été un peu choqué sur le moment, c'est pour ça que j'ai ris, au début je n'avais pas compris", avait avoué De Ligt dans un entretien donné à la chaîne néerlandaise NOS. Et comme CR7, De Ligt a gagné le respect du Juventus Stadium en marquant là-bas en Ligue des champions.

Matthijs de Ligt marque lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre la Juventus et l'AjaxGetty Images

La Juve restructure sa défense après son couac européen

L'arrivée de l'international néerlandais confirme également la stratégie prioritaire du club piémontais sur le marché des transferts : renforcer sa défense. S'il a récupéré Aaron Ramsey et Adrien Rabiot gratuitement pour muscler son entrejeu, le club aux rayures blanche et noire a surtout renforcé son secteur défensif cet été. Un secteur qui lui avait fait défaut en fin de saison en C1, alors que la machine semblait parfaitement réglée avec le retour de Leonardo Bonucci l'été dernier.

De Ligt est donc le quatrième défenseur à s'engager avec la Juventus cet été. Les centraux Cristian Romero (21 ans, Genoa) Merih Demiral (21, Sassuolo) et le latéral gauche Luca Pellegrini (20 ans, AS Roma) avaient précédé le désormais ancien capitaine de l'Ajax. Dans l'axe, la Juve a donc bien compensé les départs successifs de Medhi Benatia, parti à Al-Duhail Sports Club en janvier dernier, Andrea Barzagli donc, et du polyvalent Martin Caceres, qui avait lui remplacé Benatia l'hiver dernier. Mais elle a compensé ces pertes avec des joueurs jeunes et donc à projection. L'Argentin Romero évoluera d'ailleurs la saison prochaine en prêt au Genoa.

De Ligt, plus cher que Thuram

Avec l'international néerlandais dans ses rangs, la Juventus va compter cinq centraux - Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Daniele Rugani et Merih Demiral - pour deux places. L'arrivée de Maurizio Sarri au poste d'entraîneur va changer le système de la Juve en 4-3-3. Adepte de la défense à quatre éléments, une base d'équipe déjà majoritairement utilisée par Massimiliano Allegri la saison dernière (42 fois en 51 matches toutes compétitions confondues), Sarri va instaurer une compétition à trois pour les deux postes de titulaires dans l'axe. De Ligt, c'est l'homme qui va bouger les lignes, bousculer Bonucci et compenser les éventuelles absences de Chiellini qui avaient pesé notamment en quarts de finale de Ligue des champions contre l'Ajax.

Le transfert de Matthijs de Ligt est un transfert record pour la Juventus qui n'avait jamais dépensé autant d'argent pour un défenseur. Le Néerlandais, troisième transfert le plus onéreux de l'histoire du club derrière Cristiano Ronaldo (117 millions d'euros), et Gonzalo Higuain (90 millions), a mis Lilian Thuram aux oubliettes. Le Français, vendu à la Juve par Parme à l'été 2001 pour la somme de 41,50 millions d'euros, aura tenu 18 ans dans ce rôle. La Juve change définitivement d'ère.