Pour Mbappé, le Real va passer à l'action

Le feuilleton Mbappé est lancé. Après les propos du joueur du PSG, le Real Madrid, intéressé de longue date par le joueur, va probablement passer à l'action dans ce dossier. Selon les informations de Paris United, Zinedine Zidane, l'entraîneur du club madrilène, a demandé à Florentino Pérez, son président, de tenter le coup. Le père du champion du monde serait à la manoeuvre. Le Real disposerait d'un budget de 600 millions d'euros pour ce mercato selon la presse madrilène.

Notre avis : Le Real va certainement tenter une approche, mais le PSG lâche difficilement ses joueurs phares.

Vidéo - Transferts - Kroos : ''Mbappé ? J'ai un bon contrat, mais pas les moyens de l'acheter" 00:20

Rabiot dans le viseur de l'Atlético ?

Avec toutes les rumeurs mercato du moment, on en oublierait presque Adrien Rabiot. Et pourtant, le milieu de terrain sera bientôt libre de tout contrat, puisque le sien expire avec le PSG le 30 juin prochain. Alors, où va-t-il rebondir ? Selon les informations de AS, l'Atlético de Madrid serait intéressé par son profil. Les Colchoneros pourraient en faire le successeur de Rodri, plus que jamais sur le pied de départ.

Notre avis : L'opportunité de rejoindre l'Atlético serait belle pour Rabiot.

Varane fait un appel du pied à Pogba...

Interrogé dans les colonnes de Marca, mercredi, Raphaël Varane est revenu sur les nombreuses rumeurs qui entourent l'avenir de Paul Pogba, annoncé notamment dans le viseur du Real Madrid. "Ce que Pogba m’a dit (concernant une arrivée à Madrid, NLDR), je ne peux pas vous le révéler", explique-t-il tout d'abord. "Mais tout grand joueur a sa place au Real, et c’en est un. À Madrid, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de rumeurs et nous verrons où il sera en août", conclut l'international français.

Notre avis : Varane se montre bien mystérieux concernant l'avenir de son compatriote. Affaire à suivre...

Vidéo - Zidane : "Pogba ? On verra à la fin de la saison" 01:01

... et la probable arrivée de Hazard

Si l'arrivée de Pogba au Real est loin d'être bouclée, celle d'Eden Hazard, elle, l'est officieusement. Et en attendant qu'elle soit confirmée, Raphaël Varane a donné son avis sur le sujet. "Je le connais depuis que j’ai commencé à Lens. C’est un joueur de haut niveau, et comme je l’ai déjà dit pour Pogba, il a sa place à Madrid. Il est dans le meilleur moment de sa carrière, de par son âge et sa qualité. Lorsque nous nous sommes rencontrés en demi-finale de la Coupe du monde, nous savions que nous devions avoir un plan spécial pour le freiner", a-t-il expliqué dans des propos relayés par FootMercato.

Notre avis : On est de l'avis de Varane, le Real frappe un gros coup avec Hazard. L'officialisation du transfert ne devrait plus tarder.

Officiel : Brandt signe 5 ans à Dortmund

Après Thorgan Hazard et Nico Schulz, le Borussia Dortmund continue son marché. Mercredi, le club allemand a annoncé l'arrivée du jeune espoir international de Leverkusen, Julian Brandt, après avoir levé la clause de 25 millions d'euros du joueur. Le milieu de terrain de 23 ans a paraphé un contrat de cinq ans en faveur du club de la Ruhr.

"Bien que Julian Brandt joue depuis longtemps en Bundesliga et possède une grande expérience nationale et internationale, il est encore à 23 ans un jeune professionnel avec un potentiel de développement", s'est félicité Michael Zorc, le directeur sportif du club en conférence de presse.

Notre avis : Excellente recrue pour le Borussia Dortmund.

Rakitic va rester au Barça...

Courtisé par l'Inter Milan, Ivan Rakitic va rester au Barça. L'international croate, qui a été interrogé sur son avenir par Mundo Deportivo, a affiché son souhait de poursuivre l'aventure avec les Blaugranas. "Je suis heureux ici, ma famille et filles aussi. Je n'ai aucune autre pensée. J'ai encore trois ans de contrat et c'est ici que je veux être. Je n'ai jamais pensé à partir", a-t-il annoncé.

Notre avis : Malgré l'intérêt concret de l'Inter, Rakitic va donc probablement rester au Barça. Le tout même s'il aimerait prolonger son contrat d'abord...

Ivan Rakitic, le milieu relayeur du FC Barcelone et de la Croatie.Getty Images

... qui pourrait se séparer de Malcom

Après une saison décidément bien difficile au Barça, Malcom est prêt à faire ses valises l'été prochain. Et comme l'annonce Sport ce mardi, Tottenham serait disposé à récupérer l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux. Une somme aux alentours des 40 millions d'euros est évoquée par le quotidien. Pour rappel, le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Blaugrana.

Rongier pourrait quitter Nantes

Présent en conférence de presse ce mercredi, Valentin Rongier a révélé qu'il disposait d'un accord moral pour quitter le FC Nantes cet été. "Je ne vais pas vivre ce match (contre Strasbourg, vendredi) comme si c’était le dernier déjà parce que je ne sais pas si ça sera mon dernier. Je n’ai pas signé ailleurs. Si un projet me convient, le president me laissera partir. On en a déjà discuté, on a un accord moral", a-t-il expliqué.