Rakitic, OM, Batshuayi : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Rakitic, départ programmé ?

C'est très certainement la grosse rumeur du jour. Selon Catalunya Radio, Ivan Rakitic envisage très sérieusement de quitter le Barça en fin de saison ! Cette dernière indique même que l'international croate a mis sa maison en vente... et inscrit ses enfants dans une école française. De quoi forcément relancer un possible un transfert au PSG. Le prix ? Moins de 125 millions d'euros pour la radio catalane. Toutefois, le Barça et le joueur lui-même ont démenti ces informations via Mundo Deportivo.

Notre avis : Rakitic voulait prolonger, le Barça lui demande de patienter... Attention à ne pas jouer avec le feu.

Valence et Batshuayi, ça sent la fin...

Le prêt de Batshuayi à Valence va-t-il prendre fin ? Comme expliqué par Marcelino, l'entraîneur du club espagnol, l'international belge pourrait très rapidement repartir à Chelsea. "On analyse sa situation au moment venu et on prendra une décision. Il est prêté, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du contrat, mais si toutes les parties sont d’accord pour un départ, on cherchera la meilleure solution possible pour Valence", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Notre avis : La fin du prêt de Batshuayi dès janvier n'est pas à exclure. Avec Valence, ça ne colle décidément pas.

Le Real veut Diaz dès janvier

Non, le Real Madrid ne compte pas attendre juin prochain pour recruter Brahim Diaz. En fin de contrat avec Manchester City, le joueur de 19 ans, décrit comme une véritable pépite, pourrait rejoindre le club madrilène dès janvier. Selon Marca, qui en fait sa Une du jour, Florentino Pérez propose 10 millions d'euros pour s'attacher ses services lors du mercato hivernal. Les Citizens, eux, réclament 20 millions d'euros. Les négociations se poursuivent selon le quotidien espagnol.

Notre avis : City n'est pas en position de force. Diaz pourra partir gratuitement en juin prochain. Autant récupérer 10 millions six mois avant, non ?

Gameiro pisté par l'AC Milan

Après l'échec du dossier Ibrahimovic, l'AC Milan est désormais en quête de nouvelles pistes sur le mercato. Désireux de recruter un attaquant, le club italien a plusieurs nouvelles pistes selon Tuttosport : Sturridge et Origi (Liverpool), Batshuayi (Valence)... ou encore Gameiro. L'attaquant français serait en effet envisagé par les Rossoneri. Toutefois, il reste, pour l'heure, un plan B.

Notre avis : Milan va recruter un attaquant en janvier. Difficile toutefois d'imaginer un gros calibre venir en pleine saison... Ainsi, les joueurs cités peuvent être une solution.

Le Borussia retient Pulisic

Le très convoité ailier droit du Borussia Dormund, Christian Pulisic, ne sera pas autorisé à quitter le club lors de la prochaine fenêtre de transferts en janvier, ont fait savoir mercredi les dirigeants du club allemand. "Nous ne laisserons partir aucun joueur important et indispensable pour atteindre nos objectifs sportifs", a déclaré le directeur des sports du Borussia, Michael Zorc, au magazine Bild. "Je peux vous affirmer avec fermeté que Christian portera toujours le maillot du Borussia Dortmund en février", a assuré M. Zorc.

Notre avis : S'il joue moins cette saison, Pulisic n'en reste pas moins un cadre du projet du BvB.

Germain et son avenir à l'OM

Souvent critiqué par ses supporters, tout comme son compère Kostas Mitroglou, Valère Germain est annoncé sur le départ en janvier. Alors, l'attaquant de l'OM va-t-il faire ses valises ? "Est-ce que je songe à partir ? Non. Je ne suis pas du genre à abandonner. J’ai connu d’autres périodes difficiles depuis le début de ma carrière, et je n’ai jamais baissé les bras. Ce n’est pas parce qu’un mercato arrive que je me dis que la porte va s’ouvrir. Au contraire, je veux jouer, apporter au collectif, ce qui est encore le cas à mon avis", a-t-il expliqué à La Provence.

"En revanche, si un jour je m’aperçois que je ne peux plus apporter à l’équipe, ça voudra dire qu’il faudra que je parte, poursuit-il. Aujourd’hui, même si je ne marque pas ou je ne suis pas décisif, comme cela a été le cas à Nantes, je suis là. (...) Après, je me donne à fond, je travaille beaucoup, aussi, sur les premières relances adverses. Mon football est comme ça. Le problème, c’est qu’à l’OM, l’attaquant a une place à part dans la tête des gens. Et c’est normal."

Notre avis : Germain ne veut pas quitter l'OM. Mais Marseille veut-t-il encore de Germain ? Telle est la question...