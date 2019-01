Mercato - Officiel : Mario Balotelli signe à l'OM

Le feuilleton Mario Balotelli à l'OM est terminé. Et celui du "grantatakan" aussi. Ce mercredi, l'attaquant italien s'est engagé avec le club olympien, qui a officialisé le transfert via un communiqué officiel. Comme annoncé, "SuperMario" a signé un contrat de six mois, soit jusqu'en juin prochain. L'OM n'aura aucune indemnité de transfert à verser à l'OGC Nice, puisque le joueur a résilié son contrat avec le club azuréen.

"Après avoir passé la visite médicale dans la matinée, Mario Balotelli s’est rendu au siège administratif de l’OM pour y signer son contrat. L’attaquant passé par l’Inter, le Milan AC, Manchester City, Liverpool et Nice vient renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille pour les derniers mois de la saison 2018-19", annonce le communiqué de l'OM. En quête d'un buteur pour la deuxième partie de saison, le club olympien confie désormais tous ses espoirs en l'attaquant italien, toujours muet en Ligue 1 cette saison. En deux saisons et demi avec Nice, Balotelli aura inscrit 43 buts en 76 rencontres.

Des primes de comportement dans son contrat ?

Si les détails du contrat de Balotelli n'ont bien évidemment pas été communiqués, certains ont filtré dans la presse ce mercredi. Selon L'Equipe, "SuperMario" touchera un salaire fixe de 4 millions d’euros brut d'ici juin, plus 1,4 million d’euros de parts variables. Officiellement, pour ne pas créer de polémiques dans le vestiaire, les dirigeants marseillais parlent de 500 000 euros brut par mois pour le joueur. Bien loin de la réalité.

Vidéo - Les détails du contrat atypique qui attend Balotelli à l'OM 02:24

Mais ce n'est pas tout. Mino Raiola, l'agent du joueur, aurait même négocié une prime de but (par palier), d'abord refusée... puis finalement acceptée par l'OM. Pour 10 buts marqués, l'attaquant toucherait par exemple 100 000 euros de plus par mois. Des primes d'éthique et d'assiduité à l'entraînement seraient également présentes (parts variables du salaire) dans le contrat de l'attaquant italien.

Si ces primes de comportement peuvent interpeller, Balotelli en est lui habitué. Lors de son deuxième passage à l'AC Milan (2015-2016), l'attaquant s'était vu imposé un règlement très strict. Look "normalisé", réseaux sociaux épiés... Des clauses en tout genre avaient été inscrites dans son contrat. Mais pour "SuperMario", l'heure n'est plus au passé mais au présent. En signant à l'OM, Balotelli s'offre une nouvelle chance de se relancer. À bientôt 29 ans, l'erreur lui est presque interdite.