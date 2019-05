À l'aube d'un mercato qui s'annonce animé, le LOSC pourrait bien perdre l'un de ses hommes forts. Luis Campos, conseiller du président Gérard Lopez, est en effet très courtisé. Si l'AS Monaco a songé à le rapatrier sur le Rocher, l'idée a rapidement été abandonnée, comme expliqué par L'Equipe en mars dernier. Mais cette fois, c'est une autre piste qui s'est sérieusement activée pour Campos. Et elle mène jusqu'à l'AC Milan, un club qui souhaite en faire son nouveau directeur sportif.

Si ce poste est actuellement occupé par Leonardo, l'ancien dirigeant du PSG n'est pas certain de poursuivre sa mission en Lombardie. Mardi, la chaîne Sky Italie parlait même d'une possible démission la semaine prochaine. En cas de séparation à l'issue de cette saison, ce qui paraît de plus en plus probable, le club italien veut miser sur Campos. Un intérêt qui fait d'ailleurs beaucoup parler dans le monde des agents et recruteurs.

Le LOSC dément

Du côté du LOSC, où l'on aimerait bien évidemment conserver le Portugais, on dément fermement cette possibilité. "Ce n'est pas vrai", nous répond-on. "Luis a reçu des offres absolument énormes. Pour moi, c’est le meilleur recruteur du monde. Mais il sera là la saison prochaine et il le sera pour un bon bout de temps", assurait récemment Gerard Lopez au Parisien.

Le fonds d'investissement américain Elliott, qui a participé à l'augmentation de capital du club nordiste en mars dernier, est d'ailleurs depuis l'été dernier aux commandes de l'AC Milan. Pour rappel, Campos n'est pas salarié du LOSC, mais bien prestataire de services. Voilà qui lui permet de se garantir une certaine liberté, notamment s'il souhaite se désengager d'un projet pour rebondir dans un autre. Et selon nos informations, celui milanais ne le laisse pas indifférent. Loin de là, même.