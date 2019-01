PSG, Mitroglou, Jovic : les 11 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Jesé prêté au Betis, c'est officiel !

Son retour en Espagne était une question d'heures, il est désormais officiel. Le Paris Saint-Germain a annoncé l'officialisation du prêt de l'attaquant en terre andalouse pour les cinq prochains mois. Là-bas, Jesé retrouvera l'entraîneur Quique Setién avec qui l'attaquant espagnol avait travaillé à Las Palmas durant la saison 2016-2017.

Notre avis : Très bon choix pour le Betis qui s'adjuge un attaquant de qualité pouvant servir dans la rotation. Pour le PSG, on doit espérer que l'attaquant ait du temps de jeu, et pas qu'un peu.

Nakajima, un transfert record pour arranger le PSG…

Un transfert record n'est jamais anodin. Celui de Shoya Nakajima l'est encore moins. Selon Hochi Sports, l'attaquant de Portimonense est en passe de s'engager avec Al Duhail pour 35 millions d'euros mais pourrait ne pas s'éterniser au Qatar. D'après certains médias japonais et AS, cette transaction pourrait en fait profiter au Paris Saint-Germain. L'entité parisienne pourrait en effet récupérer l'international japonais à moindre coût l'été prochain pour contourner le Fair-Play Financier, les deux clubs appartenant au cheikh Al Thani.

Notre avis : C'est à la fois insensé et farfelu. Nakajima a beau être un très bon joueur, il ne répondrait en aucun cas aux besoins du Paris Saint-Germain.

Shoya Nakajima lors de Porto - PortimonenseGetty Images

… qui surveille aussi Gedson Fernandes ?

C'est un secret pour personne : Paris ne veut pas se contenter de Leandro Paredes pour renforcer son milieu de terrain. D'après A Bola, le club de la capitale a aussi observé Gedson Fernandes à plusieurs reprises. Âgé de 20 ans, le milieu de terrain a prolongé le contrat le liant au Benfica Lisbonne en août dernier. Son bail s'étend désormais jusqu'en 2023 et la clause libératoire du joueur a été élevée à 120 millions d'euros. Le quotidien portugais précise que les négociations pourraient largement abaisser ce montant.

Notre avis : Probablement rien de sérieux, Gedson est un profil étudié parmi tant d'autres. Gueye est la priorité.

Chelsea vise Rakitic pour l'été…

Avec Pulisic, Chelsea a frappé un grand coup sur le marché hivernal. Et en préparerait un autre pour la fenêtre estivale. Selon Sport, les Blues souhaiteraient s'offrir Ivan Rakitic. L'international croate aimerait rester au FC Barcelone mais l'entité catalane tarde à prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2021.

Notre avis : Le PSG l'été dernier, Chelsea cet hiver. Tout cela ressemble à une jolie manœuvre pour négocier un juteux contrat. Rakitic est intouchable à Barcelone.

Ivan Rakitic, le milieu relayeur du FC Barcelone et de la CroatieGetty Images

… et refroidit le Bayern Munich

Callum Hudson-Odoi avait réclamé son départ cet hiver. Chelsea a finalement décidé de le retenir. Longtemps. En conférence de presse, Maurizio Sarri a assuré qu'il avait obtenu des garanties de ses dirigeants. "Le club m'a dit qu'il restera avec nous cet hiver, et très probablement l'été prochain aussi", a lâché l'entraîneur des Blues. Le club londonien a refusé plusieurs offres du Bayern Munich. La dernière s'élevait à 40 millions d'euros.

Notre avis : Chelsea prend un énorme risque. A ce petit jeu, c'est souvent le joueur qui sort vainqueur. Dans un an et demi, Hudson-Odoi sera sur le marché.

Marseille ne veut pas prêter Mitroglou

Mitroglou ne quittera pas Marseille. En tout cas, pas sous la forme d'un prêt. Selon La Provence, le club phocéen a repoussé Galatasaray, qui souhaitait s'offrir l'attaquant grec pour une pige de six mois. Mais l'OM privilégierait un transfert.

Notre avis : Rien de plus logique. Dans l'immédiat, l'OM n'a aucun intérêt à prêter Mitroglou, surtout si son salaire n'est pas pris en charge par le club intéressé.

