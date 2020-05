Sané, Pastore, De Sciglio : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

TRANSFERTS - Le Bayern fait les yeux doux à Leroy Sané, Javier Pastore qui s'accroche à la Roma, Mattia De Sciglio se rapproche du Barça, Arsenal suivrait Nicolas Tagliafico, Jérémy Menez pense à retourner en Italie... Voici notre bulletin mercato du jour.

Direction le Bayern pour Leroy Sané ?

Alors qu'il lui reste encore un an de contrat avec Manchester City, l'ailier allemand Leroy Sané fait l'objet de bien des convoitises. Le Bayern fait partie des prétendants les plus intéressés et préparerait une offre de plus de 50 millions de livres sterling (soit 56 millions d'euros) pour s'attacher ses services selon le Telegraph. Mais elle ne devrait pas suffire car les Citizens ne seraient pas prêts à céder le joueur de 24 ans pour moins de... 100 millions de livres (113 millions d'euros).

Notre avis : L'opération s'annonce complexe pour le club bavarois, d'autant que Karl-Heinz Rummenigge a comparé les exigences de City à une "rançon" selon le Mirror. Les positions sont donc trop éloignées pour le moment.

Pastore refuse la Chine

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Javier Pastore a annoncé son intention de rester à l'AS Roma jusqu'à la fin de son contrat dans trois ans. Si l'Argentin a effectivement reçu des offres venues de Chine, il les a déclinées. "On m'a proposé quatre ans en Chine, mais je m'en fiche. J'aime la compétition, jouer la Ligue des Champions. J'ai eu de très bonnes offres, mais il y a tellement de choses à mettre en balance. Pour l'instant, je ne vais pas aller en Chine", a-t-il indiqué. Après la Roma, l'ancien Parisien aimerait finir sa carrière en Argentine à Talleres.

Notre avis : Difficile de faire partir un joueur contre son gré, mais la situation de Pastore, très souvent à l'infirmerie, est très clairement problématique pour la Roma. Son salaire est un poids pour le club italien, surtout dans cette période de crise. Les négociations s'annoncent tendues.

De Sciglio se rapproche du Barça

Selon les informations de Sport, Mattia De Sciglio, pisté par le PSG, serait tout proche de signer au FC Barcelone, où un contrat de trois ans serait dans les tuyaux. Le quotidien espagnol assure que dans le deal, les Catalans pourraient laisser partir Nelson Semedo à la Juventus. Un joueur qui intéresse également le Milan AC.

Notre avis : Alors que ses finances ne sont pas au beau fixe, le FC Barcelone pourrait privilégier un échange.

Un retour en Italie pour Menez ?

Auteur d'une deuxième partie de saison satisfaisante avec le Paris FC (L2), Jérémy Menez n'exclut pas un retour en Italie. C'est ce qu'il a déclaré lors d'un live Instagram avec Sébastien Frey, l'ex-gardien de but de l'Inter Milan ou Parme. "J'ai des contacts en Italie, j’y retournerai. J’attends et on verra ce qu'il se passe. Quand vous êtes bien mentalement, vous êtes aussi bien physiquement. Je n’ai aucun doute, je peux encore en donner plus", a affirmé le joueur de 33 ans.

Notre avis : Jérémy Menez a montré qu'il revenait dans le coup avant l'arrêt de la saison. Pourquoi pas le revoir dans une équipe de bas de tableau de Serie A ou en Serie B ?

Tagliafico sur les tablettes d'Arsenal

Selon les informations du Sun, Arsenal suivrait de très près Nicolas Tagliafico, l'arrière gauche de l'Ajax Amsterdam. Surtout après que l'Argentin a déclaré en début de semaine, à la radio argentine Continental, "que l'Ajax était un grand club mais que l'Eredivisie n'était pas un grand championnat". "Mon objectif a toujours été de jouer dans un très grand club", a-t-il ajouté.

Notre avis : Après deux saisons à l'Ajax, l'heure est peut être venue pour le joueur de 27 ans de faire le grand saut dans l'un des cinq grands championnats.

