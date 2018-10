Son statut, Mbappé, Tuchel : Gianlugi Buffon, ici pour "aider" le PSG

Ici, c'est Gigi. Depuis cet été, Paris compte un monument de plus dans sa ville. Du haut de ses 40 ans et après une vie à la Juventus, Gianluigi Buffon a décidé de se remettre en jeu au PSG. Si ce choix a pu surprendre, l'éternel gardien, lui, ne le regrette pas. Et ce vendredi, "Gigi" est revenu longuement sur sa nouvelle vie parisienne. Le tout dans un entretien criant de vérité(s) accordé à La Gazzetta dello Sport. Parfois moqué pour son âge, lui préfère par exemple en rire. "La Tour Eiffel, que je vois depuis chez moi, me sert pour faire des examens. Du moment que je la vois encore, c'est que je peux encore continuer à jouer", ironise-t-il.

Paris et la langue française

"Si je suis amoureux de Paris ? Oui", confie d'entrée Gianluigi Buffon, qui ajoute toutefois ne pas préférer un endroit "plus qu'un autre". "J'aime l'énergie positive que dégage le quotidien à Paris. Quand tu es touriste, tu ne le perçois pas forcément", poursuit-il. Italien devant l'éternel, Buffon a pris tout le monde de court avec son français déjà bien avancé.

"Je n'aimais pas les étrangers qui, après 6-7 mois en Italie, ne faisaient pas d'efforts avec notre langue, explique Gigi. Je ne peux pas demander une telle chose si je ne l'applique pas moi-même. J'ai donc essayé d'entrée. J'aime la parole 'drôle'. C'est comme ça que je veux être : 'drôle'. Je sens beaucoup de respect ici. Quand je suis entré sur le terrain à Rennes et Guingamp, j'ai reçu des applaudissements. J'étais habitué en Italie."

Son statut au PSG

Titularisé dès le début de saison, Gianluigi Buffon a dû ensuite partager la vedette avec Alphonse Areola. Un problème ? Certainement pas. "Je suis ici pour mettre à disposition mes connaissances et pour faire grandir le club", répond le gardien. "Je suis aussi ici pour démontrer que je suis encore au niveau. Je me sens plus fort qu'il y a cinq ans. Après une semaine ici, ils avaient compris qu'ils n'avaient pas recruté un joueur qui vieillit mais bien un joueur qui veut atteindre certains objectifs", explique le quadragénaire, qui ne veut pas perdre de vue son envie : "Faire grandir l'équipe".

Ainsi, quand Alphonse Areola lui prend "sa" place, Buffon veut "s'impliquer" pour que l'international français soit au "maximum".

Gianluigi Buffon et Alphonse AreolaGetty Images

Tuchel ? "Une grande sérénité"

Tout comme Buffon, Thomas Tuchel est arrivé il y a peu au PSG. Et tout comme ses coéquipiers, l'Italien est sous le charme de son entraîneur, qui dégage une "empathie incroyable" et "une grande sérénité" : "Il n'est pas comme certains entraîneurs italiens qui blindent les entraînements, comme si c'étaient des laboratoires nucléaires...", confie Gigi.

"Tuchel aurait pu avoir des doutes concernant un gardien de 40 ans. Et non, il m'a observé, il a compris et il gère très bien. Concernant la tactique offensive, il est très préparé", estime le portier, visiblement convaincu par les méthodes de l'ancien coach du Borussia Dortmund.

Neymar, Verratti... et Mbappé, qui "mérite" le Ballon d'Or

Concernant ses nouveaux coéquipiers, Buffon s'est montré dithyrambique. Neymar ? "Il a une vision de l'ultime passe déconcertante. Parfois, tu te demandes où il a fait passer le ballon...", répond-il. Verratti ? "Maintenant que je m'entraîne tous les jours avec lui, je peux vous dire qu'il n'est pas inférieur. Dans les passes en profondeur, il vaut Neymar", assure-t-il.

Gianluigi Buffon, Kylian Mbappé, PSG, Getty ImagesGetty Images

Et Kylian Mbappé dans tout ça ? En course pour le Ballon d'Or, le natif de Bondy a reçu le soutien de son gardien. "Il le mérite. J'espère qu'il le gagnera. La France championne du monde, c'est en grande partie grâce à lui", estime Buffon, qui confie que l'international français est une véritable "force de la nature" avec une "envie de tout casser". Un adoubement.