Ce n'est un secret pour personne : le PSG et le FC Barcelone ne sont probablement pas les deux clubs qui s'apprécient le plus sur la scène européenne. Et le dossier Xavi Simons ne risque pas de rabibocher les deux écuries, bien au contraire. Parti du Barça après avoir refusé d'y signer un contrat professionnel, le jeune Néerlandais s'est officiellement engagé ce mardi avec Paris.

Pur produit de la Masia

A peine âgée de 16 ans, cette nouvelle recrue n'a pas vocation à intégrer l'effectif de Thomas Tuchel à court terme. L'objectif sera sans doute de continuer à faire mûrir le natif d'Amsterdam, qui est un pur produit de la formation catalane. Arrivé au Barça en 2010, il y a fait toutes ses classes sous le maillot blaugrana, au sein de la fabrique à champions qu'est la Masia. Jusqu'à en partir cet été donc, malgré une offre conséquente de la part des dirigeants barcelonais.

Fils de footballeur professionnel

Les champions d'Espagne en titre lui auraient pourtant garanti qu'il intégrerait rapidement l'équipe U19, qui dispute la Youth League. Il faut dire que le club du président Josep Maria Bartomeu avait placé beaucoup d'espoirs en l'international U16 des Oranjes, dont les qualités font florès au milieu de terrain. A noter que son père, Regilio Simons, a également été footballeur professionnel. Cet ancien attaquant - désormais entraîneur des équipes de jeunes à l'Ajax Amsterdam - a passé l'essentiel de sa carrière aux Pays-Bas, avant de raccrocher les crampons en 2007.

Xavi Simons WochitEurosport

Sponsorisé par Nike, représenté par Raiola

Xavi Simons, lui, n'a toujours pas disputé le moindre match chez les pros. Cela ne l'empêche pas d'être suivi par 1,6 million de personnes sur Instagram et d'être sponsorisé par Nike (équipementier de Barcelone... et du PSG) depuis ses 13 ans. Car le talentueux milieu est déjà une star. Son agent est d'ailleurs loin d'être un inconnu, puisqu'il s'agit de Mino Raiola, qui s'occupe, entre autres, des intérêts de Paul Pogba et de Mario Balotelli. En bref, Simons évolue dans une galaxie bien différente de celle des autres joueurs de son âge. Et c'est donc à Paris qu'il va tenter de poursuivre son ascension.