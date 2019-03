Thauvin, Marcelo, Neymar, Morelos : Les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Real Madrid : offre de 350 millions d'euros pour Neymar ?

Florentino Pérez veut frapper un (très) grand coup cet été. Selon les informations du quotidien catalan SPORT, le Real Madrid préparerait une offre mirobolante pour Neymar, de l'ordre de 350 millions d'euros ! Alors qu'il reste trois ans de contrat à l'attaquant du Paris Saint-Germain, selon la même source, le club madrilène l'aurait déjà contacté pour lui faire part de ses intentions, et lui proposer un contrat de cinq saisons.

Pour SPORT, le pari sur les jeunes à la Casa Blanca aurait lassé le président du Real Madrid après l'élimination précoce en Ligue des champions dès les 8es de finale mardi soir. Ce choix serait également un aveu d'échec pour le président Pérez après le départ de Cristiano Ronaldo l'été dernier. Par ailleurs, il serait convaincu que son offre, qui marque un nouveau plafond dans l'histoire du football, est irréfutable pour Qatar Sports Investments, propriétaire du PSG, et pour Neymar lui-même, qui a préféré le Barça au Real en 2011 et 2013.

Notre avis : L'été s'annonce chaud à Madrid.

Marcelo vers la Juve ?

Remplaçant au Real Madrid, la latéral gauche Marcelo, lié jusqu'en juin 2020, pourrait faire partie de ces (nombreux) joueurs du club madrilène prêts à partir au prochain mercato estival. Et le Brésilien aurait une destination toute trouvée : la Juventus, avec qui il se serait déjà mis d'accord selon La Stampa.

Selon les informations du quotidien italien, le club bianconero et le joueur auraient trouvé un accord pour un contrat de quatre ans et un salaire annuel de 12 millions d'euros. Le joueur de 30 ans retrouverait ainsi une vieille connaissance : Cristiano Ronaldo.

Notre avis : Très bon choix pour les deux parties.

Thauvin reste évasif sur son avenir

L'attaquant de l'OM, Florian Thauvin, sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club phocéen a évoqué son avenir lors d’un entretien pour Maritima TV. "Il y a ce que mon cœur et ma tête me disent. Il y a aussi ma carrière. Il faut que je fasse le maximum pour progresser dans ma carrière. Je ne peux m’engager sur rien parce que je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir. Encore une fois, le foot va très vite aujourd’hui", a déclaré l'international français, qui serait tout à fait prêt à rester à l'OM si toutes les conditions de son épanouissement sont réunies. "Je resterai à l’OM le temps qu’il faudra et surtout tant que ça me fera progresser. Ce que je me suis dit depuis le début de ma carrière et depuis tout jeune, c’est que je voudrais faire la plus belle carrière possible."

Le joueur a aussi rappelé que cette décision ne lui appartient pas complètement. "Tant que le club m’apportera ces possibilités de jouer au plus haut niveau et de progresser un maximum. Ce sont des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Il n’y a pas que moi qui prend les décisions. Il ne faut pas oublier que le club prend des décisions. On verra. Aujourd’hui, je ne me prends pas la tête à ce sujet. Je l’ai vécu dans le passé, j’ai fait des choix qui n’ont pas toujours été bons. J’essaierai toujours de faire le maximum pour que ce soit bien pour ma carrière."

Notre avis : Hormis pour une offre mirobolante, difficile de voir l'OM se séparer de l'international français.

Glasgow Rangers : Alfredo Morelos prolonge

Troisième prolongation de contrat en un an ! L'attaquant colombien des Rangers, Alfredo Morelos, meilleur buteur du club écossais, a prolongé jusqu'en 2023. Arrivé à l'été 2017 en provenance du HJK Helsinki pour trois ans, il avait signé deux premières extensions de contrat les 9 mars et 1er septembre de l'an dernier.

A 22 ans, Morelos a déjà marqué 28 buts cette saison, une performance qui lui a valu d'être appelé en équipe nationale pour la première fois cette semaine. L'attaquant est très courtisé et l'Eintracht Francfort, Cardiff ou Nice sont parmi les équipes à lui faire les yeux doux, selon la presse. Bordeaux avait aussi tenté de l'attirer l'été dernier.

Notre avis : Décision logique compte tenu de ses performances.

Discussions entre Manchester United et le Sporting pour un transfert de Bruno Fernandes

Selon les quotidiens A Bola et Metro, Manchester United a entamé des discussions avec le Sporting Lisbonne pour le recrutement du milieu de terrain portugais Bruno Fernandes. Le joueur de 24 ans, qui a inscrit 23 buts toutes compétitions confondues cette saison, a également été ciblé par Chelsea, Liverpool et Tottenham.

Notre avis : Ce serait une plus-value pour l'entrejeu des Red Devils.

Séparation à l'amiable entre le FC Nantes et Sigthorsson

L'attaquant islandais Kolbeinn Sigthorsson quitte le FC Nantes. Le joueur, qui n'a plus joué pour les Canaris depuis la saison dernière (le 19 mai), a résilié son contrat avec le club nantais. De quoi alléger la masse salariale nantaise, puisque Sigthorsson était le joueur le mieux payé de l'effectif avec un salaire estimé à 150 000 euros par mois. Arrivé contre 3,5 millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam, l'international islandais ne s'est jamais imposé en Ligue 1. Il aura joué au total 33 matches pour les Canaris.

Notre avis : Décision indispensable pour les finances du FC Nantes.