Sarabia veut aller au PSG

RMC annonce que Pablo Sarabia, le milieu offensif du FC Séville, est très intéressé à l’idée de rejoindre le PSG. Alors qu’il ne lui reste qu’une année de contrat en Andalousie, il pourrait être une opportunité idéale pour le PSG alors que le montant de sa clause (18 millions d’euros) est dérisoire au regard de son excellente saison (13 buts, 13 passes décisives). RMC affirme cependant que la clause devrait grimper à 40 millions d’euros à partir du 1er juillet prochain. Le temps presse donc si Paris veut signer une belle affaire.

Notre avis : A ce prix, c’est une affaire que le PSG ne doit pas laisser passer.

Pablo Sarabia (Séville FC)Getty Images

Leipzig suit Nkunku

Selon L’Equipe, le RB Leipzig suit de près le Parisien Christopher Nkunku. Une destination qui ne serait pas pour déplaire au joueur du PSG charmé par la Bundesliga. Le PSG ne s’opposerait pas à son départ à condition de récupérer 15 millions d’euros dans l’affaire. Un montant qui aurait refroidi la concurrence française (ASSE, Rennes).

Notre avis : Leipzig fait confiance aux jeunes et développe bien leur progression. Cela ressemble à une bonne idée pour Nkunku.

Christopher NkunkuGetty Images

Un gardien à Reims

Le club champenois a bouclé l'arrivée d'un nouveau gardien. Il s'agit de l'international serbe Predrag Rajkovic. Il évoluait jusqu'ici au Maccabi Tel Aviv. Le transfert n'a pas été communiqué mais il se serait négocié autour de 3M€, d'après RMC. Rajkovic s'est engagé pour quatre saisons à Reims.

Notre avis : On doit donc comprendre qu’Edouard Mendy va bien partir ?

Rennes voudrait 5M€ pour Koubek

Pour la presse portugaise, le FC Porto se montrerait de plus en plus intéressé par le portier du Stade Rennais Tomas Koubek. Et d'après Manu Lonjon, le club breton réclamerait 5M€ pour libérer son gardien tchèque de 26 ans.

Notre avis : Compte tenu du marché spécifique des gardiens, obtenir 5M€ serait une belle affaire pour Rennes.

Parme insiste pour Balotelli

Parme ne semble pas effrayé par les prétentions salariales de Mario Balotelli. D'après Gianluca Di Marzio, le club italien continuerait de s'entretenir avec l'entourage de l'attaquant italien, en fin de contrat avec l'OM. Mais pour l'instant, les positions de Parme et du joueur seraient encore trop éloignées pour espérer un quelconque accord.

Notre avis : Parti comme ça, Balotelli prendra sa décision au dernier jour du mercato.

Veretout : l’AC Milan serait revenu à la charge

L'AS Roma semblait être le club le mieux placé pour accueillir Jordan Veretout cet été. Mais d'après la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan, au départ refroidi par les prétentions de la Fiorentina qui réclame 25M€, aurait finalement fait une nouvelle proposition. Proche de celle de la Roma, mais pas au niveau souhaité par le club de Florence.

Notre avis : La volonté du joueur pourrait être décisive dans ce dossier.

Bentancur, une nouveau contrat à la Juve

Le club turinois annonce la prolongation de contrat de son milieu de terrain Rodrigo Bentancur. L'international uruguyen a signé un nouveau bail qui court jusqu'en juin 2024. Soit pour les cinq prochaines saisons.

Notre avis : A 21 ans, il a su se faire son trou à la Juventus et gratter du temps de jeu. Cette prolongation de contrat semble tout à fait logique.

Un échange Asensio – Eriksen souhaité par Tottenham

D'après The Sun, les Spurs auraient repoussé une offre du Real Madrid de 50M€ + Dani Ceballos pour le transfert de Christian Eriksen. Tottenham aurait fait savoir qu'il envisagerait le départ de son Danois que si le club espagnol intègre dans le deal Marco Asensio. Que ce soit pour une vente ou pour un prêt. Ce que semblerait refuser Zinédine Zidane...

Notre avis : Zidane est revenu au Real avec les pleins pouvoirs sur le mercato. S’il n’est pas favorable à ce deal, il est très probable que cela ne se fasse pas.

Marco Asensio _ Real MadridGetty Images

L’Atlético aimerait recruter Bellerin

L'Atlético cherche un latéral droit pour cet été. Et d'après The Telegraph, Diego Simeone apprécierait beaucoup Hector Bellerin. Seulement Arsenal ne serait pas vendeur. Mais pour convaincre le club anglais, les Colchoneros envisageraient d'inclure dans la transaction Vitolo, un joueur qu'Unaï Emery a eu sous ses ordres à Séville.

Notre avis : Il serait étonnant que cela suffise à ouvrir la porte à un transfert.

Hector Bellerin célèbre son but face à ChelseaGetty Images

Naples demanderait 120 millions pour Koulibaly

D'après Tuttosport, le président de Naples Aurelio De Laurentiis aurait fixé le prix de vente de son défenseur central Kalidou Koulibaly à 120M€. Un prix très élevé mais qui ne ferait pas peur à la Juventus. Le champion d'Italie, qui s'intéresserait aussi à De Ligt et Marquinhos, entendrait utiliser son atout majeur : Maurizio Sarri qui a été l'entraîneur de Koulibaly à Naples. Ainsi, il aimerait convaincre le joueur de rejoindre Turin et donc forcer son président à baisser le prix.

Notre avis : Le président De Laurentiis est réputé très dur en affaire. Pas sûr que ce stratagème la fasse flancher.