Une formule magique pour un retour, un démenti : le feuilleton Neymar-Barça continue

Le feuilleton de l'été se poursuit. Encore et encore. Il faut dire que Neymar n'a pas fait grand-chose pour calmer les esprits, samedi à Shenzhen avec le PSG, qui a remporté son 7e trophée des champions consécutif face à Rennes (2-1). Blasé, voire même glacial lors de la remise du trophée, le Brésilien a encore un peu plus mis la presse espagnole en émoi quant à son éventuel retour à Barcelone, deux ans après en être parti pour 222 millions d'euros.

Vidéo - Deux ans aux allures de calvaire : Comment Neymar s’est démonétisé au PSG 04:19

Après avoir raconté la guerre de tranchées à laquelle se livrent le club et le joueur en coulisse, le média ibérique Sport annonce ce dimanche que les Blaugrana auraient trouvé la formule magique pour débloquer un dossier extrêmement sensible : un prêt avec option d'achat non-obligatoire. Pas convaincu par les joueurs proposés par le champion d'Espagne en titre (Umtiti, Coutinho, Malcom), lorsque les Barcelonais envisageaient encore un transfert sec cet été, le PSG se serait résigné à laisser partir sa star dans ces conditions. Et ce avant le 11 août.

Neymar aurait revu son salaire à la baisse

Une stratégie surprenante, car elle pourrait laisser à Paris l'occasion de le vendre plus cher à un autre club- pourquoi pas le Real Madrid, dont on disait qu'il voulait attirer le joueur cet été – l'an prochain. Même si la volonté du joueur de revenir au Camp Nou et d'y figurer à long terme rendrait ce scénario improbable, selon Sport. Toutefois, cette marge de manœuvre supplémentaire donnée au club parisien devrait, selon le média espagnol, aider à débloquer le dossier.

Comme l'expliquent nos confrères espagnols, l'entourage du joueur et le club sont même plutôt confiants quant à la finalisation de ce feuilleton dans les prochains jours. Le tout alors que Neymar et la direction barcelonaise se seraient également mis d'accord pour que les émoluments du joueur soient revus à la baisse, lui qui émarge à près de 40 millions d'euros par an. Sport rappelle également que le départ de Malcom au Zénith Saint-Pétersbourg libère une place d'extra-communautaire pour le numéro 10 parisien, et a donc ouvert la voie au retour de l'enfant prodige. De quoi redonner le sourire à un joueur qui l'a perdu de l'autre côté des Pyrénées ? La suite au prochain épisode.

Le Barça dément l'existence d'un dossier "Neymar"

Le club catalan a affirmé dimanche soir qu'il n'était pas sur la piste du Brésilien. "Il n'y a pas de dossier Neymar", a insisté le vice-président du FC Barcelone Jordi Cardoner dans un entretien à la télévision catalane TV3, dimanche. "A ce jour, il n'y a pas de dossier, comme l'a déjà dit le président (Josep Maria Bartomeu, ndlr), et puis c'est compliqué", a ajouté Cardoner en réponse à une question sur un éventuel retour au club du N.10 du Paris Saint-Germain.

Au sujet du mal-être supposé du Brésilien au PSG, le dirigeant du Barça a affirmé : "Nous sommes des acteurs passifs. Nous savons qu'il n'est pas à son goût à Paris, et c'est une situation qui doit d'abord être réglée à Paris". Jordi Cardoner a confirmé que le club "blaugrana" n'a pas contacté le prodige brésilien ou le PSG : "Nous n'avons pas discuté avec eux. Nous respectons beaucoup les clubs, nos adversaires. Si un jour il y a un dossier Neymar, dans ce cas nous discuterons". Concernant l'éventualité d'un retour au club du N.10 brésilien, "aujourd'hui, à cette heure, elle est écartée", a même déclaré le vice-président. "Nous avons toutes les armes nécessaires pour affronter la Liga et la Ligue des Champions, avec de hautes ambitions", a-t-il ajouté.