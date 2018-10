PSG, Real Madrid, Juve : les dessous du transfert de Cristiano Ronaldo dévoilés

En Itale, certains l'ont appelé "le transfert du siècle". Inimaginable en fin de saison dernière, le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid s'est pourtant bel et bien réalisé cet été. Destination, donc, Turin et la Juventus, avec qui le Portugais brille (déjà) en ce début de saison. Pendant ce temps, en Espagne, on s'interroge toujours sur les raisons qui ont poussé le quintuple Ballon d'Or à quitter Madrid... Dans un long papier publié dimanche, El Mundo fait ainsi plusieurs révélations, dont une qui concerne... le PSG.

Le PSG voulait Ronaldo, mais...

En effet, le quotidien généraliste explique que le club parisien a bel et bien tenté de recruter Ronaldo. C'est avant la finale de la Ligue des champions - le 26 mai dernier entre le Real et Liverpool - que les dirigeants du club de la capitale auraient manifesté leur intérêt à Jorge Mendes, l'agent de CR7. Pour que le deal se concrétise, le PSG avait alors fixé une condition : boucler ce transfert lors du dernier jour de mercato.

La raison ? Éviter que Florentino Pérez, le président madrilène, ne contre-attaque et tente de recruter Neymar ou Kylian Mbappé. Une volonté non partagée par Ronaldo, qui n'a donc pas donné suite à l'intérêt du PSG.

"Manque de respect"

Oubliée la possibilité d'aller à Paris, le Portugais s'est vu proposer d'autres challenges, comme par exemple l'AC Milan, qui lui proposait 150 millions d'euros sur cinq ans. Tenté, Ronaldo a finalement refusé. Le Napoli d'Ancelotti ? Mendes a bien contacté De Laurentiis selon El Mundo, mais le président napolitain a décliné au vu des coûts de l'opération. C'est donc finalement la Juventus qui a raflé la mise, un club "très organisé" selon les dires de CR7. "Je n'oublie pas que ce club me voulait quand j'étais au Sporting Lisbonne. Ils ont fait deux finales de Ligue des champions ces dernières années, ils la gagneront avec moi", aurait-il ajouté.

Convaincu par le club italien, Ronaldo était alors décidé à le rejoindre. Et peu importe les actes de son président d'alors. "J’ai donné ma parole à ceux qui m’ont apprécié quand Madrid ne l’a pas fait. Si Florentino vient maintenant et qu’il me donne le double, je m’en fous. Je vais à la Juve", aurait-il lâché selon Mundo. Remonté, l'international portugais ne comprenait pas pourquoi les supporters madrilènes mettaient toujours l'autre légende du club, Alfredo Di Stefano, "devant lui". "Je ne sais pas ce que je dois faire de plus", confiait un CR7 désabusé.

Concernant son salaire, qui a tant fait parler au Real Madrid, le joueur estimait le voir augmenter. Non pas pour l'argent, mais pour une histoire "de statut, de respect". "C’est un manque de respect que moi, le Ballon d’Or, je gagne moins que Messi et Neymar", estime-t-il. De plus, ses problèmes avec le fisc espagnol n'ont rien arrangé. Très remonté contre certains membres de son entourage, Ronaldo a longtemps cherché "le coupable" à tous ses problèmes, lui qui estimait ne pas "être un criminel". Une fois ces derniers réglés, son départ à la Juve n'était plus qu'une question de temps. Le 10 juillet, il s'est réalisé.