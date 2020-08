Les joueurs du FC Barcelone après le but de Luis Suarez face à l'Espanyol, le 8 juillet 2020

TRANSFERTS - Après l’humiliation subie contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone s’apprête à lancer les grandes manœuvres en coulisses. Les journaux catalans et madrilènes s’accordent pour estimer que le club, qui va changer d’entraîneur, devrait beaucoup vendre sur le marché des transferts pour tourner la page.

Une débâcle, aussi douloureuse soit-elle, fait parfois office d’électrochoc. Si l’on en croit les quotidiens Sport (catalan) et AS (madrilène), qui sont sur la même longueur d’onde sur le sujet ce lundi, le FC Barcelone a pris conscience de l’urgence du changement grâce à la raclée (8-2) encaissée en quart de finale de la Ligue des champions contre l’ogre bavarois. Pour entériner la fin d’un cycle et faire face à la crise économique due au coronavirus, les Blaugrana devraient dégraisser dans les grandes largeurs au mercato : 200 millions d’euros seraient espérés comme produit de ces ventes massives.

Sur la liste des départs, 6 joueurs sont jugés vraiment indésirables : Ivan Rakitic, Martin Braithwaite, Arturo Vidal, Junior Firpo, Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti. Constamment mis sous la touche par des blessures à répétition, les deux champions du monde français ont toujours fait part de leur volonté de rester au club, mais le Barça a fini par perdre patience. Arthur, en conflit ouvert avec le club, a déjà été vendu à la Juventus et sera remplacé numériquement par Miralem Pjanic.

Lenglet, seul Bleu sûr de rester

Un troisième Bleu pourrait aussi être amené à partir : Antoine Griezmann. Arrivé pourtant seulement l’été dernier pour une somme faramineuse, l’attaquant français tarde à se fondre dans le collectif blaugrana et pourrait être cédé en cas d’offre importante. Luis Suarez, en fin de contrat en 2021, pourrait aussi être mis sur le marché. Plus surprenant : Jordi Alba, Sergio Busquets et Gerard Piqué sont concernés. Pourtant Catalans, ils font vivre l’identité au sens propre du terme du club, mais leurs performances en berne les ont placés sur la sellette. Piqué a d’ailleurs lui-même proposé de partir si cela pouvait aider le FC Barcelone à retrouver les sommets.

En somme, six joueurs seulement seraient ainsi considérés intransférables au premier rang desquels figure, et ce n’est pas une surprise, le sextuple Ballon d’or Lionel Messi. Pour l’accompagner, Marc-André ter Stegen, Frenkie De Jong, les jeunes Riqui Puig et Ansu Fati, ainsi que l’international tricolore Clément Lenglet débuteront la saison prochaine sous le maillot blaugrana.

En attendant une éventuelle grande braderie, Ronald Koeman devrait remplacer rapidement Quique Sétien au poste d’entraîneur. En Catalogne, l’été s’annonce décidément orageux.

