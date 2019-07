Gareth Bale et le Real Madrid, c'est fini. L'entraîneur merengue Zinédine Zidane a annoncé samedi le départ imminent de l'attaquant gallois, en confirmant que le club espagnol travaillait actuellement sur son transfert. Bale n'avait, une nouvelle fois, pas été retenu pour affronter le Bayern Munich lors d'un match amical samedi au NRG Stadium (Texas), remporté par l'équipe allemande (3-1).

"Il n'a pas été inclus dans l'équipe parce que le club travaille sur son départ. C'est pourquoi il n'a pas joué, a déclaré Zidane, à l'issue du match. Nous allons voir ce qui se passe dans les prochains jours. Cela pourrait intervenir dès demain. Si c'est le cas, ce sera pour le mieux. Espérons, pour le bien de tous, que cela arrive bientôt."

" Les choses vont changer, et c'est mieux pour tout le monde "

"Cela n'a rien de personnel. Il arrive un moment où certaines choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, a continué l'entraîneur français. Je n'ai rien contre lui. C'est juste que nous devons prendre des décisions et changer certaines choses, n'y voyez rien de plus. Je ne sais pas si cela se fera dans 24 ou 48 heures, mais les choses vont changer et c'est ce qui est le mieux pour tout le monde."

Recruté en 2013 par le Real, pour près de 100 millions d'euros, Gareth Bale est sous contrat avec le Real jusqu'en 2022. Une chose est sûre : le Gallois n'ira pas au bout de son bail. Reste à savoir qui pourra l'accueillir, compte tenu de son salaire astronomique.