Pour Mitroglou, Marseille veut un transfert ou rienGetty Images

Selnaes finalement sur le départ ?

Dans un premier temps, son transfert avait été annoncé. Puis il a été balayé, lundi, par Roland Romeyer. "Il y a 95% de chances" qu'Ole Selnaes reste, avait assuré le dirigeant stéphanois à nos confrères du Progrès. Ce mardi, Goal dévoile pourtant que le milieu de terrain a quitté le stage de son équipe à Carquefou pour s'envoler vers Lyon. Et probablement acter son départ. Le joueur est convoité par des clubs russes et chinois.

Notre avis : Si tout cela se concrétise, il s'agit d'une perte colossale pour les Verts, qui ont déjà perdu Dioussé. La régularité de Selnaes était l'un des ingrédients de la bonne première partie de saison de Sainté.

Tielemans a d'autres pistes en Premier League

Chaque jour, Youri Tielemans se rapproche de l'Angleterre. Ce mardi, L'Equipe annonce que Newcastle est aussi intéressé par le milieu de terrain de Monaco. Les Magpies auraient formulé une offre de 27 millions d'euros mais les Foxes auraient toujours l'avantage en proposant un échange avec Adrien Silva.

Notre avis : Tielemans n'a jamais été convaincant à Monaco. Adrien Silva est un excellent joueur de devoir. L'ASM doit privilégier l'échange.

Ntep veut encore tenter de rebondir en Ligue 1

Paul-Georges Ntep veut tenter une relance. Après un prêt infructueux à Saint-Etienne l'année dernière, l'ailier de Wolfsburg pourrait encore faire son retour en Ligue 1, d'après France Football. Guingamp et Caen sont les deux possibilités. Mais pour l'EAG, son arrivée pourrait être liée à un départ de Nicolas Benezet.

Notre avis : Dans le jeu, Caen est probablement l'équipe la plus faible du championnat. Ntep pourrait y trouver du temps de jeu. Mais ce ne sera certainement pas un tremplin.

Ntep n'avait pas été très convaincant lors de son passage à Saint-Etienne, l'année dernièreGetty Images

Le Real préfère Jovic aux cadors européens

Cavani ? Lewandowski ? Kane ? Aucun des trois. Le Real Madrid préfèrerait Luka Jovic. C'est en tout cas ce qu'avance AS. Ces dernières années, la Casa Blanca a toujours favorisé les jeunes joueurs et Santiago Solari apprécierait beaucoup le profil de l'attaquant de 21 ans. Meilleur buteur de Bundesliga avec 13 réalisations, l'international bosnien appartient au Benfica Lisbonne mais l'Eintracht Francfort a la possibilité de lever une option d'achat à moindre coût.

Notre avis : Jovic est très prometteur mais il n'a rien prouvé au très haut niveau. Et au vu de la concurrence, il n'est pas certain que le Real puisse l'obtenir à un prix raisonnable.

Pléa n'ira pas en Chine

Alassane Pléa ne bougera pas. Max Eberl, directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, a assuré que le club ne laissera pas partir son buteur, malgré l'intérêt du Dalian Yifang. Le club chinois était pourtant prêt à payer 40 millions d'euros.

Notre avis : Cette décision était vitale pour le Borussia. Et nécessaire pour Pléa. L'attaquant aurait fait une croix sur l'équipe de France, deux mois et demi après y avoir goûté.

Fellaini en route pour l'Empire du milieu

Il était l'un des chouchous de José Mourinho. Il est l'un des bannis d'Ole Gunnar Solskjaer. Puisqu'il n'a cumulé que 3 petites minutes de jeu en Premier League depuis que le Norvégien a pris ses fonctions sur le banc de Manchester United, Marouane Fellaini a décidé d'aller voir ailleurs. Selon La Dernière Heure, Le milieu de terrain est proche du Shandong Luneng, avec lequel il a déjà noué un accord. Le club chinois négocie le transfert avec les Red Devils.

Notre avis : A 31 ans, Fellaini met en péril son avenir en Europe et en sélection. Witsel avait profité de la Coupe du monde pour rebondir. Pas sûr que son compatriote ait la même opportunité.