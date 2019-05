Cette fois, Kylian Mbappé l'a bien cherché. Deux jours après sa déclaration totalement inattendue, où il réclame "plus de responsabilités" à Paris ou "peut-être ailleurs pour un nouveau projet", l'attaquant du PSG se retrouve désormais au coeur de toutes les rumeurs de mercato. Et difficile que cela soit autrement. Ce mardi, Marca consacre ainsi sa Une au champion du monde, qui a ainsi "ouvert la porte" à un départ.

Selon le quotidien madrilène, la déclaration de Mbappé a déclenché "l'état d'alerte" au Real Madrid. Si rien d'imminent n'est annoncé, Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca, observe avec grande attention ce qu'il se passe du côté de Paris. Et en cas de rupture entre l'international français et le PSG, ce qui semble improbable à l'heure actuelle, il passerait alors à l'action dans ce dossier. Pour faire simple, le Real joue la carte de la patience, histoire de ne pas se brouiller avec le club parisien.

La piste Neymar toujours d'actualité

Mais en plus du rêve Mbappé, les Merengues en ont un deuxième. Et il est notoire, puisqu'il concerne possible venue de Neymar. Pour Marca, la star brésilienne est toujours pistée malgré les (grosses) difficultés d'un tel dossier. Entre le Brésilien et le Français, le quotidien madrilène envisage clairement que l'un des deux fasse ses valises l'été prochain. Au point que le Real aurait alloué un montant entre 250 et 300 millions d'euros pour se permettre un tel transfert.

"Des liens très forts unissent le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé depuis deux ans et l’histoire commune se poursuivra la saison prochaine. Avec une ambition partagée de marquer l’histoire du football européen, l’année des 50 ans du PSG, un moment très attendu pour écrire également tous ensemble une grande page de l’histoire de notre club dans laquelle chaque acteur majeur devra prendre tout sa part, en oeuvrant toujours pour le collectif", écrivait le PSG lundi, histoire de calmer le jeu autour de son joueur. Malheureusement pour le club parisien, la bombe a déjà fait son effet à Madrid.