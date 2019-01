Transferts - Malgré des discussions avec Monaco, Pepe signe au FC Porto jusqu'en 2021

Onze ans et demi plus tard, revoilà le rugueux défenseur central chez les Dragons. Le FC Porto a officialisé le recrutement de Pepe qui était libre depuis le mois de décembre dernier et la résiliation de son contrat avec le Besiktas. Le joueur né au Brésil revient au sein du club où il s'est révélé en Europe entre 2004 et 2007.

Courtisé par Arsenal ou Wolverhampton et en discussions avancées avec Monaco, l'ancien Madrilène a finalement choisi le club portugais pour des raisons familiales. Pepe qui fêtera ses 36 ans le mois prochain a signé un contrat de deux ans et demi chez les Dragons soit jusqu'en juin 2021. Le leader du championnat portugais lui offre une belle marque de confiance car le joueur a souvent été blessé ces derniers mois.

Le défenseur central a connu une baisse de régime depuis 2017 et son départ du Real Madrid où il a passé dix ans et notamment remporté les éditions 2014, 1016 et 2017 de la Ligue des champions. Cependant, il reste important au sein de la sélection portugaise avec laquelle il affiche 103 sélections. Pepe s'est déjà remis au travail et s'est entraîné ce mardi avec ses nouveaux coéquipiers dont le gardien Iker Casillas qu'il a bien connu chez les Merengue et qui l'a chaleureusement accueilli.