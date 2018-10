Sanchez, Icardi, Ndombele : les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Sanchez prêt à quitter United ?

Alexis Sanchez pourrait bien quitter Manchester United dans les prochains mois. Arrivé en janvier dernier à Old Trafford après un feuilleton rocambolesque, l'ancien attaquant d'Arsenal, qui ne file pas le grand amour avec José Mourinho, aurait en effet des envies d'ailleurs. Selon le Daily Mail, Sanchez sonderait plusieurs pistes ici et là pour rebondir. Pour rappel, ce dernier est lié avec les Red Devils jusqu'en 2022.

Notre avis : Difficile d'imaginer Sanchez quitter (déjà) United, même si sa relation avec Mourinho est compliquée.

Icardi, fidèle à l'Inter

Mauro Icardi ne s'en cache pas : il aurait pu quitter l'Inter l'été dernier. Mais le capitaine du club italien a décidé de rester, et peu importe les "contacts" avec d'autres clubs. "Il y a eu plusieurs contacts, c’est vrai, mais j’ai décidé de rester à l’Inter. C’est une décision que j’ai prise avec ma famille. Ici, c'est chez moi, je ne pouvais pas partir", a notamment confié Icardi à Sky Sport. Une prolongation de contrat ? "On verra si cela arrive avant Noël. On va essayer de trouver un accord", conclut-il.

Notre avis : Comme on l'a souvent expliqué ici, Icardi est réellement lié à l'Inter. Il devrait encore y jouer quelques saisons.

Alex Sandro et une prolongation "compliquée" avec la Juve

Longtemps courtisé par le PSG, Alex Sandro avait finalement décidé de rester à la Juventus. Oui mais voilà, la prolongation de contrat qu'il espérait n'est toujours pas arrivée. Selon le Corriere dello Sport, les négociations sont difficiles entre les deux parties. Le joueur réclamerait un salaire annuel net de 5 millions d'euros.. ce qui poserait problème à la Vieille Dame. Résultat, le Brésilien pourrait finir sur le mercato l'été prochain. Une occasion pour le PSG ?

Notre avis : La Juve n'est pas du genre à céder dans les négociations. Si Sandro ne veut pas prolonger aux conditions du club, il partira.

Le Barça pense à Koulibaly...

Ce n'est pas un secret, le Barça recherche un défenseur central. Et autant prévenir, les pistes se multiplient du côté des Blaugranas. Si celle menant à Matthijs De Ligt (Ajax Amsterdam) semble prioritaire, le Corriere dello Sport explique que le club catalan aimerait en concrétiser une autre. Laquelle ? Celle de Kalidou Koulibaly, actuellement au Napoli. L'international sénégalais est lié jusqu'en 2023 avec le club italien.

Notre avis : Le Barça veut recruter un défenseur dès l'hiver prochain. Impossible que le Napoli cède Koulibaly à cette période. L'été prochain, alors ? Difficile.

... et pourrait vite recevoir une offre pour Malcom

Après les premières rumeurs jeudi, les faits vendredi. Visiblement, Malcom pourrait bel et bien quitter le FC Barcelone. Alors que l'Inter et Arsenal seraient intéressés, c'est Tottenham qui est passé à l'action pour l'ancien attaquant de Bordeaux. Selon Sport, une offre de 50 millions est arrivée sur les bureaux du club catalan. Toutefois, et toujours selon le quotidien catalan, Malcom espère gagner sa place chez les Blaugranas. Et ce n'est pas négociable.

Notre avis : Malcom connaît un début de saison compliqué au Barça, c'est un fait. Mais difficile d'imaginer (déjà) un départ.

Tottenham veut Ndombele et Pépé

Après un été passé à économiser, Tottenham compte bien rattraper son retard dès cet hiver. En plus de Malcom, les Spurs envisageraient de recruter d'autres joueurs. Ainsi, selon le très sérieux Times, les pistes Tanguy Ndombele (OL) et Nicolas Pépé (LOSC) sont actuellement à l'étude. Si elles s'annoncent très chères, Daniel Levy, le président de Tottenham, a récemment annoncé un budget "d’un certain montant" pour le mercato.

Notre avis : Ndombele et Pépé pourraient aller voir ailleurs l'été prochain. Mais dès cet hiver, c'est compliqué.