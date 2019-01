Mercato : Le PSG aurait formulé une offre de 35 millions d'euros pour Paredes

Une nouvelle semaine est passée, pas la nervosité de Thomas Tuchel. Dans l'attente d'un renfort au milieu de terrain, l'entraîneur du PSG continue de prendre son mal en patience... Et si la gestion du cas Rabiot fait toujours discuter en interne, Antero Henrique, lui, est plus que jamais au travail pour satisfaire la requête de son coach. Ainsi, le directeur sportif parisien multiplie les pistes.

Si les noms de Julian Weigl (Borussia Dortmund) et Idrissa Gueye (Everton) reviennent avec insistance, un troisième (re)fait surface : celui de Leandro Paredes. Déjà évoquée par Paris United il y a quelques semaines, cette piste aurait été relancée ces dernières heures. Selon Sky Italie, le PSG a même soumis une offre officielle au Zenit Saint-Pétersbourg : 35 millions d'euros.

Chelsea n'a pas (encore) bougé pour Paredes

Également intéressé par le profil du milieu argentin, Chelsea n'aurait toujours pas bougé ses pions dans ce dossier. Et ce malgré le récent départ de Cesc Fabregas à Monaco, que Maurizio Sarri, le coach des Blues, souhaite à tout prix pallier. Alors, Paredes pourrait-il être le milieu tant espéré par Tuchel ? Possible, même si les pistes Gueye et Weigl ne sont pas à écarter. Si le temps ne presse pas encore pour le PSG, cela ne saurait tarder...

"14 jours pour recruter c’est court. Mais on travaille et j’ai confiance dans le fait qu’on puisse recruter les joueurs dont on a besoin", a de son côté expliqué Thomas Tuchel ce vendredi en conférence de presse.